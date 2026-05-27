兵庫県内の自治体との協定は初！ 川西市と協定を締結 「人とペットの防災対策に関する協定」 ５月２７日（水）に締結式を実施

兵庫県内の自治体との協定は初！ 川西市と協定を締結 「人とペットの防災対策に関する協定」 ５月２７日（水）に締結式を実施