兵庫県内の自治体との協定は初！ 川西市と協定を締結 「人とペットの防災対策に関する協定」 ５月２７日（水）に締結式を実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350518/images/bodyimage1】
SAEグループの中で、ペット災害危機管理士(R)の人材教育をはじめ、動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人 全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）とペット防災の実働組織である特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会（所在地：東京都中央区、理事長：鈴木清隆、以下「ペット災害危機管理士会」）は、「人とペットの防災対策に関する協定」を兵庫県川西市（市長：越田謙治郎、以下「川西市」）と締結、2026年５月２７日（水）に締結式を実施しました。
【写真右から】
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会 大野公嗣 理事長
◇川西市 越田謙治郎 市長
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会 鈴木清隆 理事長
兵庫県川西市では、災害時におけるペット同行避難への対応強化を目的として、その整備を進めており、本会のペット災害危機管理士(R)による助言や協力を得ながら体制構築を進めてきました。
これまでSAE及びペット災害危機管理士会は、平時における備え、災害時におけるペット同行避難についての啓発活動を全国で広く行ってまいりました。
そしてこのたび、ペットの飼養に要する物品の備蓄、ペットのしつけその他平時における災害の備え、災害時における人とペットの同行避難その他のペットに関する防災対策に必要な協力事項について定める協定を３者にて締結する運びとなりました。
これにより、SAE及びペット災害危機管理士会が締結したペット防災協定は6件目となり、SAEおよびペット災害危機管理士会にとっては、兵庫県内の自治体とのペット防災に関する協定は初めてとなります。
【過去のペット防災協定実績】
https://www.propet.jp/merit/for-local-government
【今回の協定概要】
（１）協定名
人とペットの防災対策に関する協定
（２）締結者
一般社団法人全日本動物専門教育協会
特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
川西市
（３）協力事項
・災害時における人とペットの同行避難に要する物資の調達に関すること。
・災害時における人とペットの同行避難に関する情報収集およびその提供に関すること。
・平時における飼い主等への啓発活動に関すること。
・平時または災害時における人とペットの防災対策に関する助言および監修に関すること。
＜ペット災害危機管理士(R)＞
人の命を守り、ペットの命も守るために創設された日本初の専門資格。平時の備えから災害時の避難行動、さらには避難所運営に至るまで体系的に知識を習得。4級から1級まで段階的にスキルを高める制度となっている。
現在では、動物関連事業者だけでなく、飼い主や自治体職員にも広がり、講師育成制度を通じて有資格者が地域に知識を広める仕組みも整っている。
人とペットが安心して共に避難できる強靭で持続可能な防災社会の実現を目指す。
SAEは2015年にペット災害危機管理士(R)認定資格講座を開講し、有資格者を輩出してまいりました。その有資格者が繋がり、支え合い、人とペットの災害対策のために活躍できる組織として2021年12月に特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会が誕生しました。
【団体概要】
■一般社団法人 全日本動物専門教育協会
代 表 者： 理事長 大野 公嗣
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F
設 立： 2002年9月26日
事業内容： 動物専門学校へのシラバス、カリキュラムの策定・提供。公認永久ライセンスの発行。ペット関連講座の認定資格発行。アニマルスペシャリストの育成。 等
ホームページ、関連WEBサイト：
（SAE）https://www.zennitido.com
（SAEペットの資格）https://www.pet-no-shikaku.com
（ペット防災教育ナビ）https://www.propet.jp/
■特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会
代 表 者： 理事長 鈴木 清隆
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F 一般社団法人 全日本動物専門教育協会内
設 立： 2021年12月10日
事業内容： ペット防災の三本柱である「自助」、「共助」、「公助」を促進。平時におけるペット防災に関する啓発。災害時におけるペットとの同行避難、避難所運営における行政の負担軽減。等
ホームページ： https://petsaigai.com/
＜SAEグループとは＞
昨年4月より、以下の４社はSAEグループを形成いたしました。グループ会社としての相互補完やシナジー効果を大いに生み出すことで、動物と人が共生する持続可能な社会を目指してまいります。
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会
https://www.zennitido.com
教育という観点から人とペットの共生社会を創ることを目的に活動。
◇株式会社SAEマーケティングワン
https://www.sae-marketing-one.com/
人とペットが豊かに暮らせる社会創造のため、SAEの価値創造、トリマー派遣・職業紹介などの事業を通して人材育成とペット事業者、飼い主へのサポートサービスを提供する世界的視野を持つ会社。
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
https://petsaigai.com/
ペット災害危機管理士(R)が人とペットの災害対策のために活躍できる組織として誕生したNPO法人。
◇PET EDUCATION SERVICES PTY LTD
https://trimmer-ryugaku.jp/about/
オーストラリア・シドニーに位置し、異文化などのテーマを通して世界規模でものごとを考える力や活動をサポートする。留学プログラミング、ペット・マーケティング調査事業をはじめ幅広く日豪の架け橋として展開。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350518/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社SAEマーケティングワン
SAEグループの中で、ペット災害危機管理士(R)の人材教育をはじめ、動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人 全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）とペット防災の実働組織である特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会（所在地：東京都中央区、理事長：鈴木清隆、以下「ペット災害危機管理士会」）は、「人とペットの防災対策に関する協定」を兵庫県川西市（市長：越田謙治郎、以下「川西市」）と締結、2026年５月２７日（水）に締結式を実施しました。
【写真右から】
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会 大野公嗣 理事長
◇川西市 越田謙治郎 市長
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会 鈴木清隆 理事長
兵庫県川西市では、災害時におけるペット同行避難への対応強化を目的として、その整備を進めており、本会のペット災害危機管理士(R)による助言や協力を得ながら体制構築を進めてきました。
これまでSAE及びペット災害危機管理士会は、平時における備え、災害時におけるペット同行避難についての啓発活動を全国で広く行ってまいりました。
そしてこのたび、ペットの飼養に要する物品の備蓄、ペットのしつけその他平時における災害の備え、災害時における人とペットの同行避難その他のペットに関する防災対策に必要な協力事項について定める協定を３者にて締結する運びとなりました。
これにより、SAE及びペット災害危機管理士会が締結したペット防災協定は6件目となり、SAEおよびペット災害危機管理士会にとっては、兵庫県内の自治体とのペット防災に関する協定は初めてとなります。
【過去のペット防災協定実績】
https://www.propet.jp/merit/for-local-government
【今回の協定概要】
（１）協定名
人とペットの防災対策に関する協定
（２）締結者
一般社団法人全日本動物専門教育協会
特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
川西市
（３）協力事項
・災害時における人とペットの同行避難に要する物資の調達に関すること。
・災害時における人とペットの同行避難に関する情報収集およびその提供に関すること。
・平時における飼い主等への啓発活動に関すること。
・平時または災害時における人とペットの防災対策に関する助言および監修に関すること。
人の命を守り、ペットの命も守るために創設された日本初の専門資格。平時の備えから災害時の避難行動、さらには避難所運営に至るまで体系的に知識を習得。4級から1級まで段階的にスキルを高める制度となっている。
現在では、動物関連事業者だけでなく、飼い主や自治体職員にも広がり、講師育成制度を通じて有資格者が地域に知識を広める仕組みも整っている。
人とペットが安心して共に避難できる強靭で持続可能な防災社会の実現を目指す。
SAEは2015年にペット災害危機管理士(R)認定資格講座を開講し、有資格者を輩出してまいりました。その有資格者が繋がり、支え合い、人とペットの災害対策のために活躍できる組織として2021年12月に特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会が誕生しました。
【団体概要】
■一般社団法人 全日本動物専門教育協会
代 表 者： 理事長 大野 公嗣
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F
設 立： 2002年9月26日
事業内容： 動物専門学校へのシラバス、カリキュラムの策定・提供。公認永久ライセンスの発行。ペット関連講座の認定資格発行。アニマルスペシャリストの育成。 等
ホームページ、関連WEBサイト：
（SAE）https://www.zennitido.com
（SAEペットの資格）https://www.pet-no-shikaku.com
（ペット防災教育ナビ）https://www.propet.jp/
■特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会
代 表 者： 理事長 鈴木 清隆
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F 一般社団法人 全日本動物専門教育協会内
設 立： 2021年12月10日
事業内容： ペット防災の三本柱である「自助」、「共助」、「公助」を促進。平時におけるペット防災に関する啓発。災害時におけるペットとの同行避難、避難所運営における行政の負担軽減。等
ホームページ： https://petsaigai.com/
＜SAEグループとは＞
昨年4月より、以下の４社はSAEグループを形成いたしました。グループ会社としての相互補完やシナジー効果を大いに生み出すことで、動物と人が共生する持続可能な社会を目指してまいります。
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会
https://www.zennitido.com
教育という観点から人とペットの共生社会を創ることを目的に活動。
◇株式会社SAEマーケティングワン
https://www.sae-marketing-one.com/
人とペットが豊かに暮らせる社会創造のため、SAEの価値創造、トリマー派遣・職業紹介などの事業を通して人材育成とペット事業者、飼い主へのサポートサービスを提供する世界的視野を持つ会社。
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
https://petsaigai.com/
ペット災害危機管理士(R)が人とペットの災害対策のために活躍できる組織として誕生したNPO法人。
◇PET EDUCATION SERVICES PTY LTD
https://trimmer-ryugaku.jp/about/
オーストラリア・シドニーに位置し、異文化などのテーマを通して世界規模でものごとを考える力や活動をサポートする。留学プログラミング、ペット・マーケティング調査事業をはじめ幅広く日豪の架け橋として展開。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350518/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社SAEマーケティングワン
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