Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』と、初開催となる『マヨフェス』を2026年6月6日～6月7日の2日間、福岡県福岡市にある舞鶴公園三ノ丸広場にて第1回を開催します。





ポスター









■第1回 全肉祭＆マヨフェスin 福岡

会場 ：舞鶴公園三ノ丸広場

日程 ：2026年6月6日～6月7日

時間 ：10:00～21:00

店舗数：約70店舗









■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。





内面









■マヨフェスとは

マヨネーズをテーマにしたグルメイベントで、マヨネーズの魅力を再発見し、その真実を伝えることを目的とした、マヨネーズに特化したグルメイベントです。









■2日間通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数200アイテム以上！？

2日間では絶対に食べきることができません。





・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

大好評ワインの試飲コーナーもご用意。





・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意。





・観覧無料のステージ企画

生ライブ





・ファイヤーパフォーマンスもお見逃しなく！





幻火









■全肉祭 公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/





食堂