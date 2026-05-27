「毎日をカラフルに」をテーマに、ロマンティックでラグジュアリーなジュエリーブランド「ポンテヴェキオ」を展開する株式会社 ポンテヴェキオ ホッタ(本社：東京都港区、取締役社長：堀田 幸夫)は、2026年5月27日(水)に「Diamira(ディアミラ)」コレクションの新作を発売いたします。





Diamira Collection





＜Diamira(ディアミラ)＞

見る人を虜にし、身に着けるたびに特別な高揚感を与えてくれるコレクション。

息をのむほど美しい輝きを放つ、ダイヤモンドの魔法に満ちたラグジュアリーな輝きをご堪能ください。





詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=Diamira&sort=99









特別な日を彩るだけでなく、日常のスタイルにも寄り添うプラチナジュエリー。

ラグジュアリーな世界観はそのままに、より軽やかに楽しめるリングとピアスが新たに登場しました。





大小さまざまなダイヤモンドを繊細にセッティングすることで、均一なサイズのパヴェセッティングとは違った、瑞々しく潤うような輝きを演出。

ピアスは、耳たぶに緩やかに沿うフォルムが特徴で、動きに合わせてダイヤモンドが光を捉え、上品に煌めきます。

リングは、ラグジュアリーな印象を保ちながらも日常に取り入れやすいバランスに仕上げ、幅広いシーンで着用いただけるデザインです。

日々の装いを美しく引き立てる、タイムレスな輝きをお楽しみください。





Pt950 ダイヤモンド リング、ピアス





写真左より：

Pt950 ダイヤモンド リング 498,300円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=SF2501R101WDM5_P





Pt950/Pt900 ダイヤモンド ピアス 506,000円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=SF2501P001WDM5_P









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