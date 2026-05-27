[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。5月13日から5月19日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■スタートアップの事業成長を加速させる、CEO×VC×伴走パートナーの共創

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#マーケティング #経営/企業 #スタートアップ #事業成長

不動産仲介の“体験”を再設計するFaciloの挑戦とは？経営課題の解決と事業成長の支援／伴走をしているグロービス・キャピタル・パートナーズと電通と一緒に、その舞台裏を語ります。

著者：市川 紘（Facilo）、湯浅 エムレ 秀和（グロービス・キャピタル・パートナーズ）、長谷 祐之（電通）

■スポーツを囲む熱狂をもっと。スポーツを“する”のに“みない”人の正体

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#インサイト/調査 #スポーツ #生活者インサイト

スポーツを観ることで得られる熱狂を広げるために。「スポーツ」への関わり方と“欲望”との関係性について「心が動く消費調査」から得られたインサイトやファインディングスから分析します。

著者：加藤 伶衣（電通）

■情報空間で今何が起きているのか～生活者を起点に捉える現状と課題～

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#インサイト/調査 #コンテンツ #メディア #情報メディア白書 #電通メディアイノベーションラボ情報

空間の変化に応じた生活者の「情報との付き合い方」が課題に。電通がウェブ版を公開した「情報メディア白書2026」。その特集レポートとして、情報空間の進化と生活者の「情報との付き合い方」を考察します。

著者：森下 真理子（電通）

他にもぞくぞく！

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「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

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