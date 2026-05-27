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レブコム、会話データ×AI特化カンファレンス「Beyond Communication 2026」のプログラムを公開
──国内でも類を見ない「AI×営業」「AI×CS」横断、会話データ×AI特化カンファレンス
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、2026年7月14日（火）にJPタワーホール＆カンファレンス（東京都千代田区）にて開催するカンファレンス「Beyond Communication 2026」のプログラムを特設サイトにて公開いたしました。
本カンファレンスは、「会話データが導く、次の一手」をコンセプトに掲げ、「AI×営業」「AI×コンタクトセンター／カスタマーサポート」をテーマとして扱います。従来、営業領域は"プロフィットセンター"、コンタクトセンター領域は"コストセンター"として、異なる文脈・異なるイベントで語られることが一般的でした。しかし本来、両者はともに「顧客接点」であり、VoC（Voice of Customer）が蓄積される「会話データ接点」です。生成AI・音声AIの進化により、その会話データを横断的に解析・活用することで、営業成果の最大化、応対品質向上、顧客理解深化、業務効率化、さらには経営判断の高度化までつながる時代に入りつつあります。こうした背景を踏まえ、国内でも類を見ない「会話×AI」をテーマに営業・コンタクトセンターを横断して議論するカンファレンスとして開催いたします。
■当日のプログラム：多岐にわたる実践的テーマを展開
当日は、営業・コンタクトセンター・CX・DX・経営企画と多岐にわたる領域で実践的なテーマでのセッションを展開いたします。主なセッションテーマをご紹介します。
SHIFT流 営業変革の流儀 〜仕組み×データ×AIで作った、再現性ある成長エンジン〜
音声AIが変えるCXの常識 〜顧客接点での会話のブラックボックスを最強の経営資産に塗り替えるデータドリブン戦略〜
コールセンターAI活用の未来地図 〜先進企業のリアルから探る、品質・育成・運営のこれから〜
月50時間削減＆商談化率2.5倍！MiiTel×VALWAYインサイドセールスが実証した音声AI活用の現在地
ほか全16セッションを予定しております。タイムテーブル等の詳細は特設サイトにて公開しています。
プログラム詳細・お申込みはこちら：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
※プログラムの内容は変更となる場合がございます。
■全16セッション、豪華ゲストが続々決定！
プレミアムセッションにはSHIFT 取締役会長 佐々木 道夫氏、脳科学者 茂木 健一郎氏が特別登壇するほか、基調講演にはNTTドコモ・ベンチャーズ、楽天グループが登壇します。さらにAWSジャパン、ソフトバンク、KDDI、アルティウスリンク、東京ガス、リックテレコム、ワークスアプリケーションズ、マイナビ、芙蓉総合リース、NEC VALWAYなど豪華ゲストにより、全16セッションに及ぶ、各社の事例を交えた実践的な議論を展開します。
■早期申込特典：抽選で30名様に、茂木健一郎先生サイン入り著書をプレゼント！
早期お申込みキャンペーンとして、2026年5月31日（日）23:59までにお申込みいただき、当日ご来場いただいた方の中から抽選で30名様に、茂木健一郎先生サイン入り著書をプレゼント！詳細は特設サイトにてご確認ください。
■カンファレンス開催概要
イベント ：Beyond Communication 2026 会話データが導く、次の一手
開催日時 ：2026年7月14日（火） 11:00-17:40（懇親会17:45-18:45）
会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス
〒100-7004
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
https://www.jptower-hall.jp/#access
お申込み方法 ：特設サイトより事前申込み
参加費 ：無料
主催 ：株式会社RevComm
詳細・お申込み ：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
Beyond communication 2026 特設サイト
https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、2026年7月14日（火）にJPタワーホール＆カンファレンス（東京都千代田区）にて開催するカンファレンス「Beyond Communication 2026」のプログラムを特設サイトにて公開いたしました。
本カンファレンスは、「会話データが導く、次の一手」をコンセプトに掲げ、「AI×営業」「AI×コンタクトセンター／カスタマーサポート」をテーマとして扱います。従来、営業領域は"プロフィットセンター"、コンタクトセンター領域は"コストセンター"として、異なる文脈・異なるイベントで語られることが一般的でした。しかし本来、両者はともに「顧客接点」であり、VoC（Voice of Customer）が蓄積される「会話データ接点」です。生成AI・音声AIの進化により、その会話データを横断的に解析・活用することで、営業成果の最大化、応対品質向上、顧客理解深化、業務効率化、さらには経営判断の高度化までつながる時代に入りつつあります。こうした背景を踏まえ、国内でも類を見ない「会話×AI」をテーマに営業・コンタクトセンターを横断して議論するカンファレンスとして開催いたします。
■当日のプログラム：多岐にわたる実践的テーマを展開
当日は、営業・コンタクトセンター・CX・DX・経営企画と多岐にわたる領域で実践的なテーマでのセッションを展開いたします。主なセッションテーマをご紹介します。
SHIFT流 営業変革の流儀 〜仕組み×データ×AIで作った、再現性ある成長エンジン〜
音声AIが変えるCXの常識 〜顧客接点での会話のブラックボックスを最強の経営資産に塗り替えるデータドリブン戦略〜
コールセンターAI活用の未来地図 〜先進企業のリアルから探る、品質・育成・運営のこれから〜
月50時間削減＆商談化率2.5倍！MiiTel×VALWAYインサイドセールスが実証した音声AI活用の現在地
ほか全16セッションを予定しております。タイムテーブル等の詳細は特設サイトにて公開しています。
プログラム詳細・お申込みはこちら：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
※プログラムの内容は変更となる場合がございます。
■全16セッション、豪華ゲストが続々決定！
プレミアムセッションにはSHIFT 取締役会長 佐々木 道夫氏、脳科学者 茂木 健一郎氏が特別登壇するほか、基調講演にはNTTドコモ・ベンチャーズ、楽天グループが登壇します。さらにAWSジャパン、ソフトバンク、KDDI、アルティウスリンク、東京ガス、リックテレコム、ワークスアプリケーションズ、マイナビ、芙蓉総合リース、NEC VALWAYなど豪華ゲストにより、全16セッションに及ぶ、各社の事例を交えた実践的な議論を展開します。
■早期申込特典：抽選で30名様に、茂木健一郎先生サイン入り著書をプレゼント！
早期お申込みキャンペーンとして、2026年5月31日（日）23:59までにお申込みいただき、当日ご来場いただいた方の中から抽選で30名様に、茂木健一郎先生サイン入り著書をプレゼント！詳細は特設サイトにてご確認ください。
■カンファレンス開催概要
イベント ：Beyond Communication 2026 会話データが導く、次の一手
開催日時 ：2026年7月14日（火） 11:00-17:40（懇親会17:45-18:45）
会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス
〒100-7004
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階
https://www.jptower-hall.jp/#access
お申込み方法 ：特設サイトより事前申込み
参加費 ：無料
主催 ：株式会社RevComm
詳細・お申込み ：https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
Beyond communication 2026 特設サイト
https://conference.revcomm.com/beyondcommunication/