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【KARRIMOR】風が抜ける快適さを追求した半袖シャツ「trail S/S shirt」発売
春夏のハイクから低山まで、行動中も涼しく快適な一着が登場
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、山行中の快適性を追求した半袖シャツ「trail S/S shirt（トレイル S/S シャツ）」を発売いたします。
ハイキングからタウンユースまで幅広いシーンに対応する本アイテムは、風が吹き抜けるような高い通気性と、汗をかいても快適さを保つ機能性を兼ね備えた一着です。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
素材には、通気性・吸汗速乾性・ストレッチ性をバランスよく備えた軽量素材を採用。登りで汗をかいたときも、休憩中も、衣服内を快適に保ちやすく、長時間の行動をサポートします。
また、落ち着いたカラーリングのため、アウトドアシーンだけでなく普段使いにも取り入れやすいデザインに仕上げています。
本製品には、メッシュ構造によって高い通気性を実現した高機能素材「AIR GRID™ Stretch（エアグリッドストレッチ）」を使用しています。衣服内の熱や湿気を効率よく逃がしながら、動きにしなやかに追従するストレッチ性も確保。アクティブな動きの中でもストレスの少ない着用感を実現します。
主な素材特長
・優れた吸汗速乾性
・軽量でコンパクトに持ち運び可能
・適度なストレッチ性
上記の製品は、各2色展開で、ユニセックス展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
trail S/S shirt
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101625.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、山行中の快適性を追求した半袖シャツ「trail S/S shirt（トレイル S/S シャツ）」を発売いたします。
ハイキングからタウンユースまで幅広いシーンに対応する本アイテムは、風が吹き抜けるような高い通気性と、汗をかいても快適さを保つ機能性を兼ね備えた一着です。
素材には、通気性・吸汗速乾性・ストレッチ性をバランスよく備えた軽量素材を採用。登りで汗をかいたときも、休憩中も、衣服内を快適に保ちやすく、長時間の行動をサポートします。
また、落ち着いたカラーリングのため、アウトドアシーンだけでなく普段使いにも取り入れやすいデザインに仕上げています。
本製品には、メッシュ構造によって高い通気性を実現した高機能素材「AIR GRID™ Stretch（エアグリッドストレッチ）」を使用しています。衣服内の熱や湿気を効率よく逃がしながら、動きにしなやかに追従するストレッチ性も確保。アクティブな動きの中でもストレスの少ない着用感を実現します。
主な素材特長
・優れた吸汗速乾性
・軽量でコンパクトに持ち運び可能
・適度なストレッチ性
上記の製品は、各2色展開で、ユニセックス展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
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関連リンク
trail S/S shirt
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