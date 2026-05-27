リーベルホテル大阪(所在地：大阪市此花区)は、2026年7月17日(金)～9月17日(木)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて、『HOT & COOL SUMMER GASTRONOMY～夏のディナー&スイーツビュッフェ～』を開催します。今年も暑くなりそうな夏に向け、“刺激”と“涼感”を一度に楽しめるビュッフェを販売。暑い季節にこそ食べたくなるスパイスやハーブを効かせた“HOT”メニュー、ひんやりとした口当たりや清涼感を楽しめる“COOL”メニューとして、約60種類の料理やスイーツをラインアップ。この夏だけのガストロノミー体験をご堪能ください。





＜ビュッフェ詳細＞

https://hotel-liber.jp/event/2026_summer_buffet/





HOT & COOL SUMMER GASTRONOMY～夏のディナー&スイーツビュッフェ～









■“HOT”と“COOL”が交差する、夏ならではのフードメニューが勢揃い

今回のビュッフェでは、スパイスやハーブをアクセントにした“HOT”と、爽やかな味わいを楽しめる“COOL”のテーマの対比が活きたバラエティ豊かなメニューが登場します。





“HOT”メニューには、甘辛いソースと特製海老マヨネーズが食欲をそそる「海老のチリソース和え 海老風味のマヨネーズ添え」や、「白身魚のスチーム スパイシー風味」、「豚バラ肉のスパイス煮込み」など、スパイスの刺激を楽しめるメニューが並びます。注文をいただいてからシェフが目の前で仕上げるライブキッチンでは、食べ応えのある肉料理を一皿に盛り合わせた「夏のスパイシーグリルミートコレクション」や、スタミナ満点の「ガーリックシュリンプ」などを、出来立てでご提供します。





“COOL”メニューには、豚しゃぶにエスニックの香りを合わせた「豚しゃぶのエスニック冷製サラダ」や、「よだれ鶏の大葉風味」、「トマトのガスパチョ」など、さっぱりとした味わいと、ひんやりとした口当たりのメニューが並びます。さらに、「鰆のロースト シトラスヴィネグレットソース」や、梅肉・酢味噌を付けて楽しむ「鱧の炙り」など、酸味をアクセントにした一品もご用意。火照った身体をクールダウンさせる、夏ならではの味覚をご堪能いただけます。





“HOT”と“COOL”のコントラストが織りなす約40種類のフードメニューで、夏のディナータイムをお過ごしください。





HOTメニュー集合

COOLメニュー集合









■旬の素材を使用したスイーツで楽しむ夏時間

スイーツにも、“HOT”と“COOL”をテーマにした、刺激と涼感をお楽しみいただけるメニューをご用意しております。

“HOT”スイーツには、「ブラックペッパーとチーズのタルト」や、「チョコレートブラウニー 山椒の香り」、「フィナンシェ 生姜の香り」など、香りのアクセントを効かせたメニューが登場。甘さの中に広がるスパイスの風味が、夏らしい高揚感を演出します。

“COOL”スイーツには、「マンゴーのショートケーキ」や、「バタフライピーとレアチーズムース」、「パイナップルとミントのジュレ」など、爽やかな味わいと彩りのスイーツをラインアップ。さらに、ライブスイーツでは出来立ての「けずりマンゴー」をご提供します。マンゴーの果実感と、ひんやりとなめらかな口当たりで、食後でもさっぱりと味わえる一品です。

見た目にも色鮮やかなスイーツのラインアップで、スパイスが引き立てる奥深い味わいと、涼やかな余韻に包まれる夏のひとときをお過ごしください。





スイーツ集合









■お子さまも楽しめるキッズメニュー&体験型コーナー

キッズメニューには、「ポテトサラダ」や「スクランブルエッグとハンバーグ」、「エビフライ」など、お子さまの嗜好に合わせたメニューをご用意しております。さらに、フレーバーを選んで自分で作れる「ふわふわカラフルわた菓子」や、好きな味で楽しめる「ひんやりレインボーかき氷」など、体験型のスイーツアレンジコーナーも登場し、まるで夏祭りのような気分をお楽しみいただけます。お食事からデザートまで、ご家族それぞれのスタイルで楽しめる内容で、お子さまの夏休みの思い出づくりにもおすすめです。





キッズメニュー＆アレンジスイーツ イメージ









■お盆期間限定のグレードアップメニューも登場

お盆期間には「国産牛のローストビーフ」や「ボイルずわい蟹」など贅沢な特別メニューを思う存分お楽しみいただけます。スイーツには、「マンゴータルト」や「花餅(すいか)」、爽やかな酸味が広がる「シークワーサーとレモンのムース」など、夏の味わいを楽しめる限定スイーツをご用意。お盆期間だけの特別感あふれるラインアップで、より華やかな夏のディナータイムをご堪能ください。





お盆期間アップグレード 料理集合

お盆期間アップグレード スイーツ集合









■メニュー例

【HOT】

＜料理＞

・豚しゃぶのエスニック冷製サラダ

・シーフードとトムヤムジュレ

・海老のチリソース和え 海老風味のマヨネーズ添え

・白身魚のスチーム スパイシー風味

・豚バラ肉のスパイス煮込み

・夏のスパイシーグリルミートコレクション

・ガーリックシュリンプ

・アレンジ ビビンバ





夏のスパイシーグリルミートコレクション

ガーリックシュリンプ

アレンジ ビビンバ





＜スイーツ＞

・ブラックペッパーとチーズのタルト

・チョコレートブラウニー 山椒の香り

・フィナンシェ 生姜の香り





【COOL】

＜料理＞

・よだれ鶏の大葉風味

・かつおのタタキ 焼き茄子のディップ

・トマトのガスパチョ

・鰆のロースト シトラスヴィネグレットソース

・鱧の炙り

・冬瓜の冷製そぼろ餡

・枝豆豆腐





＜スイーツ＞

・けずりマンゴー

・マンゴーのショートケーキ

・バタフライピーとレアチーズムース

・パイナップルとミントのジュレ





けずりマンゴー イメージ





【キッズメニュー】

・そうめん

・ポテトサラダ

・スクランブルエッグとハンバーグ

・エビフライ

・ふわふわカラフルわた菓子

・ひんやりレインボーかき氷









■大阪ベイエリアの夜景を眺めながらテラスでお食事を

水辺の開放感に包まれながら、大阪ベイエリアの夜景と共に楽しむお食事の時間は、特別な思い出のワンシーンに最適。大切な人と特別なひとときをお過ごしください。





販売価格

・プレミアシート：1席3,000円 ※1日ペア3組限定

・レギュラーシート(ハイビュー、パラソル、ソファー)：1人500円

・スタンダード：無料

※3歳以下無料





プレミアシート

レギュラーシート(ハイビュー)

レギュラーシート(パラソル)

レギュラーシート(ソファー)









■商品概要

販売商品： 「HOT & COOL SUMMER GASTRONOMY

～夏のディナー&スイーツビュッフェ～」

販売場所： 3F「Dining BRICKSIDE」

提供期間： 2026年7月17日(金)～9月17日(木)

販売価格： 食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

大人(中学生以上)7,000円／小学生3,500円／未就学児(4～6歳)2,000円

飲み放題(アルコールドリンク)2,500円

※お盆期間(8月8日～8月15日)は、下記価格にて販売いたします。

大人(中学生以上) 8,500円／小学生 4,300円／

未就学児(4～6歳) 2,000円





※写真はイメージです。

※表示の料金は消費税・サービス料を含みます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。









■店舗概要

店舗名 ： リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」

所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス： JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間： 17：00～21：30(最終入店21：00)

URL ： https://hotel-liber.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社武蔵野

代表者 ： 代表取締役社長 安田 信行

所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

設立 ： 1969年12月

事業内容： 食品製造及び販売、スポーツレジャー施設の運営・管理

URL ： https://www.ms-net.co.jp/





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