同志社大学人文科学研究所は、以下の内容で第113回公開講演会を開催いたします。

【講演会の趣旨】

2026年6月27日（土）、28日（日）の両日、本学今出川キャンパスにて、アジア市場経済学会第30回全国研究大会が開催される予定である。その大会の初日に設定される統一論題セッションでは、標記テーマの下に髙本陽一氏をゲストに招き、同氏が経営している（株）テムザックでのロボット・ヒューマノイド開発の実践について講演いただくとともに、学会員である中井教雄氏に、同氏が専門とする金融論の知見に基づいて、東南アジア地域における日中間のロボット・ヒューマノイド開発をめぐる補完・競合関係について論じていただく。今回の公開講演会は、この統一論題セッションとの共同というかたちで開催する。

本講演会では、日本企業が、アジア、なかんずく中国との対抗関係のなかで、自国系企業群のものづくり技術とそれを支える町の機能の「成熟」をどのように活かせるかについて議論する。日本は、これまでのようにアジアに技術を伝える＝教えるだけでなく、アジアから何を学べるのか、アジアとともに何を創造できるのか、その可能性を探りたい。そうした試みを、学会員だけでなく、一般・学生の皆さんを交えた場で議論し、その成果を共有することが本講演会の趣旨である。

【講座の概要】

◆日時：2026年6月27日（土）13:00～15:45

◆テーマ及び講演者 第1部 「WORKROID WE CREATE ―ロボットとともにある未来のカタチ―」 髙本 陽一 （株式会社テムザック 代表取締役議長） 第2部 「日本企業の技術力とロボット産業 ―ASEANを舞台にした米中競争への影響―」 中井 教雄 （広島修道大学 商学部 教授） 司会 林田 秀樹（同志社大学 人文科学研究所 教授）

◆会場：同志社大学 今出川校地 至誠館22教室 ◆主催：同志社大学 人文科学研究所 ◆共催：アジア市場経済学会第30回全国研究大会 ◆その他：参加費無料、申込不要

【本件に関するお問い合わせ】

同志社大学 人文科学研究所事務室 電 話：075-251-3940 e-mail：ji-jimbn@mail.doshisha.ac.jp ※合理的配慮が必要な方は、上記までご連絡ください。 ご要望内容を検討のうえ、できる限りの対応をさせていただきます。

――取材に関するお問い合わせ―― 同志社大学 学長室総合企画部 広報課 〒602-8580京都市上京区今出川通烏丸東入 TEL：075-251-3120 FAX：075-251-3080 e-mail: ji-koho@mail.doshisha.ac.jp