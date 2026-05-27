株式会社弘栄ドリームワークス(本社：山形県山形市、代表取締役会長：船橋 吾一、以下 弘栄ドリームワークス)は、建設設備業界における人材不足および技術継承課題の解決に向け、人材育成機関「KDWアカデミー」にて、第4弾となる新プログラム「配管調査士育成起業プログラム」の入校希望者の募集を本日2026年5月27日(水)より開始いたします。





本プログラムは、未経験者を対象に、配管内部の調査・洗浄・点検を担う専門技術者を育成する新たな取り組みです。座学・実技・現場OJTを組み合わせた3年間の実践的な研修に加え、資格取得支援や、将来的な就職・独立・起業までを一貫してサポートいたします。





KDWアカデミー第4弾「配管調査士育成起業プログラム」





■ 老朽化が進む“見えないインフラ”と点検人材の不足

近年、マンション・ビル・商業施設・公共施設など、日本全国で配管設備の老朽化が進んでいます。

しかし、排水管などの配管設備は建物内部に張り巡らされているため、普段は人の目に触れにくく、劣化や詰まりに気づきづらいのが実情です。その結果、漏水や悪臭、設備停止といったトラブルが“突然発生する”ケースも増えています。

本来であれば、事故や故障が起こる前に定期的な点検・調査を行い、異常を早期発見することが重要です。一方で、現場では下記のような課題が深刻化しています。





・点検を担える技術者が不足している

・ベテラン職人に技術が集中している

・人手不足により調査業務まで手が回らない

・不具合が発生してから対応する“事後対応型”になっている





こうした背景から、今後は“壊れてから直す”のではなく、“壊れる前に点検する”体制づくりが求められています。





弘栄ドリームワークスでは、こうした社会課題を受け、単なる配管工事ではなく、“配管内部を調査し、異常を未然に防ぐ専門人材”を育成する新たな職種として、「配管調査士」の育成に取り組みます。









■ “直す仕事”から“守る仕事”へ 配管調査士という新しい専門職

一般的な“配管工”が、壊れた設備を修理したり、新たに配管を設置したりする仕事である一方、「配管調査士」は、トラブルが起こる前に建物や人々の暮らしを守る仕事です。

配管内部をロボットやカメラで調査し、詰まりや劣化の早期発見、洗浄による配管機能の維持・改善、漏水事故の未然防止などを担います。





また、本プログラムでは、弘栄ドリームワークスが開発した次世代配管探査ロボット「配管くん」を活用し、普段は見ることのできない配管内部を調査する先進技術も学ぶことができます。





さらに現場では、マンション全体の漏水事故を未然に防ぎ、建物を長く安全に使い続けられる状態を維持するなど、自分たちの仕事が建物や人々の暮らしを支えている実感を持てることも、この仕事ならではの魅力です。









■ KDWアカデミー第4弾「配管調査士育成起業プログラム」

本プログラムは、配管洗浄・調査分野で実績を持つパイプ技研工業株式会社と連携し、現場で求められる技術を実践的に学びながら、資格取得から就職・独立までを一貫してサポートする新たな取り組みです。

受講者は、弘栄ドリームワークスの育成制度のもと、配管内部の調査・洗浄技術に加え、ロボット操作などの先進技術も体系的に学ぶことができます。

また、本プログラムでは、新たに「配管調査士」という民間資格制度を設立。筆記・実技試験を通じて、“安心・安全・高品質な配管調査”を提供できる技術者の育成を目指します。









■プログラムの主な特徴

(1) 未経験から学べる3年間の育成制度

座学・実技・現場OJTを組み合わせ、配管洗浄・調査技術を基礎から体系的に学べる環境を整えています。





(2) 次世代技術「配管くん」の操作技術を習得

ロボットを活用した配管内部調査やデータ生成技術など、業界の先進技術を実践的に習得できます。





(3) 資格取得を全面支援

「建築物排水管清掃技士」などの資格取得費用を会社が全額負担。技術を“証明できるスキル”として身につけることが可能です。





(4) 待遇・生活面のサポート

月額24万円に加え、技能手当・交通費支給・社宅制度など、安心して学びに集中できる環境を整えています。





(5) 就職・独立・起業まで支援

プログラム修了後は、正社員登用や就職支援に加え、独立・起業サポートまで実施。“学んで終わりではない”キャリア形成を支援します。





代表取締役会長 船橋 吾一





■ 代表取締役会長 船橋 吾一 コメント

配管設備のトラブルは、普段見えない場所で進行し、水漏れや悪臭、詰まりなどの異変が起きてから初めて気づかれるケースも少なくありません。





だからこそ、これからは“壊れてから直す”だけではなく、“異常を早く見つけ、未然に防ぐ”視点が重要になると考えています。今回育成を目指す「配管調査士」は、ロボットや調査技術を活用し、配管内部を可視化しながら、建物を長く安全に使い続けるための新しい専門職です。





本プログラムを通じて、未経験の方でも調査・洗浄・予防保全の技術を身につけ、地域の建物や暮らしを守る担い手として活躍できる環境を整えてまいります。

手に職をつけたい方、社会に必要とされる仕事に挑戦したい方、そして将来は自分の力で仕事をつくっていきたい方に、ぜひ一歩踏み出していただきたいと考えています。









■ 募集概要

募集開始 ： 2026年5月27日(水)～

開校予定 ： 2026年8月

研修場所 ： パイプ技研工業株式会社 埼玉営業所(埼玉県上尾市菅谷2丁目123)

雇用形態 ： 正社員 / 契約社員(3年間有期雇用)

募集対象 ： 学歴不問・未経験歓迎

必須条件 ： 普通自動車第一種運転免許

募集エリア： 東日本(北海道含む)









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社弘栄ドリームワークス

所在地 ： 山形県山形市風間地蔵山下2068

代表者 ： 代表取締役会長 船橋 吾一

事業内容 ： 施工管理育成支援事業、管内調査DX事業、

建設業プラットフォーム事業

公式サイト： https://koeidreamworks.jp





会社名 ： パイプ技研工業株式会社

本社所在地： 札幌市東区東雁来6条2丁目1番43号

埼玉営業所： 埼玉県上尾市菅谷2丁目123

代表者 ： 代表取締役会長 船橋 吾一

事業内容 ： 配管洗浄・調査・更生工事事業

関連企業 ： 株式会社KOEIグループ企業

公式サイト： https://www.pipe-g.co.jp/









■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社弘栄ドリームワークス

KDWアカデミー事務局

E-mail： info@koeidreamworks.jp