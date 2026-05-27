エルグラム活用でママのインスタ運用を効率化！フォロワー約4,000人増
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350530/images/bodyimage1】
関西在住の子育てママクリエイター・ころママ様が、インスタ運用に「エルグラム」を導入。1投稿後約1週間でフォロワー約4,000人増、コメント約1.2万件、リーチ約60万を達成した事例を紹介します。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram（インスタ）自動化ツール「エルグラム」のユーザーである、ころママ様にインタビューを行いました。
関西のおでかけ情報を発信する人気クリエイターとして活動するころママ様に、子育てと発信活動を両立する中で感じていた課題や、エルグラムを活用したインスタ運用について伺いました。
■ころママ様の紹介
ころママ様は、奈良県在住・2児のママインスタグラマーです。ひとりで子育てをしながら、美容サロンやスクールを運営し、Instagramでは「親子で行けるお出かけ情報」をテーマに、関西のドライブスポットを発信しています。
「半日で楽しめる親子おでかけ」を軸に、忙しいママでも無理なく楽しめるスポットを紹介。準備や移動の負担を減らし、親子時間を大切にできる暮らしを提案しています。
■導入前の背景や課題
インスタグラムの運用を続ける中で、投稿への反応が増える一方、コメント返信やDM対応に時間を取られ、親子時間が削られてしまうことが大きな悩みとなっていました。
また、お出かけ情報は「場所」「アクセス」「Map」など正確に届けたい情報が多く、手作業での案内では対応漏れや送信ミスの不安も発生。
「投稿が伸びるほど、子どもとの時間が減ってしまうのではないか」という課題を感じていました。
■導入の決め手
エルグラム導入の決め手は、「操作の分かりやすさ」と「安心感」でした。
ITに詳しくない知人でもエルグラムを使いこなしていたことから、「自分にもできそう」と感じたことが導入の後押しに。
さらに、マニュアル動画を見ながら初期設定から自動応答までスムーズに設定でき、1投稿あたり5～10分程度で運用できる手軽さも導入の大きなメリットとなったとのことです。
■ころママ様のエルグラムの活用法：
『透明度がやばい秘密のスポット」投稿でコメント約1.2万件に対応』
2025年7月に投稿したリール動画「透明度がやばい秘密のスポット」では、「知りたい人だけに教える」という限定感を活かした設計を実施。
Instagramのユーザーがコメント欄に「気になる」「教えて」などとコメントすると、エルグラムが自動でDMを送信し、アクセス情報や施設詳細を案内する導線を構築しました。
使用機能：自動応答【投稿・リールにコメントされた時】
この投稿には約12,000件のコメントが寄せられましたが、エルグラムが24時間自動で即時対応。手動では難しい大量コメント対応を自動化しています。
▼「秘密のスポット」投稿の成果
・フォロワー増加：約4,000人（通常：1投稿あたり2～4人）
・リーチ：約600,000（通常：数千規模）
・コメント数：約12,000件（通常：1～2件）
さらに、プロフィールのハイライトに「おでかけMap」をまとめ、投稿へのコメントをきっかけにGoogleマップ情報を自動DMで届ける導線も構築。
2025年冬の「シール売り場スポット」Map配布企画では、投稿公開から約4か月経過後もコメントが継続しており、“投稿後も反応が続くストック型導線”として機能しています。
■導入後の変化
エルグラム導入後は、投稿前に5～10分程度の設定を行うだけで、投稿後はスマートフォンを置き、親子時間に集中できる運用へ変化しました。
また、従来は1～2件程度だったコメント数が約12,000件規模へ拡大。「見られるだけの投稿」から、「コメント・DM・保存など次の行動につながる投稿」へ成長を遂げています。
コメント対応を自動化したことで、発信活動と育児の両立を実現しながら、Instagram運用の成果向上につながっています。
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化システムです。
投稿・リール・ストーリーズ・ライブ配信へのコメントや、DMの受信をトリガーに、あらかじめ設定したメッセージやリンクを自動送信できます。
▼主な機能
・一斉配信
・ステップ配信
・商品販売
・予約受付
・フォーム作成など
フリープランは初期費用・月額費用ともに0円で、契約期間の縛りなくいつでも始められます。スタンダードプランは月額11,000円（税込）。個人事業主から法人・組合団体まで幅広い業種でご活用いただいています。
■ころママ様の導入事例インタビューはこちら
インタビュー内容の詳細は、お手数ですが下記のページよりご確認ください。
https://lgram.jp/manual/interview18/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350530/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ミショナ
関西在住の子育てママクリエイター・ころママ様が、インスタ運用に「エルグラム」を導入。1投稿後約1週間でフォロワー約4,000人増、コメント約1.2万件、リーチ約60万を達成した事例を紹介します。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram（インスタ）自動化ツール「エルグラム」のユーザーである、ころママ様にインタビューを行いました。
関西のおでかけ情報を発信する人気クリエイターとして活動するころママ様に、子育てと発信活動を両立する中で感じていた課題や、エルグラムを活用したインスタ運用について伺いました。
ころママ様は、奈良県在住・2児のママインスタグラマーです。ひとりで子育てをしながら、美容サロンやスクールを運営し、Instagramでは「親子で行けるお出かけ情報」をテーマに、関西のドライブスポットを発信しています。
「半日で楽しめる親子おでかけ」を軸に、忙しいママでも無理なく楽しめるスポットを紹介。準備や移動の負担を減らし、親子時間を大切にできる暮らしを提案しています。
■導入前の背景や課題
インスタグラムの運用を続ける中で、投稿への反応が増える一方、コメント返信やDM対応に時間を取られ、親子時間が削られてしまうことが大きな悩みとなっていました。
また、お出かけ情報は「場所」「アクセス」「Map」など正確に届けたい情報が多く、手作業での案内では対応漏れや送信ミスの不安も発生。
「投稿が伸びるほど、子どもとの時間が減ってしまうのではないか」という課題を感じていました。
■導入の決め手
エルグラム導入の決め手は、「操作の分かりやすさ」と「安心感」でした。
ITに詳しくない知人でもエルグラムを使いこなしていたことから、「自分にもできそう」と感じたことが導入の後押しに。
さらに、マニュアル動画を見ながら初期設定から自動応答までスムーズに設定でき、1投稿あたり5～10分程度で運用できる手軽さも導入の大きなメリットとなったとのことです。
■ころママ様のエルグラムの活用法：
『透明度がやばい秘密のスポット」投稿でコメント約1.2万件に対応』
2025年7月に投稿したリール動画「透明度がやばい秘密のスポット」では、「知りたい人だけに教える」という限定感を活かした設計を実施。
Instagramのユーザーがコメント欄に「気になる」「教えて」などとコメントすると、エルグラムが自動でDMを送信し、アクセス情報や施設詳細を案内する導線を構築しました。
使用機能：自動応答【投稿・リールにコメントされた時】
この投稿には約12,000件のコメントが寄せられましたが、エルグラムが24時間自動で即時対応。手動では難しい大量コメント対応を自動化しています。
▼「秘密のスポット」投稿の成果
・フォロワー増加：約4,000人（通常：1投稿あたり2～4人）
・リーチ：約600,000（通常：数千規模）
・コメント数：約12,000件（通常：1～2件）
さらに、プロフィールのハイライトに「おでかけMap」をまとめ、投稿へのコメントをきっかけにGoogleマップ情報を自動DMで届ける導線も構築。
2025年冬の「シール売り場スポット」Map配布企画では、投稿公開から約4か月経過後もコメントが継続しており、“投稿後も反応が続くストック型導線”として機能しています。
■導入後の変化
エルグラム導入後は、投稿前に5～10分程度の設定を行うだけで、投稿後はスマートフォンを置き、親子時間に集中できる運用へ変化しました。
また、従来は1～2件程度だったコメント数が約12,000件規模へ拡大。「見られるだけの投稿」から、「コメント・DM・保存など次の行動につながる投稿」へ成長を遂げています。
コメント対応を自動化したことで、発信活動と育児の両立を実現しながら、Instagram運用の成果向上につながっています。
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化システムです。
投稿・リール・ストーリーズ・ライブ配信へのコメントや、DMの受信をトリガーに、あらかじめ設定したメッセージやリンクを自動送信できます。
▼主な機能
・一斉配信
・ステップ配信
・商品販売
・予約受付
・フォーム作成など
フリープランは初期費用・月額費用ともに0円で、契約期間の縛りなくいつでも始められます。スタンダードプランは月額11,000円（税込）。個人事業主から法人・組合団体まで幅広い業種でご活用いただいています。
■ころママ様の導入事例インタビューはこちら
インタビュー内容の詳細は、お手数ですが下記のページよりご確認ください。
https://lgram.jp/manual/interview18/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
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配信元企業：株式会社ミショナ
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