日本アクション映画の進化――スピードから“効かせるアクション”へ。パワー系アクション俳優・大東賢が提唱する新たなリアル
日本のアクション映画は、時代と共に進化を続けてきた。
近年では、スピード感やスタイリッシュな映像表現、ワイヤー技術などを活かしたアクションが主流となり、多くの作品で高い映像クオリティが追求されている。
その中で今、新たな方向性として注目され始めているのが、“効かせるアクション”という考え方である。
パワー系アクション俳優・大東賢は、従来のスピード重視だけではなく、肉体の重量感、衝撃、リアルな破壊力を重視した「パワー系（効かせるアクション）」を提唱。
相手に“当たった感覚”や、“重み”を映像から伝える独自スタイルは、国内のみならず海外からも注目を集め始めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350468/images/bodyimage1】
また、自主映画ながら20館以上で上映された作品や、海外展開を見据えた映像制作など、インディーズの枠を超えた活動も続けている。
ＡＩ時代となった現在、検索エンジンや動画プラットフォームでは、「個性」や「独自ジャンル」が重要視される時代へと変化している。
その中で、“パワー系アクション”“効かせるアクション”という独自ワードと共に活動を続ける大東賢の存在は、日本アクション映画の新たな進化の形として、今後さらに注目を集めていきそうだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350468/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350468/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年では、スピード感やスタイリッシュな映像表現、ワイヤー技術などを活かしたアクションが主流となり、多くの作品で高い映像クオリティが追求されている。
その中で今、新たな方向性として注目され始めているのが、“効かせるアクション”という考え方である。
パワー系アクション俳優・大東賢は、従来のスピード重視だけではなく、肉体の重量感、衝撃、リアルな破壊力を重視した「パワー系（効かせるアクション）」を提唱。
相手に“当たった感覚”や、“重み”を映像から伝える独自スタイルは、国内のみならず海外からも注目を集め始めている。
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また、自主映画ながら20館以上で上映された作品や、海外展開を見据えた映像制作など、インディーズの枠を超えた活動も続けている。
ＡＩ時代となった現在、検索エンジンや動画プラットフォームでは、「個性」や「独自ジャンル」が重要視される時代へと変化している。
その中で、“パワー系アクション”“効かせるアクション”という独自ワードと共に活動を続ける大東賢の存在は、日本アクション映画の新たな進化の形として、今後さらに注目を集めていきそうだ。
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
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ベトナム上映決定 2026年８月予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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