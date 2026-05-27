ウェハーエッジ研削機の世界市場2026年、グローバル市場規模（単軸型、二軸型）・分析レポートを発表
2026年5月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ウェハーエッジ研削機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ウェハーエッジ研削機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のウェハーエッジ研削機市場は、2024年時点で1億5700万米ドル規模に達しており、2031年には2億2700万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.5％と見込まれており、半導体需要拡大を背景に安定成長が期待されています。
ウェハーエッジ研削機は、半導体ウェーハの研削や面取り加工を行う専用装置です。高精度研削砥石を使用してウェーハ外周部を加工し、形状精度や耐久性を向上させる役割を担っています。この工程は半導体製造において重要であり、製品品質や歩留まり向上に大きく関係しています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、高性能計算、人工知能、クラウドコンピューティング、サーバー需要、5G通信、電気自動車市場拡大などが挙げられます。これらの分野では高性能半導体需要が急速に増加しており、それに伴い半導体製造装置市場も成長しています。
半導体研究機関によると、2022年の世界半導体製造装置市場規模は1090億米ドルに達しました。中国本土、中国台湾、韓国を合わせた市場シェアは70％を超えており、世界の半導体生産を主導しています。一方、北米、欧州、日本の合計市場シェアは23％となっています。
また、本レポートでは米国の関税政策や国際的な政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳細に検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「単軸型」と「二軸型」に分類されています。「単軸型」は比較的シンプルな構造であり、中小規模製造ライン向けに採用されています。一方、「二軸型」は高精度加工や高速処理に適しており、高性能半導体製造向け需要が拡大しています。
用途別では、「4インチ未満」「6-8インチ」「8インチ超」に分類されています。特に8インチ超の大型ウェーハ向け市場は、先端半導体需要増加に伴い成長が期待されています。大型ウェーハは高性能半導体や大容量記憶装置製造に使用されており、高精度加工技術への需要が高まっています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、日本、韓国、中国台湾を中心に半導体製造設備投資が活発化しています。特に中国では半導体自給率向上政策を背景として設備需要が急拡大しています。
日本市場は精密加工技術に強みを持ち、高性能装置分野で重要な地位を維持しています。韓国や中国台湾では先端半導体製造への大型投資が市場成長を支えています。
北米市場では人工知能や高性能計算向け半導体需要が増加しており、欧州市場では自動車向け半導体投資拡大が市場を後押ししています。
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【競争環境】
市場には複数の専門メーカーが参入しており、技術競争が激化しています。主要企業としては、AxusTech、TOKYO SEIMITSU、SpeedFam、Daitron Co、Komatsu Ltd.、Beijing Kehanlong、Titan Semiconductor、MIPOXなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ウェハーエッジ研削機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ウェハーエッジ研削機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のウェハーエッジ研削機市場は、2024年時点で1億5700万米ドル規模に達しており、2031年には2億2700万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.5％と見込まれており、半導体需要拡大を背景に安定成長が期待されています。
ウェハーエッジ研削機は、半導体ウェーハの研削や面取り加工を行う専用装置です。高精度研削砥石を使用してウェーハ外周部を加工し、形状精度や耐久性を向上させる役割を担っています。この工程は半導体製造において重要であり、製品品質や歩留まり向上に大きく関係しています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、高性能計算、人工知能、クラウドコンピューティング、サーバー需要、5G通信、電気自動車市場拡大などが挙げられます。これらの分野では高性能半導体需要が急速に増加しており、それに伴い半導体製造装置市場も成長しています。
半導体研究機関によると、2022年の世界半導体製造装置市場規模は1090億米ドルに達しました。中国本土、中国台湾、韓国を合わせた市場シェアは70％を超えており、世界の半導体生産を主導しています。一方、北米、欧州、日本の合計市場シェアは23％となっています。
また、本レポートでは米国の関税政策や国際的な政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳細に検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「単軸型」と「二軸型」に分類されています。「単軸型」は比較的シンプルな構造であり、中小規模製造ライン向けに採用されています。一方、「二軸型」は高精度加工や高速処理に適しており、高性能半導体製造向け需要が拡大しています。
用途別では、「4インチ未満」「6-8インチ」「8インチ超」に分類されています。特に8インチ超の大型ウェーハ向け市場は、先端半導体需要増加に伴い成長が期待されています。大型ウェーハは高性能半導体や大容量記憶装置製造に使用されており、高精度加工技術への需要が高まっています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、日本、韓国、中国台湾を中心に半導体製造設備投資が活発化しています。特に中国では半導体自給率向上政策を背景として設備需要が急拡大しています。
日本市場は精密加工技術に強みを持ち、高性能装置分野で重要な地位を維持しています。韓国や中国台湾では先端半導体製造への大型投資が市場成長を支えています。
北米市場では人工知能や高性能計算向け半導体需要が増加しており、欧州市場では自動車向け半導体投資拡大が市場を後押ししています。
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【競争環境】
市場には複数の専門メーカーが参入しており、技術競争が激化しています。主要企業としては、AxusTech、TOKYO SEIMITSU、SpeedFam、Daitron Co、Komatsu Ltd.、Beijing Kehanlong、Titan Semiconductor、MIPOXなどが挙げられています。