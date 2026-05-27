Lメッセージ、ヘッダー・サイドメニューの視認性と操作性を向上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350509/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月11日（月）に「L Message（エルメッセージ）」において、管理画面の一部デザインを刷新しました。ヘッダーやサイドメニュー、LINE公式アカウント一覧画面をより見やすくし、日々の運用をスムーズに行えるよう改善しています。
■ヘッダーのデザインを刷新
ヘッダーのデザインを刷新し、視認性と操作性を向上いたしました。
これまで緑を基調としていたデザインを、白を基調としたデザインに変更。画面全体がすっきりと見やすくなりました。
主な変更点は以下のとおりです。
(1)お知らせアイコンを追加
サービスからのお知らせに気づきやすくなりました。
(2)配信数アイコンを追加
メッセージ配信数の上限を認識しやすくなりました。
(3)表示幅を拡大
複数のLINE公式アカウントを管理している場合でも、アカウントを切り替えやすくなりました。
■サイドメニューに新機能を追加
サイドメニューには、新たに「お気に入り機能」を追加しました。
よく使う機能をお気に入りに登録することで、目的の機能にアクセスしやすくなります。
また、サブメニューを追加し、エルメの機能とシステム設定のページを分けて表示できるようにしました。これにより、目的のページを探しやすくなり、操作性が向上しています。
■LINE公式アカウント一覧画面の検索性を向上
LINE公式アカウント一覧画面のデザインを刷新し、検索性と視認性の向上を図りました。
新たに検索ボックスを追加。目的のLINE公式アカウントを素早く見つけられるようになりました。
また、デザインの刷新により、各種数値を確認しやすくしています。複数のLINE公式アカウントを管理している場合でも、必要な情報を把握しやすい画面構成となっています。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
2026年1月には、導入実績14万件を突破しており、個人事業主から中小企業、さらには大規模な事業者まで幅広く活用されています。
成果につながる実用的な機能とサポート体制が評価され、多くの企業・店舗のLINEマーケティングを支援してきました。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売・決済
・データ分析
これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月11日（月）に「L Message（エルメッセージ）」において、管理画面の一部デザインを刷新しました。ヘッダーやサイドメニュー、LINE公式アカウント一覧画面をより見やすくし、日々の運用をスムーズに行えるよう改善しています。
■ヘッダーのデザインを刷新
ヘッダーのデザインを刷新し、視認性と操作性を向上いたしました。
これまで緑を基調としていたデザインを、白を基調としたデザインに変更。画面全体がすっきりと見やすくなりました。
主な変更点は以下のとおりです。
(1)お知らせアイコンを追加
サービスからのお知らせに気づきやすくなりました。
(2)配信数アイコンを追加
メッセージ配信数の上限を認識しやすくなりました。
(3)表示幅を拡大
複数のLINE公式アカウントを管理している場合でも、アカウントを切り替えやすくなりました。
■サイドメニューに新機能を追加
サイドメニューには、新たに「お気に入り機能」を追加しました。
よく使う機能をお気に入りに登録することで、目的の機能にアクセスしやすくなります。
また、サブメニューを追加し、エルメの機能とシステム設定のページを分けて表示できるようにしました。これにより、目的のページを探しやすくなり、操作性が向上しています。
■LINE公式アカウント一覧画面の検索性を向上
LINE公式アカウント一覧画面のデザインを刷新し、検索性と視認性の向上を図りました。
新たに検索ボックスを追加。目的のLINE公式アカウントを素早く見つけられるようになりました。
また、デザインの刷新により、各種数値を確認しやすくしています。複数のLINE公式アカウントを管理している場合でも、必要な情報を把握しやすい画面構成となっています。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
2026年1月には、導入実績14万件を突破しており、個人事業主から中小企業、さらには大規模な事業者まで幅広く活用されています。
成果につながる実用的な機能とサポート体制が評価され、多くの企業・店舗のLINEマーケティングを支援してきました。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売・決済
・データ分析
これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
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