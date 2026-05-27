近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）6月27日（土）に、衆議院議員で本学経済学部客員教授の青山繁晴氏による講演会「大乱を生きる歓び」を開催いたします。本講演会は対面及びオンラインのハイブリッド形式で、近畿大学生だけでなく一般の方にも公開します。 【本件のポイント】 ●衆議院議員で本学経済学部客員教授の青山繁晴氏による講演会を開催 ●青山氏の知見をもとに、現代を生きる視点について語る特別講演 ●近畿大学生だけでなく一般の方にも公開 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月27日（土）13：15～14：45 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 実学ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 実施方法 ：対面およびYouTube Liveによる限定配信 対象 ：近畿大学生、一般の方（事前予約必要、先着順） 定員 ：650人（対面150人・オンライン500人） 参加費 ：無料 申込方法 ：以下URLから申込み 対面 ：https://kindai-act-garage.stores.jp/reserve/actex/2080079 オンライン：https://kindai-act-garage.stores.jp/reserve/actex/4663450 ※オンライン参加の申込者には、YouTube LiveのURLをメールでお知らせします。 申込締切 ：令和8年（2026年）6月26日（金）13：00 お問合せ ：近畿大学アカデミックシアター学生センター TEL（06）4307-3109 【講師プロフィール】 青山繁晴（あおやましげはる）氏 衆議院議員、環境副大臣、近畿大学経済学部客員教授 昭和27年（1952年）神戸市生まれ。慶應義塾大学文学部中退、早稲田大学政治経済学部卒。共同通信社で事件記者、経済記者などを務めた後、政治部へ。ペルー事件でリマに特派された後、依願退社。三菱総合研究所の研究員に迎えられ、国家戦略の立案に携わる。平成14年（2002年）春、独立総合研究所（独研）を創立し、代表取締役社長兼首席研究員に就任。平成19年（2007年）から近畿大学経済学部客員教授を務める。 平成28年（2016年）6月、独立総合研究所を退社。同年7月、参議院議員に初当選。政治献金を1円も受け取らず、政治資金集めパーティーも一切開かず、派閥・準派閥（グループ）に属さず、後援会をつくらず、後援会長も置かない。令和元年（2019年）6月、カネ、人事、利権と無縁の、派閥ではない新しい議員集団「日本の尊厳と国益を護る会」（護る会／JDI）の発足に伴い代表に就任。衆参両院議員125人＜令和8年（2026年）5月22日時点＞を擁する。令和7年（2025年）10月、環境副大臣に就任。令和8年（2026年）2月、衆議院議員に初当選。 作家としては、『不安ノ解体』（飛鳥新社／令和元年（2019年））で咢堂ブックオブザイヤー大賞受賞に続き、『戦 TELL-ALL BOOK』（ワニブックスPLUS新書／令和5年（2023年））でも同賞を受賞。記念碑的ロングセラーの『ぼくらの祖国』（扶桑社新書／平成27年（2015年））をはじめ、多数のノンフィクションのベストセラーがある。また、小説には『平成紀』（幻冬舎／平成28年（2016年））、『わたしは灰猫 そして、灰猫とわたし』（扶桑社／令和元年（2019年））、『夜想交叉路』（扶桑社／令和4年（2022年））がある。最新刊は『世界は短い 閃光ピカリでイラン戦争も高市政権もわかる』（ワ二・プラス／令和8年（2026年））。 【関連リンク】 経済学部 https://www.kindai.ac.jp/economics/