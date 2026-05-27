株式会社ブレイン・ゲートプラス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：久次米 宏明)は、自律型AIエージェント「Claude Code」や各種生成AIを企業が安全に導入するための「企業内生成AI導入前 ルール設計・活用管理セミナー」を開催いたします。

本セミナーは技術解説ではなく、経営層やIT管理者に向けた「AIの安全な管理・運用方法」に特化した実務プログラムです。

詳細・お申し込み： https://braingate-plus.co.jp/claudecode_seminar/





自律型AI「Claude Code」導入前のリスク管理を学ぶ。運用・ガバナンス設計セミナー





■ セミナー開催の背景

「Claude Code」のように、システム内部を自律操作するAIの台頭により、企業は新たなセキュリティリスクに直面しています。これらを安易に導入することは、意図しないシステム変更や情報漏洩を招く恐れがあります。

特に、実行時の承認プロンプト「[y/N]」に対し、内容を理解せず「y」を押し続ける運用は極めて危険です。本セミナーでは、こうした事態を防ぐための「ガバナンス設計」と「社内ルール策定」の手順を提示します。









■ セミナーの主要トピック

1. 管理特性の比較 ： Claude.ai(対話型)とClaude Code(実行型)のリスクの違い

2. 3階層フレームワーク ： 権限と役割(ハーネス・コンテキスト・プロンプト層)の分離

3. 業務プロセスへの統合： RPA導入の知見を活かした、既存フローへの安全な組み込み方









■ セミナー概要

名称 ： 企業内生成AI導入前 ルール設計・活用管理セミナー

https://braingate-plus.co.jp/claudecode_seminar/

形式 ： オンライン(90分)

対象 ： 経営者、情報システム部門、セキュリティ・DX担当者

受講料 ： ASK(お見積もりいたします)

アジェンダ： 1. 導入前ルールが必要な理由

2. ツール別管理特性の比較

3. 承認画面「[y/N]」の運用設計

4. 社内ルールとガードレール策定

5. 質疑応答





本セミナーにおける3大整理軸





■ 開催概要

主催 ： 株式会社ブレイン・ゲートプラス 営業部

お申し込み・お問い合わせ： https://braingate-plus.co.jp/claudecode_seminar/

TEL ： 052-485-8817(名古屋本社) / 03-5990-4738(東京オフィス)

E-mail： info@braingate-plus.co.jp









■ 株式会社ブレイン・ゲートプラスについて

当社は、「見える化」×「チェック体制」を軸に、企業のAI活用を安全・効果的に推進するコンサルティングサービスを提供しています。オンライン・会場・企業内訪問など、どのかたちでもご一緒に考えさせていただきます。何から始めたらいいか迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。





また、NTTブランドの業務自動化RPA「WinActor」の正規一次代理店として、導入から定着までを重視した伴走支援を実施し、多くのお客様の業務改善と継続的な活用を実現してきました。無償サポートを含む継続的な支援体制により、サービス開始以降約10年間で1500を超えるRPAシナリオを開発しています。

これらの実績で培ったノウハウを活かし、AI活用やクラウドサービスの選定から導入、運用・定着までを一貫して支援しています。





・お問い合わせはこちらから

https://braingate-plus.co.jp/contact/









■会社概要

会社名 ： 株式会社ブレイン・ゲートプラス

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区名駅4-22-22 名駅KMビル 8F

設立 ： 2023年3月

資本金 ： 10,000,000円

代表者 ： 代表取締役 久次米 宏明

事業内容： 業務のDX化やシステムのコンサルティングなど、

ITによるご支援を提供しています。

http://www.braingate-plus.co.jp/