株式会社ヒトクセ、大手実績多数のプレイアブル広告を「Smart Play」としてブランド化！記念パッケージを3社限定で提供 ～KPI達成率80%以上。6ヶ月以上摩耗しないCR実績多数～
リッチメディア広告の制作・配信において高い技術力を持つ株式会社ヒトクセ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮崎 航、以下「ヒトクセ」）は、ゲームアプリ向けプレイアブル広告の制作および広告運用サービスを本格的に開始いたしました。スマホゲームに精通した担当によるクリエイティブの企画提案、独自の圧縮技術による高品質なクリエイティブ、最短2週間での制作、媒体選定から広告運用までをワンストップで提供し、ゲーム企業様のユーザー獲得（UA）の成果最大化を支援いたします。
■ なぜ今、プレイアブル広告なのか
プレイアブル広告とは、広告上でゲームの一部を実際に操作・体験できるインタラクティブな広告フォーマットです。ユーザーはインストール前にゲームの楽しさを体感できるため、「遊んで面白いと思ったユーザーがインストールする」という高品質なユーザー獲得が可能になります。海外の調査では、プレイアブル広告は従来の動画・静止画広告と比較してコンバージョン率が最大700%向上し、リテンション（継続率）が79%向上するという結果が報告されています※1。また、リワード型プレイアブル広告ではCPIが37%低下し、ROASが2.5%向上するデータも報告されており※2、UA施策として極めて高い費用対効果を発揮します。
加えて、プレイアブル広告はブランディング施策としても効果を発揮します。ユーザーにとって「広告」ではなく「コンテンツ」として受け止められやすく、X（旧Twitter）で「この広告面白い」「つい遊んでしまった」といった投稿が自然発生し、広告費をかけずに認知が拡大するケースが見られます。CPIを下げるだけでなく、広告接触の段階からゲームのファンを生み出せるフォーマットです。
なお、プレイアブル広告の活用範囲はスマートフォン向けゲームに限りません。Nintendo SwitchやPlayStationなどのコンソール向けタイトルでも、プレイアブル広告を通じて操作感や世界観を体験させることで、認知向上やゲームソフト購入の促進に活用できます。
■ 海外ではすでに標準フォーマット
海外市場では、主要アドネットワークにおけるトラフィックシェアが50%を超えるなど※3、プレイアブル広告はすでにUA施策の標準フォーマットです。
一方、日本国内では、インタラクティブ設計やHTML5開発に伴う「高い制作コスト」や「IP監修の工数」、技術的ノウハウの不足がハードルとなり、活用はまだ発展途上にあります。しかし、海外タイトルとの競争が激化する中、国内ゲーム企業にとってもプレイアブル広告の活用によるUAの効率化は急務と言えます。
■ 親和性の高いユースケース：このような課題を持つタイトルに最適
●タイパ（タイムパフォーマンス）重視のユーザー層へのアプローチ
インゲームのUX（ユーザー体験）が高く、短時間でゲームの核心に触れられるため、現代の「時短消費」トレンドに合致しています。動画を「見る」だけでなく、隙間時間で「遊ぶ」体験を提供することで、能動的な興味喚起が可能です。
●静止画・動画広告による獲得の「頭打ち」を打破
一般的なバナーや動画広告ではリーチしきれなかった、広告を敬遠しがちな層や、受動的な訴求に反応しなくなった新規ユーザー層を開拓。既存のクリエイティブとは異なる反応曲線を描き、獲得ボリュームの底上げに寄与します。
■ なぜ今、プレイアブル広告なのか
プレイアブル広告とは、広告上でゲームの一部を実際に操作・体験できるインタラクティブな広告フォーマットです。ユーザーはインストール前にゲームの楽しさを体感できるため、「遊んで面白いと思ったユーザーがインストールする」という高品質なユーザー獲得が可能になります。海外の調査では、プレイアブル広告は従来の動画・静止画広告と比較してコンバージョン率が最大700%向上し、リテンション（継続率）が79%向上するという結果が報告されています※1。また、リワード型プレイアブル広告ではCPIが37%低下し、ROASが2.5%向上するデータも報告されており※2、UA施策として極めて高い費用対効果を発揮します。
加えて、プレイアブル広告はブランディング施策としても効果を発揮します。ユーザーにとって「広告」ではなく「コンテンツ」として受け止められやすく、X（旧Twitter）で「この広告面白い」「つい遊んでしまった」といった投稿が自然発生し、広告費をかけずに認知が拡大するケースが見られます。CPIを下げるだけでなく、広告接触の段階からゲームのファンを生み出せるフォーマットです。
なお、プレイアブル広告の活用範囲はスマートフォン向けゲームに限りません。Nintendo SwitchやPlayStationなどのコンソール向けタイトルでも、プレイアブル広告を通じて操作感や世界観を体験させることで、認知向上やゲームソフト購入の促進に活用できます。
■ 海外ではすでに標準フォーマット
海外市場では、主要アドネットワークにおけるトラフィックシェアが50%を超えるなど※3、プレイアブル広告はすでにUA施策の標準フォーマットです。
一方、日本国内では、インタラクティブ設計やHTML5開発に伴う「高い制作コスト」や「IP監修の工数」、技術的ノウハウの不足がハードルとなり、活用はまだ発展途上にあります。しかし、海外タイトルとの競争が激化する中、国内ゲーム企業にとってもプレイアブル広告の活用によるUAの効率化は急務と言えます。
■ 親和性の高いユースケース：このような課題を持つタイトルに最適
●タイパ（タイムパフォーマンス）重視のユーザー層へのアプローチ
インゲームのUX（ユーザー体験）が高く、短時間でゲームの核心に触れられるため、現代の「時短消費」トレンドに合致しています。動画を「見る」だけでなく、隙間時間で「遊ぶ」体験を提供することで、能動的な興味喚起が可能です。
●静止画・動画広告による獲得の「頭打ち」を打破
一般的なバナーや動画広告ではリーチしきれなかった、広告を敬遠しがちな層や、受動的な訴求に反応しなくなった新規ユーザー層を開拓。既存のクリエイティブとは異なる反応曲線を描き、獲得ボリュームの底上げに寄与します。