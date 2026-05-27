『劇場版モノノ怪』 ボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「WIRELESS EARPHONES／CP-TWS01B 神儀 モデル」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01B」と 「『劇場版モノノ怪』※1」との第2弾ボイス入りコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349833/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01B」は、Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3040」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。
また、周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載しており、内蔵のマイクを使用し外音を取り込むことが可能です。また防水機能（IPX7）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本モデルは『劇場版モノノ怪』シリーズの総監督である中村健治氏監修による「神儀」（cv:神谷浩史）の録り下ろし音声ガイダンス（全7ワード）を搭載。また、充電ケースの天面には「神儀のシルエット」を、左右ハウジングには「神儀の模様モチーフ」をデザインし、作品の世界観を表現しています。さらに神儀の着物をイメージしたちりめん風巾着ポーチが付属します。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて5月29日（金）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
また、同時に「ワイヤレス充電器」を在庫販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ２号店」にて、5月29日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 『劇場版モノノ怪』
■公式サイト：https://www.mononoke-movie.com/
■公式X（@anime_mononoke）：https://x.com/anime_mononoke/
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349833/images/bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349833/images/bodyimage3】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/mnnk2.aspx
■受注期間：2026年5月29日（金）15：00～2026年7月3日（金）15：00
■製品発送：2026年9月中旬から9月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：20,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【ワイヤレス充電器】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349833/images/bodyimage4】
■販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/mnnk2.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349833/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01B」は、Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3040」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。
また、周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載しており、内蔵のマイクを使用し外音を取り込むことが可能です。また防水機能（IPX7）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本モデルは『劇場版モノノ怪』シリーズの総監督である中村健治氏監修による「神儀」（cv:神谷浩史）の録り下ろし音声ガイダンス（全7ワード）を搭載。また、充電ケースの天面には「神儀のシルエット」を、左右ハウジングには「神儀の模様モチーフ」をデザインし、作品の世界観を表現しています。さらに神儀の着物をイメージしたちりめん風巾着ポーチが付属します。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて5月29日（金）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
また、同時に「ワイヤレス充電器」を在庫販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ２号店」にて、5月29日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 『劇場版モノノ怪』
■公式サイト：https://www.mononoke-movie.com/
■公式X（@anime_mononoke）：https://x.com/anime_mononoke/
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349833/images/bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349833/images/bodyimage3】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/mnnk2.aspx
■受注期間：2026年5月29日（金）15：00～2026年7月3日（金）15：00
■製品発送：2026年9月中旬から9月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：20,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【ワイヤレス充電器】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349833/images/bodyimage4】
■販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/mnnk2.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/