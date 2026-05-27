【新発売】“てるぼう”雨や汚れから安全に守る！超リアルなミニチュアフルフェイスタイプヘルメット『POCKEMET FULL FACE』マスコットが登場！

【新発売】“てるぼう”雨や汚れから安全に守る！超リアルなミニチュアフルフェイスタイプヘルメット『POCKEMET FULL FACE』マスコットが登場！