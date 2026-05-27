超純水配管システム市場、2032年に10.59億ドルへ拡大予測 - CAGR 6.9%で成長（2026-2032）
超純水配管システムは汚染物質を混入させず超高純度水を移送する目的で設計された専用流体輸送設備である。耐薬品性、低溶出性、無粒子運転を保証する素材と製造工法を用いて同システムを製作する。半導体製造、ディスプレイパネル生産、太陽光発電素子製造、医薬品加工など微量不純物でも製品品質や工程性能を低下させる産業分野において超純水配管は不可欠である。使用環境の感度に応じ、強力洗浄剤への適合性、耐食性、長期運転における高純度維持能力を基準に PVDF、クリーン PVC、ポリプロピレン等の素材を選定する。
市場規模と今後5年予測：半導体・高純度産業の設備投資が成長を牽引
超純水配管システム市場は、半導体やディスプレイ、医薬品加工などの高純度産業の設備更新・増設により持続的な成長局面にある。特に半導体ファブの新設および増産ラインの立ち上げが、市場規模拡大の主要因である。また、設計上では水資源の制約や化学物質管理の強化が重要な要素として組み込まれるようになっており、純水の供給品質とコンプライアンス要件の両立が市場価値を押し上げている。
LP Information調査チームの「世界超純水配管システム市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/593587/ultrapure-water-piping-system）によれば
、2025年の市場規模は約6.69億米ドル、2032年には10.59億米ドルに拡大すると予測され、CAGRは6.9%である。市場拡大の背景には、半導体・ディスプレイ産業の継続的な設備投資と、PFAS規制対応や材料性能向上に伴う高純度要件の強化がある。材料別では、PVDFが長期安定性と低溶出性の面で高純度用途に選好され、Clean PVCやPPはコスト重視ループで依然競争力を保つ。今後はPFASフリー材料や低PFAS代替が新たな選定基準として浮上しており、素材ロードマップに影響を与える可能性がある。
地域別では、欧米では高純度・高付加価値用途への導入が進み、中国を含むアジアではローカルサプライヤーによる高純度製品提供が増加している。これにより市場は量的拡大だけでなく、用途・地域別に細分化された成長局面に入っている。
図. 超純水配管システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350543/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350543/images/bodyimage2】
図. 世界の超純水配管システム市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位3社が市場シェアの過半を占め、集中傾向が顕著
LP Informationのトップ企業研究センターによると、超純水配管システムの主要企業はGeorg Fischer、AGRU、Sekisuiである。2025年の売上ベースで上位3社は約59.0%の市場シェアを占め、高純度用途を中心に市場を牽引している。
市場は、上位企業群によるハイエンド製品集中型の構造が明確であり、他の中堅・地域企業も一定の存在感を維持している。欧州企業はPVDF系高純度製品で技術優位を保ち、日本企業はクリーンルーム製造・ダブルパッケージなど高付加価値運用で差別化、中国企業はコスト競争力を活かしつつ高純度技術に挑戦しており、集中傾向と分散性が共存する競争環境が形成されている。
主要企業の動向
近年、企業は高純度対応技術と規制適合の両面で競争力を強化している。
2026年1月、Georg Fischerは欧州向けPVDF超純水配管システムの性能評価を強化し、PFAS規制対応と粒子管理を高度化。クリーンルームでの製造・検査プロセスを拡張し、顧客への製品保証力向上を目指している。
市場規模と今後5年予測：半導体・高純度産業の設備投資が成長を牽引
超純水配管システム市場は、半導体やディスプレイ、医薬品加工などの高純度産業の設備更新・増設により持続的な成長局面にある。特に半導体ファブの新設および増産ラインの立ち上げが、市場規模拡大の主要因である。また、設計上では水資源の制約や化学物質管理の強化が重要な要素として組み込まれるようになっており、純水の供給品質とコンプライアンス要件の両立が市場価値を押し上げている。
LP Information調査チームの「世界超純水配管システム市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/593587/ultrapure-water-piping-system）によれば
、2025年の市場規模は約6.69億米ドル、2032年には10.59億米ドルに拡大すると予測され、CAGRは6.9%である。市場拡大の背景には、半導体・ディスプレイ産業の継続的な設備投資と、PFAS規制対応や材料性能向上に伴う高純度要件の強化がある。材料別では、PVDFが長期安定性と低溶出性の面で高純度用途に選好され、Clean PVCやPPはコスト重視ループで依然競争力を保つ。今後はPFASフリー材料や低PFAS代替が新たな選定基準として浮上しており、素材ロードマップに影響を与える可能性がある。
地域別では、欧米では高純度・高付加価値用途への導入が進み、中国を含むアジアではローカルサプライヤーによる高純度製品提供が増加している。これにより市場は量的拡大だけでなく、用途・地域別に細分化された成長局面に入っている。
図. 超純水配管システム世界総市場規模
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図. 世界の超純水配管システム市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位3社が市場シェアの過半を占め、集中傾向が顕著
LP Informationのトップ企業研究センターによると、超純水配管システムの主要企業はGeorg Fischer、AGRU、Sekisuiである。2025年の売上ベースで上位3社は約59.0%の市場シェアを占め、高純度用途を中心に市場を牽引している。
市場は、上位企業群によるハイエンド製品集中型の構造が明確であり、他の中堅・地域企業も一定の存在感を維持している。欧州企業はPVDF系高純度製品で技術優位を保ち、日本企業はクリーンルーム製造・ダブルパッケージなど高付加価値運用で差別化、中国企業はコスト競争力を活かしつつ高純度技術に挑戦しており、集中傾向と分散性が共存する競争環境が形成されている。
主要企業の動向
近年、企業は高純度対応技術と規制適合の両面で競争力を強化している。
2026年1月、Georg Fischerは欧州向けPVDF超純水配管システムの性能評価を強化し、PFAS規制対応と粒子管理を高度化。クリーンルームでの製造・検査プロセスを拡張し、顧客への製品保証力向上を目指している。