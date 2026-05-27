NEW SELECT、東京・原宿「COSME LAB」に「EIOM」「CHARDE」で出展…体験型ポップアップを運営
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350557/images/bodyimage1】
韓国のライフスタイルコマースグループ「NEW SELECT Co., Ltd.（ニューセレクト株式会社、本社：ソウル、代表：ユク・ドンミン）」が運営するスキンケアブランド「EIOM（イオム）」および「CHARDE（シャルド）」は、2026年5月16日に東京・原宿で開催された体験型ビューティーイベント「COSME LAB」に出展し、来場者向けの体験型ポップアップブースを運営いたしました。
今回の出展は、日本市場におけるブランド体験機会の拡大と、現地の生活者・クリエイターとの接点強化を目的に実施されたものです。日本国内ではオンラインを中心にK-ビューティーへの関心が継続的に高まる一方で、テクスチャーや使用感を実際に確認できる体験機会へのニーズも拡大しており、こうした背景を踏まえてオフライン体験の場としてのポップアップ運営に至りました。
会場には、日本国内のインフルエンサーやクリエイター、美容・コスメ関連業界関係者など約600名（当社集計）が来場し、招待制のセッション形式でブランドと来場者の体験・交流が行われました。
今回のブースでは、Qoo10 Japan「メガデビューアワード」受賞ブランドである「CHARDE（シャルド）」と「EIOM（イオム）」を中心に体験エリアを展開し、来場者が製品を直接体験できる構成といたしました。会場ではブランド担当者による製品説明やカウンセリングも行われ、製品特長や使用方法、ブランドコンセプトなどをご紹介いたしました。来場者の皆様は、テクスチャーや使用感などを実際にご体験いただきながら、各ブランドへの理解を深めておられました。
さらに「CHARDE（シャルド）」は、日本市場向けに展開する新ライン「ボルフィリン ボリューム」を本イベントでオフライン初公開し、来場者向けに体験機会をご提供いたしました。
イベントに参加されたインフルエンサーやクリエイターの皆様は、体験の様子や会場の雰囲気をSNSコンテンツとして発信されており、製品使用シーンやブランド体験の様子などが各種SNSを通じて紹介されました。
NEW SELECT関係者は「会場で製品の使用感やブランドコンセプトを直接お伝えできた点で、意義のある機会となりました」と振り返ったうえで、「今後も日本の消費者との接点を広げるブランド体験の機会を継続的にご提供してまいります」とコメントしております。
NEW SELECTは、今回の出展を通じて得られた現地生活者のフィードバックを今後のブランド運営および日本市場戦略に活用し、Qoo10 Japanをはじめとする主要ECチャネルでの展開強化と、オフライン体験施策の拡充を進めてまいります。
■ NEW SELECT Co., Ltd.（ニューセレクト株式会社）について
NEW SELECT Co., Ltd.は、ビューティーおよびウェルネス分野のブランドを展開する韓国のライフスタイルコマースグループです。「美しさと健康における新たな体験を届ける」をミッションに、マルチブランド事業を展開しております。ブランド力とキュレーション力を基盤に、ライフスタイルに合わせたブランド体験をご提案しております。2025年のローンチ以降、米国、日本、中国、シンガポールなど10カ国以上へ展開を拡大しております。
■ COSME LABについて
COSME LABは、ビューティーインフルエンサーと化粧品ブランドが直接交流し、製品を体験できる体験型ビューティーイベントです。ブランドごとの体験ブースやポップアップ形式で運営され、来場者は各ブースを回遊しながら製品を体験できる構成となっております。オンライン上だけでは伝わりにくいブランドや製品への理解を深めることを目的としております。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
NEW SELECT Co., Ltd. PR Manager コ・ヒョンソン（Hyunsun Ko）
TEL：+82-10-2329-3006
Email：hsko04@newselect.co.kr
※本プレスの内容は、株式会社brandwarp inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
韓国のライフスタイルコマースグループ「NEW SELECT Co., Ltd.（ニューセレクト株式会社、本社：ソウル、代表：ユク・ドンミン）」が運営するスキンケアブランド「EIOM（イオム）」および「CHARDE（シャルド）」は、2026年5月16日に東京・原宿で開催された体験型ビューティーイベント「COSME LAB」に出展し、来場者向けの体験型ポップアップブースを運営いたしました。
今回の出展は、日本市場におけるブランド体験機会の拡大と、現地の生活者・クリエイターとの接点強化を目的に実施されたものです。日本国内ではオンラインを中心にK-ビューティーへの関心が継続的に高まる一方で、テクスチャーや使用感を実際に確認できる体験機会へのニーズも拡大しており、こうした背景を踏まえてオフライン体験の場としてのポップアップ運営に至りました。
会場には、日本国内のインフルエンサーやクリエイター、美容・コスメ関連業界関係者など約600名（当社集計）が来場し、招待制のセッション形式でブランドと来場者の体験・交流が行われました。
今回のブースでは、Qoo10 Japan「メガデビューアワード」受賞ブランドである「CHARDE（シャルド）」と「EIOM（イオム）」を中心に体験エリアを展開し、来場者が製品を直接体験できる構成といたしました。会場ではブランド担当者による製品説明やカウンセリングも行われ、製品特長や使用方法、ブランドコンセプトなどをご紹介いたしました。来場者の皆様は、テクスチャーや使用感などを実際にご体験いただきながら、各ブランドへの理解を深めておられました。
さらに「CHARDE（シャルド）」は、日本市場向けに展開する新ライン「ボルフィリン ボリューム」を本イベントでオフライン初公開し、来場者向けに体験機会をご提供いたしました。
イベントに参加されたインフルエンサーやクリエイターの皆様は、体験の様子や会場の雰囲気をSNSコンテンツとして発信されており、製品使用シーンやブランド体験の様子などが各種SNSを通じて紹介されました。
NEW SELECT関係者は「会場で製品の使用感やブランドコンセプトを直接お伝えできた点で、意義のある機会となりました」と振り返ったうえで、「今後も日本の消費者との接点を広げるブランド体験の機会を継続的にご提供してまいります」とコメントしております。
NEW SELECTは、今回の出展を通じて得られた現地生活者のフィードバックを今後のブランド運営および日本市場戦略に活用し、Qoo10 Japanをはじめとする主要ECチャネルでの展開強化と、オフライン体験施策の拡充を進めてまいります。
■ NEW SELECT Co., Ltd.（ニューセレクト株式会社）について
NEW SELECT Co., Ltd.は、ビューティーおよびウェルネス分野のブランドを展開する韓国のライフスタイルコマースグループです。「美しさと健康における新たな体験を届ける」をミッションに、マルチブランド事業を展開しております。ブランド力とキュレーション力を基盤に、ライフスタイルに合わせたブランド体験をご提案しております。2025年のローンチ以降、米国、日本、中国、シンガポールなど10カ国以上へ展開を拡大しております。
■ COSME LABについて
COSME LABは、ビューティーインフルエンサーと化粧品ブランドが直接交流し、製品を体験できる体験型ビューティーイベントです。ブランドごとの体験ブースやポップアップ形式で運営され、来場者は各ブースを回遊しながら製品を体験できる構成となっております。オンライン上だけでは伝わりにくいブランドや製品への理解を深めることを目的としております。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
NEW SELECT Co., Ltd. PR Manager コ・ヒョンソン（Hyunsun Ko）
TEL：+82-10-2329-3006
Email：hsko04@newselect.co.kr
※本プレスの内容は、株式会社brandwarp inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
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