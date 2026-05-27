近畿大学生物理工学部（和歌山県紀の川市）は、令和8年（2026年）6月6日（土）、和歌山県立情報交流センターBig・U（和歌山県田辺市）にて、令和8年度 第1回近畿大学生物理工学部公開講座「BOST Science Cafe｣（後援：和歌山県教育委員会・田辺市教育委員会）を開催します。 【講演内容】 プログラム①「もう一つの臓器 腸内細菌叢」 講師：生物理工学部食品安全工学科 准教授 栗原新 内容：私たちの腸の中には、数多くの腸内細菌がすんでいます。近年、腸内細菌は食べ物の消化を助けるだけでなく、私たちの健康や病気にも深く関わっていることが明らかになってきました。腸内細菌は、食事に含まれる成分を利用して、短鎖脂肪酸やポリアミンなど、からだの働きに影響を与えるさまざまな物質を作り出します。そのため腸内細菌は、しばしば「もう一つの臓器」とも呼ばれています。本講座では腸内細菌が、私たちの食事や健康とどのように関わっているのかを、最新の研究を交えながらわかりやすく紹介します。 プログラム②「医療を支える画像処理技術」 講師：生物理工学部生命情報工学科 准教授 篠原寿広 内容：病院では、診断や治療のために、さまざまな画像が撮影されます。その量は膨大であり、医師にとって大きな負担がかかっています。そこで、医師の負担を軽減するとともに、より正確な診断や治療を実現するために、画像処理による診断・治療支援が行われてきました。近年のAIの目覚ましい進展により、画像処理の役割はますます大きくなっています。本講座では、その画像処理技術の概要と、本学が取り組んでいる研究について紹介します。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月6日（土）13：00～16：00（12：30受付開始） 場所 ：和歌山県立情報交流センターBig・U 会議室1 ※オンラインでの参加も可 （和歌山県田辺市新庄町3353-9、 JR紀勢本線「白浜駅」より明光バス「南和歌山医療センター前」下車、徒歩約16分） 対象 ：一般の方（要事前申込、対面参加は定員100人、先着順、入場無料） 申込方法：Webサイトから事前申し込み https://kouza.wbs.co.jp ※対面参加は、定員に空きがあれば当日開始時間まで受け付けます。 ※オンライン参加は、申込完了後に参加URLをメールで送付します。 後援 ：和歌山県教育委員会、田辺市教育委員会 お問合せ：和歌山放送内 近畿大学生物理工学部公開講座係 TEL（073）428-1431 【開催の背景】 近畿大学生物理工学部は、「人間」「医療」「食」「生活」「環境」「福祉」をテーマに、理学・農学・工学・医学を融合させた、先進的で多彩な教育と研究を行っています。教育・研究の成果を広く一般の方々に紹介するため、平成11年度（1999年度）から公開講座を実施しています。 生涯学習の機会として参加する方から、科学に興味をもつ子どもまで、幅広い年齢層の方々にご参加いただいており、これまでの受講者数は3万4千人を超えています。今年度も、各地で教育委員会の後援のもと開催します。 【講師プロフィール】 栗原新（くりはらしん） 所属 ：生物理工学部食品安全工学科 准教授 学位 ：博士（生命科学） 専門分野 ：疫学（細菌学・ウイルス学） 研究テーマ：さまざまな細菌が食中毒、疾患の原因となります。また、近年、急速に研究が進んでいる腸内細菌の一部はさまざまな慢性疾患の原因であるかもしれません。研究室では、細菌の遺伝子の機能を解明し、得られた知見をもとに細菌を精密に制御することで、人類の健康寿命の延伸に役立てることを目的に研究を行っています。 篠原寿広（しのはらとしひろ） 所属 ：生物理工学部生命情報工学科 准教授 学位 ：博士（工学） 専門分野 ：画像計測、画像処理 研究テーマ：生体画像計測に関する研究を行っています。特に、脳血管疾患診断支援を目的として、医用画像から、計算機により自動的に脳血管の構造を計測・解析する方法を研究しています。 【関連リンク】 生物理工学部 食品安全工学科 准教授 栗原新（クリハラシン） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2313-kurihara-shin.html 生物理工学部 生命情報工学科 准教授 篠原寿広（シノハラトシヒロ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/466-shinohara-toshihiro.html 生物理工学部 https://www.kindai.ac.jp/bost/