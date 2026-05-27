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デロイト トーマツ税理士法人の次期理事長の決定
デロイト トーマツ グループのデロイト トーマツ税理士法人（東京都千代田区、理事長：結城 一政）は、次期事業年度（FY27：2026年6月〜2027年5月）以降の理事長を以下の通り決定しました。選任は内規に基づき、推薦委員会が候補者を推薦し、当税理士法人の理事会決議およびパートナー（社員）による社員総会の承認により決定しました。また、2026年6月1日からデロイト トーマツ グループの税務・法務領域ビジネスリーダーへの就任も予定しています。
【デロイト トーマツ税理士法人 理事長】
小柴 正光（こしば まさみつ）
現職：
デロイト トーマツ税理士法人 パートナー、インターナショナルタックス／M&Aサービス 部門長
デロイト トーマツ税理士法人は、全国規模の税理士法人として2002年に設立されました。年々拡大している国内ネットワークは、現在では全国18都市に至り、また、一人ひとりの卓越したプロフェッショナルがその連携により大きな専門家集団を形成し、高品質なプロフェッショナルサービスを提供しています。また、150を超える国・地域にわたるデロイトのグローバルネットワークを活用し、現代のクライアントのニーズに合わせた多様かつ総合的な税務サービスを、経済社会の公正を守り、かつ品質を重視し、高度な知見および豊富な経験を備えたプロフェッショナルによって提供します。
デロイト トーマツ税理士法人 理事長 略歴
小柴 正光（こしば まさみつ）
1976年6月24日生まれ、群馬県出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/135676/135676_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
報道機関の方からの問い合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
デロイト トーマツ税理士法人
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/group/deloitte-tohmatsu-tax.html
就任日：2026年6月1日
小柴 正光（こしば まさみつ）
現職：
デロイト トーマツ税理士法人 パートナー、インターナショナルタックス／M&Aサービス 部門長
デロイト トーマツ税理士法人は、全国規模の税理士法人として2002年に設立されました。年々拡大している国内ネットワークは、現在では全国18都市に至り、また、一人ひとりの卓越したプロフェッショナルがその連携により大きな専門家集団を形成し、高品質なプロフェッショナルサービスを提供しています。また、150を超える国・地域にわたるデロイトのグローバルネットワークを活用し、現代のクライアントのニーズに合わせた多様かつ総合的な税務サービスを、経済社会の公正を守り、かつ品質を重視し、高度な知見および豊富な経験を備えたプロフェッショナルによって提供します。
デロイト トーマツ税理士法人 理事長 略歴
小柴 正光（こしば まさみつ）
1976年6月24日生まれ、群馬県出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/135676/135676_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
報道機関の方からの問い合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
デロイト トーマツ税理士法人
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