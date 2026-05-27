【新発売】“てるぼう”雨や汚れから安全に守る！超リアルなミニチュアフルフェイスタイプヘルメット『POCKEMET FULL FACE』マスコットが登場！
【新発売】“てるぼう”をさらに安全に雨や汚れから守る！リアルミニチュアフルフェイスタイプヘルメット『POCKEMET FULL FACE』が登場
バイク用アクセサリー・株式会社ヒートグループ（本社：神奈川県横須賀市）は、人気キャラクター“てるぼう”専用又は汎用のミニチュアフヘルメット「POCKEMET（ポケメット）」シリーズより、待望のフルフェイスバージョンを新たに発売いたします。**
開発の背景：大切な“てるぼう”を、リアルに、より可愛く、ディテールアップしました。
ツーリングの守り神として多くのライダーに愛されている全国的な人気キャラクター「てるぼう」。これまでのジェットヘルメットタイプに加え、「雨の日でも顔が濡れないように守ってあげたい」「愛車と同じフルフェイスのデザインも欲しい」というユーザーからの熱い要望に応え、今回のフルフェイスバージョンが誕生しました。
■ 商品の特長
1. **リアルな開閉式シールド**
小さいながらもシールドがパカパカと開閉可能。ライトスモークシールドを標準装備し、本物さながらの質感を再現しました。
2. **驚きの超軽量設計**
重量はわずか18g。キーホルダーとしてバッグやバイクの鍵に付けても負担にならない軽さです。
3. **選べる4色のカラーバリエーション**
ホワイト(WH)、レッド(RD)、ブラック(BK)、ブルー(BL)の4色を展開。愛車や自身のヘルメットの色に合わせたコーディネートが楽しめます。
4. **ジャストフィット設計**
“てるぼう”にシンデレラフィット。装着することで、大切なキャラクターを汚れや衝撃から守ります。
■ 商品概要
商品名：** POCKEMET FULL FACE（ポケメット フルフェイス）
セット内容：** ヘルメット本体、キーチェーン、ライトスモークシールド /又はてるぼうSET売り（わづくり）
材質：** ABS樹脂
サイズ：** W44 × D57 × H41 mm
重量：** 約18g
店舗により てるぼう単品ヘルメット単品 又はセット売りと異なります。
価格： メーカー希望小売価格 680円（税込 748円）ご注意：てるぼうマスコットSET売りは価格が変わります。
製造元：** 株式会社ヒートグループ
配信元企業：株式会社ヒートグループ
バイク用アクセサリー・株式会社ヒートグループ（本社：神奈川県横須賀市）は、人気キャラクター“てるぼう”専用又は汎用のミニチュアフヘルメット「POCKEMET（ポケメット）」シリーズより、待望のフルフェイスバージョンを新たに発売いたします。**
開発の背景：大切な“てるぼう”を、リアルに、より可愛く、ディテールアップしました。
ツーリングの守り神として多くのライダーに愛されている全国的な人気キャラクター「てるぼう」。これまでのジェットヘルメットタイプに加え、「雨の日でも顔が濡れないように守ってあげたい」「愛車と同じフルフェイスのデザインも欲しい」というユーザーからの熱い要望に応え、今回のフルフェイスバージョンが誕生しました。
■ 商品の特長
1. **リアルな開閉式シールド**
小さいながらもシールドがパカパカと開閉可能。ライトスモークシールドを標準装備し、本物さながらの質感を再現しました。
2. **驚きの超軽量設計**
重量はわずか18g。キーホルダーとしてバッグやバイクの鍵に付けても負担にならない軽さです。
3. **選べる4色のカラーバリエーション**
ホワイト(WH)、レッド(RD)、ブラック(BK)、ブルー(BL)の4色を展開。愛車や自身のヘルメットの色に合わせたコーディネートが楽しめます。
4. **ジャストフィット設計**
“てるぼう”にシンデレラフィット。装着することで、大切なキャラクターを汚れや衝撃から守ります。
■ 商品概要
商品名：** POCKEMET FULL FACE（ポケメット フルフェイス）
セット内容：** ヘルメット本体、キーチェーン、ライトスモークシールド /又はてるぼうSET売り（わづくり）
材質：** ABS樹脂
サイズ：** W44 × D57 × H41 mm
重量：** 約18g
店舗により てるぼう単品ヘルメット単品 又はセット売りと異なります。
価格： メーカー希望小売価格 680円（税込 748円）ご注意：てるぼうマスコットSET売りは価格が変わります。
製造元：** 株式会社ヒートグループ
配信元企業：株式会社ヒートグループ
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