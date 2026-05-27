株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所(所在地：大阪市中央区、代表取締役：横山 雅俊、以下 UCL)は、2026年6月3日(水)～6月5日(金)に幕張メッセで開催される国内最大級のドローン展示会「Japan Drone 2026」において、ドローンコンサルティング・機体選定支援プラットフォーム「Suzak」ブース内へ出展し、「映像鮮明化コーナー」にて映像鮮明化技術と生成AI解析の連携展示を行うことを発表しました。





ドローン映像鮮明化×AI解析による次世代点検・災害対応システム





本展示では、「現場で見えないものを見える化する」をテーマに、ドローン映像、監視カメラ映像、ウェアラブルカメラ映像などに対するリアルタイム映像鮮明化システムを紹介します。





濁水・煙幕・疑似火災環境など視界不良環境を想定した実演展示に加え、来場者が持ち込んだ動画をその場で鮮明化する体験型デモを実施します。





また、360度カメラやスマートグラスを活用した次世代監視・現場支援ソリューション、低遅延無線映像伝送を利用したリアルタイム監視デモなど、災害対策・消防・インフラ点検・警備・物流分野を想定した各種展示を予定しています。









■出展展示会

Japan Drone 2026

開催日時 ： 2026年6月3日(水)～6月5日(金) 10:00～17:00

会場 ： 幕張メッセ

主催 ： 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)ほか

出展場所 ： Suzak ブース内「映像鮮明化コーナー」

ブース番号： ホール5,6 BG-19

URL ： https://ssl.japan-drone.com/









■展示内容

◆持ち込み映像鮮明化デモ(来場予約制)

予約はこちら： https://timerex.net/s/consulting.div_4d35/6191be0c





来場者が持参した動画ファイルを、その場で鮮明化処理。

暗所映像、遠距離映像、霧や濁水映像、逆光映像などの改善効果をリアルタイムで確認できます。





◆濁水・煙幕鮮明化デモ

濁水や煙幕環境を模擬し、視界不良映像を鮮明化。

災害現場、水難救助、インフラ点検などを想定した実践的デモを行います。





◆消防映像鮮明化デモ

疑似火炎ランプを使用し、煙や熱揺らぎが発生する消火現場を想定。

山林火災など消防・防災用途に向けた映像認識支援技術への発展を紹介します。

なお、最近話題の野生動物検知用途への応用についても紹介します。





◆ウェアラブルカメラ・スマートグラス体験

スマートグラスを利用し、現場で鮮明化映像を見るイメージを実際に目視体験できます。

遠隔支援や作業支援、現場指揮用途を想定した体験展示です。





◆360度カメラ鮮明化デモ

360度カメラ映像を利用し、広範囲監視・状況把握をデモ。

警備、防災、インフラ監視への応用を紹介します。





◆倉庫管理バーコード読取デモ

倉庫商品に貼付されたバーコードの読取実演を行い、物流・在庫管理用途への応用例を紹介します。

積載された商品状況のAIによる在庫把握の可能性についても触れます。





◆監視カメラ鮮明化デモ

当ブース内を撮影する監視カメラ映像をリアルタイム鮮明化。

一部映像では低遅延無線映像伝送を利用し、遠隔監視環境を再現します。





◆生成AIによる鮮明化映像解析デモ(予定)

鮮明化された映像を、大規模言語モデルAPIを活用した生成AIでその場で解析するデモを実施します。





AI解析では、配管検査映像や監視映像などを対象に、





・堆積状況

・閉塞リスク

・クラック候補

・劣化進行状況

・補修優先度

・推奨対処方法





などを自動解析し、現場点検支援レポートの事例も紹介します。





従来は熟練点検員の経験に依存していた評価業務をAIで支援することで、点検品質の均一化、迅速化、省力化を目指します。

また、鮮明化映像と生成AI解析を組み合わせることで、視認困難環境における異常発見支援や、インフラ保守・災害対応・設備点検への応用を提案します。





映像鮮明化例1

映像鮮明化例2









■ドローン映像鮮明化技術と生成AI解析を統合した次世代点検支援

ユニバーサルコンピュータ研究所とSuzakでは、空中ドローンおよび水中ドローンで取得した映像に対し、映像鮮明化技術と生成AI解析を組み合わせた統合システムを研究開発しています。





霧・煙・濁水・暗所など視界不良環境下で取得した映像を鮮明化し、その映像をAIが解析することで、





・異常候補抽出

・劣化状況判定

・飛行／航行ルート提案

・必要装備提案

・点検／救助／補修計画支援





などを行います。





本システムは、





・インフラ点検

・ダム／配管調査

・山林火災対応

・災害救助

・河川監視

・水中点検





などへの応用を想定しています。





また、取得データからAIが報告書作成支援を行うことで、点検業務の高度化・省力化・技能継承支援を目指しています。





映像鮮明化技術と生成AI解析を統合した“現場判断支援AI”として、次世代インフラ保守・災害対応分野への展開を目標に研究開発を進めています。









画像認識例

AIによる解析例





■UCL映像鮮明化システムについて

UCLの映像鮮明化システムは、霧・煙・濁水・暗闇・逆光などによる視界不良映像を改善し視認性向上を支援する映像鮮明化を現場のニーズに合った形で利用できる映像処理システムです。

静止画・動画ファイルの鮮明化および HDMI映像やIP監視カメラ映像やドローン映像にも対応し、リアルタイム鮮明化が可能です。

また、わずかな対象物の変化を可視化し、監視・警備・災害対策・消防・インフラ点検・港湾監視など多用途への応用も可能です。

映像鮮明化技術により、各種点検作業の効率化が実現でき、場合によっては点検日数の短縮も可能となり、トータルコスト削減にも貢献できます。









■代表者プロフィール

株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所

代表取締役 工学博士 横山 雅俊





1980年代、大阪大学において黎明期(れいめいき)の人工知能研究に従事。人工知能、分散処理ネットワーク、画像認識などを研究する。

その後、監視・防災・インフラ分野を対象とした映像鮮明化技術の研究開発を進め、2016年には海洋技術総合展「Techno-Ocean 2016」において映像鮮明化装置を発表。

2019年には防衛施設学会において、「IoT・映像鮮明化・AI技術を活用した施設管理と防衛分野展開」に関する研究を発表。

さらに2026年2月、防衛施設学会 年次フォーラム2026において、「映像鮮明化技術とAI技術を活用した基地維持管理と基地外周および沿岸警備システムに関する研究」を発表し、映像鮮明化と生成AI・VLM・RAG連携による次世代監視・点検支援システムを提案しました。





現在は、映像鮮明化技術と生成AI解析技術を組み合わせ、インフラ点検、防災、警備、ドローン、水中監視分野への応用研究を進めています。









■Suzakについて

Suzakは、用途に応じた最適なドローン・関連サービスを提案するドローン総合プラットフォームです。

点検・物流・災害対策・農業・測量など幅広い用途に対応し、機体選定支援、導入コンサルティング、リサーチを一気通貫で支援しています。

今回のJapan Drone 2026のテーマは“独自化”。

直近で受注や問い合わせの多い製品、今後の社会情勢や市場ニーズに対応できる製品を選抜し、「差別化」ではなく“独自化”となるソリューションを展示します。





機体はマルチコプターだけではない。

映像はカメラ性能だけではない。

部品製作を支える3Dプリンタや、調達リスクに対応可能な台湾ルート製品など、ここでしか見られない初公開製品も多数展示予定です。





さらに1日15回、10分間ショートセミナーを開催。

各製品について、“学びと発見”のあるブースを展開します。





Japan Drone 2026 Suzakブースの見どころはこちら

https://drive.google.com/file/d/1UEnFvzpzGcv8hW6m5ytzR15z4M7Rii3z/view?usp=sharing





またブースでは映像鮮明化の体験コーナーがあります。予約リンクはこちら

https://timerex.net/s/consulting.div_4d35/6191be0c





Suzakプラットフォームはこちら

https://www.suzak.inc/









■会社概要

株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所(略称UCL)

主要実績： SOLAS港湾監視システム、公共監視システム、船舶接近警戒システム、

気象情報システム、映像鮮明化システム

設立 ： 1984年10月

代表者 ： 代表取締役 横山雅俊(大阪大学工学博士)

所在地 ： 大阪市中央区西心斎橋1丁目9番16号 大京心斎橋第2ビル5F

URL ： http://www.ucl.co.jp/









【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所

TEL ： 06-6251-7685

E-Mail： security@ucl.co.jp