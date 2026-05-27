水素質量流量計業界動向2026：市場シェア、価格変動、投資機会を分析
水素質量流量計世界総市場規模
水素質量流量計は、水素ガスの質量流量を高精度に測定する計測機器です。温度・圧力の変動に影響されず、直接質量流量を算出できるため、燃料電池、水素ステーション、化学プロセスなどで広く利用されています。安全性と効率性の向上に寄与する重要な計測技術です。
図. 水素質量流量計の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350548/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350548/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル水素質量流量計のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
水素質量流量計市場分析―水素インフラ拡大に伴う高精度計測技術の成長動向
水素質量流量計市場は、クリーンエネルギー転換と水素社会の実装加速を背景に急拡大しています。YH Researchによれば、グローバル市場規模は2025年の5,452万米ドルから2032年には2億4,500万米ドルへ成長し、2026～2032年のCAGRは24.1％と高成長が見込まれています。特に水素製造、水素貯蔵・輸送、水素ステーション分野における需要拡大が市場成長の主要ドライバーとなっており、精密計測を担う水素質量流量計の重要性が一段と高まっています。
水素質量流量計は、単位時間あたりの質量流量として水素ガスを直接計測する専用計測機器であり、温度・圧力変動の影響を受けにくい高精度測定が可能です。主にコリオリ式および熱式の2大技術が市場を構成しており、特にコリオリ式水素質量流量計は高圧環境下でも安定した計測性能を発揮するため、水素ステーションや燃料電池システムで広く採用されています。近年はAI補正機能やデジタル通信機能を搭載した次世代型水素質量流量計の開発も進展しています。
市場成長の最大要因は、世界的な脱炭素政策と水素エネルギー導入の加速です。輸送分野では燃料電池車（FCEV）の普及、発電分野では水素混焼・専焼ガスタービンの導入、化学分野ではグリーン水素を活用したアンモニア・メタノール製造が拡大しており、それぞれの工程で高精度な水素質量流量計が不可欠となっています。特に2025年以降は欧州およびアジア太平洋地域における水素ステーション建設が加速しており、流量計需要の急増が確認されています。
2025年における米国関税政策の再調整は、水素質量流量計のサプライチェーンにも影響を与えています。高精度センサー部品や特殊合金材料の調達コスト上昇により、グローバルメーカーは調達先の多様化と地域生産体制の強化を進めています。一方で、米国および欧州では水素インフラ投資が拡大しており、規制適合性と安全性認証を満たす高性能水素質量流量計への需要が増加しています。
用途別では、水素製造分野が最大シェアを占めており、全体の中核市場を形成しています。電解水素製造プラントではプロセス制御の精度向上が求められ、リアルタイムでの流量モニタリングが必須となっています。また、水素貯蔵・輸送分野では高圧タンクやパイプラインにおける漏れ検知・安全管理用途が拡大しています。さらに、水素燃料供給ステーションでは、充填精度の向上と課金システムの高度化により、水素質量流量計の高信頼性が強く求められています。
技術面では、Coriolis Mass Flow MeterとThermal Mass Flow Meterが市場の主流を形成しています。コリオリ式は高精度・高信頼性を特徴とし、産業用およびインフラ用途で採用が進む一方、熱式は低コストかつコンパクトな設計により研究用途や小規模設備での導入が拡大しています。近年はマルチセンサー統合型やIoT対応型の水素質量流量計も登場し、遠隔監視や予知保全機能の強化が進んでいます。
水素質量流量計は、水素ガスの質量流量を高精度に測定する計測機器です。温度・圧力の変動に影響されず、直接質量流量を算出できるため、燃料電池、水素ステーション、化学プロセスなどで広く利用されています。安全性と効率性の向上に寄与する重要な計測技術です。
図. 水素質量流量計の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350548/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル水素質量流量計のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
水素質量流量計市場分析―水素インフラ拡大に伴う高精度計測技術の成長動向
水素質量流量計市場は、クリーンエネルギー転換と水素社会の実装加速を背景に急拡大しています。YH Researchによれば、グローバル市場規模は2025年の5,452万米ドルから2032年には2億4,500万米ドルへ成長し、2026～2032年のCAGRは24.1％と高成長が見込まれています。特に水素製造、水素貯蔵・輸送、水素ステーション分野における需要拡大が市場成長の主要ドライバーとなっており、精密計測を担う水素質量流量計の重要性が一段と高まっています。
水素質量流量計は、単位時間あたりの質量流量として水素ガスを直接計測する専用計測機器であり、温度・圧力変動の影響を受けにくい高精度測定が可能です。主にコリオリ式および熱式の2大技術が市場を構成しており、特にコリオリ式水素質量流量計は高圧環境下でも安定した計測性能を発揮するため、水素ステーションや燃料電池システムで広く採用されています。近年はAI補正機能やデジタル通信機能を搭載した次世代型水素質量流量計の開発も進展しています。
市場成長の最大要因は、世界的な脱炭素政策と水素エネルギー導入の加速です。輸送分野では燃料電池車（FCEV）の普及、発電分野では水素混焼・専焼ガスタービンの導入、化学分野ではグリーン水素を活用したアンモニア・メタノール製造が拡大しており、それぞれの工程で高精度な水素質量流量計が不可欠となっています。特に2025年以降は欧州およびアジア太平洋地域における水素ステーション建設が加速しており、流量計需要の急増が確認されています。
2025年における米国関税政策の再調整は、水素質量流量計のサプライチェーンにも影響を与えています。高精度センサー部品や特殊合金材料の調達コスト上昇により、グローバルメーカーは調達先の多様化と地域生産体制の強化を進めています。一方で、米国および欧州では水素インフラ投資が拡大しており、規制適合性と安全性認証を満たす高性能水素質量流量計への需要が増加しています。
用途別では、水素製造分野が最大シェアを占めており、全体の中核市場を形成しています。電解水素製造プラントではプロセス制御の精度向上が求められ、リアルタイムでの流量モニタリングが必須となっています。また、水素貯蔵・輸送分野では高圧タンクやパイプラインにおける漏れ検知・安全管理用途が拡大しています。さらに、水素燃料供給ステーションでは、充填精度の向上と課金システムの高度化により、水素質量流量計の高信頼性が強く求められています。
技術面では、Coriolis Mass Flow MeterとThermal Mass Flow Meterが市場の主流を形成しています。コリオリ式は高精度・高信頼性を特徴とし、産業用およびインフラ用途で採用が進む一方、熱式は低コストかつコンパクトな設計により研究用途や小規模設備での導入が拡大しています。近年はマルチセンサー統合型やIoT対応型の水素質量流量計も登場し、遠隔監視や予知保全機能の強化が進んでいます。