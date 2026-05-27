株式会社エムジー(本社：大阪市中央区今橋、代表取締役社長：宮道 三郎)は、現場の安全管理を強力にサポートする「熱中症指数表示灯 インテリジェントタワーシリーズ(形式：IT60SA1-WBGT)」を2026年4月に発売し、法人向けに販売を開始しましたのでお知らせします。





熱中症指数表示灯 インテリジェントタワーシリーズ(形式：IT60SA1-WBGT)





本製品は、暑さ指数(WBGT)(＊1)に応じた5色のランプとブザーにより、工場や学校などでの熱中症リスクを直感的に通知する接点入力表示灯です。

近年、猛暑による熱中症リスクの高まりを受け、作業現場や教育機関における適切な安全管理が急務となっています。当社は、現場環境の危険度を「一目で把握できる」仕組みをご提供するため、熱中症指数表示灯をラインアップに加えました。





＊1.暑さ指数について、詳しくは環境省熱中症予防情報サイトをご覧ください。 https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php









[製品情報]

■ 熱中症指数表示灯 インテリジェントタワーシリーズ(形式：IT60SA1-WBGT)の主な製品情報

品名 ：接点入力表示灯(小形、直径60mm、接点入力用、5段ランプ)

形式 ：IT60SA1-WBGT

基本価格 ：54,000円～(税抜)

・オプション仕様により加算価格があります。

詳しくは仕様書をご覧ください。

供給電源 ：交流電源 100～240V AC、直流電源 24V DC

サイズ ：直径60mm 高さ352mm

質量 ：約750g

ランプ発光色：青、水色、黄、橙、赤 点灯／点滅(周期 約2Hz、約10Hz)

ブザー ：周波数 約3.3kHz 連続／断続(周期 約2Hz、約10Hz)

保護等級 ：IP65(垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面を除く。)





詳しくは、下記仕様書をご覧ください。

https://www.mgco.jp/mssjapanese/PDF/NS/I/nsit60sa1wbgt.pdf









[主な特長]

● 暑さ指数(WBGT)に応じた5段階の視覚通知

熱中症リスクの指標である「暑さ指数(WBGT)」に対応。青(ほぼ安全)、水色(注意)、黄(警戒)、橙(厳重警戒)、赤(危険)の5色のランプにより、遠くからでも現在の状況を判断できます。





ランプ部分の拡大画像





暑さ指数(WBGT)に応じた5色(青、水色、黄、橙、赤)のランプ





● 接点信号による柔軟な制御

PLCなどの接点制御信号を受け、危険度に応じたランプの点灯／点滅、およびブザー音の出力ができます。





接点信号による柔軟な制御





● 設置環境を選ばない汎用性

直径60mmの小形サイズで、限られたスペースにも設置できます。マイナスコモン／プラスコモン入力の切替に対応しており、既存設備への導入もスムーズです。





直径60mmの小形サイズ