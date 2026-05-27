株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、「ハローキティ」をテーマにした３つの施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」では、夏休みのお出かけにぴったりな期間限定プラン『涼しく楽しむ！１DAYファミリーSETプラン』を6月28日（日）より提供。5月28日（木）より予約受付を開始いたします。

本プランは、涼しい屋内施設で快適に楽しめるファミリープラン。メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」の入場券に加え、シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」でのランチ公演、ハローキティのりんごのおうち「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の入場券、さらに「HELLO KITTY SHOW BOX」のオリジナルマスコットがセットになった、１日を通してハローキティの世界観を満喫できる贅沢なプランです。 館内では、映像・音楽・グリーティングなど、天候や暑さを気にせず楽しめるコンテンツを多数ご用意。小さなお子さま連れのご家族にも、快適にお過ごしいただけます。 この夏休みは、淡路島でハローキティと素敵な1日を過ごしてみませんか？

■『涼しく楽しむ！１DAYファミリーSETプラン』 概要

期間： 6月28日（日）～10月31日（土） ※5月28日（木）より予約販売開始 営業時間： 【HELLO KITTY SMILE】 平日 ／11：00～19：00（最終入場18：00） 土日祝／10：00～19：00（最終入場18：00） 【HELLO KITTY SHOW BOX】 ランチ公演／11：00～13：00 カフェ公演／第1部14：00～15：30、第2部15：30～17：00 ※営業時間については時期によって変更になる場合がございます。 内容： 下記内容が含まれたセットプラン ・メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」の入場券 ・シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」でのランチ公演 ・ハローキティのりんごのおうち「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の入場券 ・「HELLO KITTY SHOW BOX」オリジナルマスコット 料金： 大人（13歳以上）／7,000円 、子ども／5,500円（4～12歳） ※税込価格 予約： https://x.gd/6LnrK ※施設状況によりご利用いただけない日程がございます。予めご了承ください。 ※利用前日16時までの予約 問合わせ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/