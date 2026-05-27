オーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、2026年6月4日（木）、大阪・梅田のサン広場およびOS広場にて、廃油を再利用したキャンドルづくりと“推し活”を掛け合わせた体験型イベント「Loop（ループ）～資源・地域・人のつながりが循環する～」を開催します。

本イベントは、「1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2026」の連携コンテンツとして実施するもので、飲食店から出る廃油をキャンドルとして再活用し、来場者の“推し”への想いを灯りとして可視化します。ワークショップ参加者には阪急東通第一商店会で利用できるクーポンを配布し、体験をまちの回遊につなげます。





■本イベントの開催背景、目的

本イベント「Loop～資源・地域・人のつながりが循環する～」は、エリアの企業、地域団体、学校および行政が連携して“歩いて楽しいまちづくり”の実現を目指す「1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2026」の取り組みの一環として開催します。街の回遊性向上と賑わい創出という大きな目標のもと、「サステナブル」と「推し活」を掛け合わせ、来場者の行動を通じて“循環”を体感できる新たな都市体験の創出を目的としています。

その具体的なアプローチとして、阪急東通第一商店会の協力のもと、飲食店から排出される廃油を回収し、キャンドルとして再利用する取り組みを実施します。通常は廃棄される資源を来場者の体験を通じて街に還元することで、地域の中で資源が循環する仕組みを可視化し、資源・地域・人のつながりを実感できる場を創出します。

サン広場では、“推し色”の廃油キャンドル展示や音楽ライブ、キッチンカーにより、来場者が滞在しながら楽しめる「見る・感じる」空間を提供します。

OS広場では、廃油キャンドルに推しへの想いを載せるワークショップを通じて来場者が「つくる」体験に参加し、“推し”への想いを書いたキャンドルを展示に加えることができます。さらに、ワークショップ参加者には阪急東通第一商店会で利用可能なクーポンを配布することで、来場者の行動を街全体へと「巡る」よう促します。

このように「見る・感じる（展示・ライブ）→つくる（体験）→巡る（回遊）」という一連の導線を設計することで、来場者一人ひとりの体験が街全体へと広がり、循環型社会の理念を身近に感じられるイベントを目指しています。





■2つの会場で展開する体験設計





●サン広場｜“見る・感じる”体験

“推し色”の廃油キャンドルにメッセージを添えた展示を実施。夜にはキャンドルが点灯し、来場者の想いが光として可視化される空間を創出します。

また、推し活をテーマにしたキッチンカーの出店や音楽ライブの開催で、キャンドルの灯りに囲まれながら、ゆっくりと楽しんでいただける空間を提供します。





●OS広場｜“つくる・参加する”体験

廃油キャンドルの制作ワークショップを開催。来場者が“推し”へのメッセージを書いてキャンドル展示に追加することができます。

また、参加者には、阪急東通第一商店会で利用可能なクーポンを配布。体験から街へと行動を広げる導線を設計しています。

※掲載写真はすべてイメージです





■イベント概要

イベント名：

Loop（ループ）～資源・地域・人のつながりが循環する～

開催日時：

2026年6月4日（木）16：00 ～ 22：00（キャンドル点灯は18：00）

開催場所：

サン広場（大阪市北区角田町8-47） ／ OS広場（大阪市北区小松原町3-3 OSビル1階）

主催：

オーエス株式会社

協力：

阪急阪神不動産株式会社、阪急東通第一商店会、追大 Candle Night、関西大学

※5月27日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。





■オーエス株式会社 会社概要

本社：

大阪市北区小松原町3番3号 OSビル12階

設立：

1946年12月

代表者：

代表取締役 金谷 伸雄

拠点：

大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容：

エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL：

https://www.osgroup.co.jp/









オーエス株式会社 https://www.osgroup.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/17d0867fbe9bb567144dfd6dadf6fbf5404d8179.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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