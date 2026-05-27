『使う人に優しい商品を』と提案し続けるまるくぱーじゅ。 まるくぱーじゅを運営する株式会社おぎそ(本社：岐阜県土岐市)は、30年以上、全国の保育園、学校、病院、ホテルに磁器の中でも割れにくい強化磁器食器を毎年40万個以上、お届けしています。 これまでにも、すくいやすさにこだわったシンプルな陶磁器製食器を数々販売しているまるくぱーじゅ。 すくいやすさはそのままに、深さのある仕切り皿をご紹介します。

意匠登録申請中！毎日使いたい、こだわりが詰まった仕切り皿

丸くてシンプルな仕切り皿は、まるくぱーじゅの自信作。 直径は約22.5cmあり、3つに仕切られています。 盛りつけられる容量の合計は約375㏄。 深さがあることで、子どもでもすくいやすく作られています。 ごはん、おかず、デザートを、この一枚のプレートに盛りつけられるため、洗い物の負担を減らしてくれるのも嬉しいポイントです。 使う人のことを考えた、こだわりのポイントをいくつかご紹介したいと思います。

すくいやすいカタチと深さがポイント！

この仕切り皿の内側はスプーンの形に合わせてあるので、すくった時のすき間が少なく、食べ物がすくいやすくデザインされています。 また、皿の深さは約2.7cm、仕切り部分の高さは約2cmあるため、立ち上がりを使ってスムーズにすくうことができます。 深さがあることで料理の味が混ざらず、おいしく食事ができます。

軽いプラスチック製での食事中、子どもがひっくり返してしまったことや、すくう時に食器が動いてしまい、食べにくかった経験はありませんか。 この仕切り皿の重さは約581ｇ。 子ども食器にしては少し重いかなと感じられるかもしれません。 これは、重さがあることでお皿がずれにくくなり、子どもが簡単に動かせないよう、あえて重く設計しています。

機能性だけでなく、デザインにもこだわりました！

リムの幅は約8mmあり、食べる時にお皿を支えやすく設計されており、さりげなくドット模様が施されています。 料理が映えるシンプルな白い食器は、毎日使っても飽きのこないデザインです。

万能なのに、省スペース！

重ねられる仕様なので、人数分を揃えても省スペース。 片づけやすく、食器棚に収納しやすいのは嬉しいポイントです。

洗い物がラクになる！裏側のヒミツ

この仕切り皿は裏側にもこだわりがあります。 高台に『切り込み』を９箇所も入れてあり、この切り込みのおかげで水が溜まりにくく、乾きが早くなります。 また、仕切り部分の溝は浅くすることで、水切れが良くなる工夫を施しています。 見えない裏側まで、使う人のことを考えたお皿です。

※このサイズの他に、口径18cmのもの、20cmのものもございます。 ご興味のある方は各ECサイトにてご確認ください。

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まるくぱーじゅ

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株式会社おぎそ

保育園、学校給食に陶磁器製の子ども食器を1,000 万個以上送り出している会社が、子ども、女性、使う人に『優しい商品』を提案します。食器に限らない、様々な商品を提供することで、あなたの欲しいものをみつける思い出の栞～しおり～に…

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