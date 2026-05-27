～人気ルアーメーカー「GAN CRAFT」とのコラボルアー第5弾が登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、5月27日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-gancraft-JC168-GOD_kiseki.html
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年5月27日販売商品（全1アイテム）
GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350441/images/bodyimage1】
GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL
価格: \7,700 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-gancraft-JC168-GOD_kiseki.html
GAN CRAFT社とのコラボ第5弾！
元祖S字系「JOINTED CLAW 178」が登場してから、二十余年。その唯一無二のアクションは、世界中のアングラーを魅了し続けてきました。
そして今、「JOINTED CLAW 168」へと昇華！
これは単なるダウンサイジングではありません。178という原点を見つめ直し、その魂を再設計し誕生した、真の進化系「JOINTED CLAW」です。
同じく進化を宿命づけられた「MILLION GOD」もまた、スマートパチスロとして降臨！黄金のラメボディが高級感を放つ限定カラーです！
【素材】
本体：ABS(プラスチック)
ウエイト：鉛玉/スティール玉 エイト管：ステンレス フック・リング：鉄 テール：エラストマー
【JOINTED CLAW168 フローティング】
重量：約63ｇ
サイズ： 縦40mm×横168mm×幅20mm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350441/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-gancraft-JC168-GOD_kiseki.html
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年5月27日販売商品（全1アイテム）
GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350441/images/bodyimage1】
GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【JOINTED CLAW 168】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- MODEL
価格: \7,700 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-gancraft-JC168-GOD_kiseki.html
GAN CRAFT社とのコラボ第5弾！
元祖S字系「JOINTED CLAW 178」が登場してから、二十余年。その唯一無二のアクションは、世界中のアングラーを魅了し続けてきました。
そして今、「JOINTED CLAW 168」へと昇華！
これは単なるダウンサイジングではありません。178という原点を見つめ直し、その魂を再設計し誕生した、真の進化系「JOINTED CLAW」です。
同じく進化を宿命づけられた「MILLION GOD」もまた、スマートパチスロとして降臨！黄金のラメボディが高級感を放つ限定カラーです！
【素材】
本体：ABS(プラスチック)
ウエイト：鉛玉/スティール玉 エイト管：ステンレス フック・リング：鉄 テール：エラストマー
【JOINTED CLAW168 フローティング】
重量：約63ｇ
サイズ： 縦40mm×横168mm×幅20mm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350441/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
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