京阪バス株式会社（本社：京都市、社長：三浦達也）は、オーバーツーリズムによる京都市バスの混雑や京都駅一極集中の緩和に寄与することを目的に、７月１日（水）より京都駅を起点として、京阪七条駅、清水寺（五条坂）、西本願寺などを結ぶ観光循環バスを期間限定で運行します。 「清水寺ライン」では、京都駅・七条京阪前～五条坂間は予約（座席定員）制としているため、必ずお席に座ってラクラク移動できます（当日でも空席があればご乗車いただけます）。また、バスガイドが車窓をご案内するため、景色を見ながらナットク、京都を深く知ることができます。 さらに、一部便においては、五条坂までの乗車券のほか、同停留所から清水の舞台までバスガイドがご案内する清水寺の拝観がセットになった「観光案内付１回乗車券」を枚数限定で販売します。清水寺への移動が不安、見どころなど案内が聞きたい方にオススメですので、京都へお越しの際はぜひご利用ください。

【運行期間】 2026年7月1日（水）～2027年1月29日（金）の特定日を除く平日（予定） 特定日：お盆（8月13日・14日）、年末年始（12月29日～31日、1月4日） 【路線名称】おこしバス「清水寺ライン」 【運 賃】 ①１回乗車券（１乗車） 大人： 500円、小児： 250円 ②観光案内付１回乗車券 大人：1,500円、小児：1,000円（清水寺拝観料を含みます）

【予約方法】右記の二次元コード（おこしバスHP）からご予約ください。五条坂以降は予約不要。（座席定員制） ①は、京都駅・七条京阪前～五条坂間のみ予約可。②は、完全予約制となります。 乗車日、便（②は往路の１便・４便・７便・10便のいずれか）を指定してご予約ください。

【支払方法】おこしバス予約サイトによる事前決済（予約なしの方は現金・交通系ICカードでのお支払） 【運行経路】京都駅→西本願寺前間などもご利用できます。 【運行時刻】１日１６便運行

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