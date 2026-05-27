炭素回収の革命：ネットゼロへの取り組み加速を受け、世界のCCUS市場は2050年までに516億米ドル規模に到達へ

炭素回収の革命：ネットゼロへの取り組み加速を受け、世界のCCUS市場は2050年までに516億米ドル規模に到達へ