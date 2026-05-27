経営×バックオフィス×AIの祭典「freee 統合ワールド 2026」にてAnthropic・菅野 信氏の登壇が決定











〜 AI専門家・茶圓氏と共に現場のAI活用を解剖する特別セッションを開催 〜

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2026年6月16日（火）に開催する経営×バックオフィス×AIの祭典「freee 統合ワールド 2026」において、先進的なのAIモデル『Claude』を提供する米Anthropic PBC社（以下「Anthropic社」）の日本支社Anthropic Japan合同会社にてApplied AI部門を統括する菅野氏の登壇が決定したことをお知らせします。最先端のテクノロジーをいかにして日々の業務へと落とし込むか、理論と実践の両面から徹底解剖します。





















































昨年の「freee TOGO World2025」の様子 昨年の「freee TOGO World2025」の様子





■Anthropic社 菅野氏・茶圓氏と語る、freee×AIユーザー実践事例の大解剖2026年現在、AIが自律的に業務を遂行するAIエージェント」の実用化が進み、ビジネスにおけるテクノロジー活用は新たな転換点を迎えています。AI導入のスピードを競うフェーズから、日々の働き方にいかにAI駆動のオペレーションを組み込むのか、具体的な戦略が問われるフェーズへと移行しています。一方で、多くの現場では「自社での具体的な活用イメージが湧かない」という課題に直面しているのが実情です。こうした背景を受け、本セッションでは世界的にも高水準のAIモデル『Claude』を提供するAnthropic社の菅野 信氏を特別ゲストにお迎えし、グローバルにおけるAI技術の最前線を解説いただく運びとなりました。さらに、Xフォロワー19万人超の発信力を持ち、多数のAI導入支援を手掛ける専門家・デジライズ代表茶圓 将裕氏が登壇し、注目を集める新規格「MCP（Model Context Protocol）」がバックオフィス業務にもたらす影響や、具体的な実践事例を解説。最先端のAIトレンドから、明日から自社でAI駆動のオペレーションを構築するための実践ノウハウまでを網羅的にお届けします。【セッション概要】▼日時2026年6月16日(火) 16:40〜17:40▼トークテーマ・Anthropic社から見た、AI活用のこれから・AIエージェントで業務を行うための基礎知識・用語解説・freeeのAIについて・手入力や集計作業が消える。具体的なユーザー実践事例の大解剖※内容は変更となる可能性があります。■登壇者プロフィールAnthropic Japan合同会社アプライド AI 本部長 菅野 信 氏Nokia（フィンランド）にてエンジニアリング・マネジメント職を10年以上歴任後、Google に入社。Customer Engineering 部門の日本代表として Google Cloud Japan の立ち上げを牽引。2026年3月より Anthropic JapanにてアプライドAI本部長に就任し、日本のエンタープライズ顧客における Claude の導入支援や技術コンサルティング・ソリューション開発を統括。日本市場における責任あるAI活用と業務変革をエンジニアリング起点で推進している。株式会社デジライズ代表取締役 茶圓 将裕 氏学生時代に英語圏での1年間留学後、上海にて日系人事コンサルティング会社の法人営業に従事。帰国後はAIチャットボット「AideX」、AI語学学習ツール「AI会話」などAI関連サービスを複数開発。現在はX等でAI情報発信を行い、AI専門家として多くのメディアにも出演。GMO AI &Web3株式会社顧問、Google Japan Official Geminiアドバイザー、一般社団法人生成AI活用普及協会評議員を務め、2023年に法人向けAI研修及びAIソリューションを提供する株式会社デジライズを立ち上げる。フリー株式会社freee-mcp エバンジェリスト 青山 翔平2017年freee株式会社へ入社。会計・労務の導入支援チームや「freee販売」などの立ち上げを経て、現在は新規事業プロダクト群全体のサクセス企画を担当。近年は「freee-mcp」の圧倒的な可能性に感銘を受け、自ら「freee-mcpハッカソン」を主催するなど、AI×freeeがもたらす新しい業務体験と熱狂を社内外で最大化すべく邁進中。■「freee 統合ワールド 2026」概要イベント名：freee 統合ワールド 2026日時：2026年6月16日（火）11:00〜18:30（開場10:00）会場：新宿住友ビル三角広場、新宿住友ホール／東京都新宿区西新宿2丁目6−1開催方法：オフライン／一部オンライン配信あり参加費：無料（事前登録制）「freee 統合ワールド 2026」オフィシャルサイト： https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world/ ■フリー株式会社 会社概要会社名：フリー株式会社代表者：CEO 佐々木大輔設立日：2012年7月9日所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21Fhttps://corp.freee.co.jp/＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。本件に関するお問合わせ先フリー株式会社 広報（PR）神力実由花https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせくださいhttps://freee.my.site.com/HelpCenter/s/関連リンク「freee 統合ワールド 2026」オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world/