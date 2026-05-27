スマートフォン利用の拡大と急速充電技術の革新を背景に、世界のモバイルバッテリー市場は2032年までに453億米ドルに達する見通し

スマートフォン利用の拡大と急速充電技術の革新を背景に、世界のモバイルバッテリー市場は2032年までに453億米ドルに達する見通し