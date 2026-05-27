ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、 野外ステージにて「Pixel Ribbon ＆ Switch Dropスペシャルライブ＠ひらパー」を2026年6月6日(土)に開催いたします。 人気YouTuberむくえなの“えなぴ”と、PKAの“ゆうぴーまん”からなる「ゆぴえな」のプロデュースにより、2025年2月にデビューしたガールズアイドル「Pixel Ribbon」と、その妹グループとなる2026年5月にデビューした「Switch Drop」の2組によるスペシャルライブを開催します。 会場では、当イベントのグッズを販売するほか、15:00からは、｢Meet & Greet」を実施します。

■開催概要

【開催日】

2026年6月6日(土)

【開催場所】

ひらかたパーク 野外ステージ

【開催時間】

12:00～(約2時間予定) ※｢Meet & Greet｣は15:00～ ※時間は前後する可能性があります。

【参加料金】

観覧無料 ※別途ひらかたパーク入園料が必要です。

【WEBサイト】

https://www.hirakatapark.co.jp/topics/pixel-ribbon-switch-drop/

■メンバーと直接交流ができる「Meet & Greet」を開催

当日会場にて「Meet & Greet参加券」をご購入いただいた方は、メンバーと直接交流ができる「Meet & Greet」に参加いただけます。 イベントについての詳細や注意事項については、WEBサイトをご覧ください。

・「Meet & Greet参加券」の販売について

【販売日時】

6月6日(土)10:00～ ※時間は変更になる可能性があります。※ステージ中は一時中断予定 ※参加券は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

・「Meet & Greet」について

【開催日時】

6月6日(土)15:00～

【参加手順】

「Meet & Greet参加券」をお持ちの上、スタッフの指示に従って列にお並びください。

■出演者プロフィール

・Pixel Ribbon(ピクセルリボン)

チャンネル登録者数130万人超の2人組YouTuber・むくえなの「えなぴ」と、60万人超の3人組YouTuber・PKAの「ゆうぴーまん」が手掛けるガールズアイドルプロジェクト。これから始まるストーリーや誰かの人生の1シーンをつくる「ピクセル」のような存在にメンバーひとりひとりがなれるように。個性豊かなメンバーたちが、1つの「リボン」でまとまることでその個性がさらに花開き、唯一無二な花束となる。という意味が込められている。

・Switch Drop(スイッチドロップ)

チャンネル登録者数130万人超の2人組YouTuber・むくえなの「えなぴ」と、60万人超の3人組YouTuber・PKAの「ゆうぴーまん」が手掛けるガールズアイドルプロジェクトの第二弾として誕生した6人組アイドルグループ。“弱さも、不安も、昨日までの自分も変えていける存在でありたい”そんな想いを込め、「Switch(変える）」と「Drop(最後の一滴)」をグループ名に掲げている。2026年5月17日にデビューライブを開催したばかりの新グループとして、これから更に活動の幅を広げていく。

https://newscast.jp/attachments/qZ45nNYBBjXZUHKz1I0l.pdf