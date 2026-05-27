いわき市市制施行60周年記念「ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦」に広告協賛しました
クリナップ（本社：東京都荒川区 社長執行役員：藤原 亨）は、5月19日に福島県いわき市にて開催された、「いわき市市制施行60周年記念ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦」に広告協賛しました。
クリナップの生産拠点がある福島県いわき市では、市制施行60周年記念としてプロ野球セ・リーグ公式戦「東京ヤクルトスワローズ×読売ジャイアンツ」が開催され、当社は会場となったヨークいわきスタジアム（旧「いわきグリーンスタジアム」）に看板掲出を行い、開催を支援しました。本市でのプロ野球開催は2014年以来、12年ぶりとなり、当日は16,000名を超える観客が両チームに歓声を送りました。
試合開始前に行われたセレモニーでは、内田いわき市長の挨拶に続き、スパリゾートハワイアンズのダンシングチームがフラダンスを披露。来場者から温かい拍手が送られました。
当社ではこれまで、東日本大震災復興支援として開催された2014年のセ・リーグ公式戦「巨人ＶＳヤクルト戦」や、2016年の世界野球ソフトホ?ール連盟（WBSC）主催の「U-15ベースボールワールドカップ」などに広告協賛しました。また、同市の夏の風物詩となる「いわきおどり」への協賛など、地域社会に活かされる企業としていわき市の活動を支援しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350260/images/bodyimage1】
外野フェンスに掲出した当社看板
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350260/images/bodyimage2】
ウォーミングアップ中の選手たち
※クリナップ公式サイトニュースリリースページURL：https://cleanup.jp/topics/detail/47320/
（お問い合わせ）
クリナップ株式会社
総務部 広報・IR 課
http://cleanup.jp/
配信元企業：クリナップ株式会社
クリナップの生産拠点がある福島県いわき市では、市制施行60周年記念としてプロ野球セ・リーグ公式戦「東京ヤクルトスワローズ×読売ジャイアンツ」が開催され、当社は会場となったヨークいわきスタジアム（旧「いわきグリーンスタジアム」）に看板掲出を行い、開催を支援しました。本市でのプロ野球開催は2014年以来、12年ぶりとなり、当日は16,000名を超える観客が両チームに歓声を送りました。
試合開始前に行われたセレモニーでは、内田いわき市長の挨拶に続き、スパリゾートハワイアンズのダンシングチームがフラダンスを披露。来場者から温かい拍手が送られました。
当社ではこれまで、東日本大震災復興支援として開催された2014年のセ・リーグ公式戦「巨人ＶＳヤクルト戦」や、2016年の世界野球ソフトホ?ール連盟（WBSC）主催の「U-15ベースボールワールドカップ」などに広告協賛しました。また、同市の夏の風物詩となる「いわきおどり」への協賛など、地域社会に活かされる企業としていわき市の活動を支援しています。
外野フェンスに掲出した当社看板
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ウォーミングアップ中の選手たち
※クリナップ公式サイトニュースリリースページURL：https://cleanup.jp/topics/detail/47320/
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