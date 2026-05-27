西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」＆初開催の「マヨフェス」福岡県福岡市にて6/6～6/7に第1回開催決定！
Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』と、初開催となる『マヨフェス』を2026年6月6日～6月7日の2日間、福岡県福岡市にある舞鶴公園三ノ丸広場にて第1回を開催します。
ポスター
■第1回 全肉祭＆マヨフェスin 福岡
会場 ：舞鶴公園三ノ丸広場
日程 ：2026年6月6日～6月7日
時間 ：10:00～21:00
店舗数：約70店舗
■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。
内面
■マヨフェスとは
マヨネーズをテーマにしたグルメイベントで、マヨネーズの魅力を再発見し、その真実を伝えることを目的とした、マヨネーズに特化したグルメイベントです。
■2日間通っても楽しみ尽くせないボリューム
・総メニュー数200アイテム以上！？
2日間では絶対に食べきることができません。
・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？
大好評ワインの試飲コーナーもご用意。
・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意
大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意。
・観覧無料のステージ企画
生ライブ
・ファイヤーパフォーマンスもお見逃しなく！
幻火
■全肉祭 公式Instagram
https://www.instagram.com/zennikusai/
食堂