雲云テクノロジー株式会社(本社：東京都千代田区、以下「CuboAi」)は、2026年3月18日(水)、東京・池袋サンシャインシティにて、CuboAiユーザーを対象とした少人数制ミートアップイベントを開催いたしました。無料託児サービスを完備したこのイベントでは、満足度・次回参加意向ともに100％を達成。子育て中のママたちがリアルにつながれる場としてお楽しみいただくことができました。また、ミートアップ開催を記念して、2026年5月27日より6月5日まで「夏先取りセール」を開催いたします。





ミートアップイベントバナー(開催時のものです)





■開催概要

開催日時： 2026年3月18日(水)13：00～15：00

会場 ： サンシャインシティ エントランスルーム

(池袋 ワールドインポートマートビル9階)

参加対象： CuboAiユーザー限定・少人数制

参加費 ： 無料

特典 ： 無料託児サービス(生後6ヶ月以上)









■開催背景：AI時代の「孤育て」問題に向き合う

インターネットやAIの普及により、子育てに関する情報や選択肢はかつてないほど増加しています。一方で「いろんな“正解”がありすぎて、何が正しいかわからない」という不安や、情報に疲弊するママ・パパが増えているのも事実です。さらに、AIは情報や答えを届けてくれますが、同じ立場の人間との「共感」は提供できません。





CuboAiは、スマートベビーモニターによるテクノロジーの力で赤ちゃんを見守るだけでなく、「孤育てにしない」をコアメッセージに掲げ、子育て中のママ・パパがリアルにつながれる場づくりを目指しています。今回のミートアップは、その取り組みの一環として企画・開催されました。









■「初めて、子育てのことを話せた」――託児が生んだつながり

ミートアップ記念写真(一部)

今回のイベントで特筆すべき出来事がありました。参加者の中に、子育てに忙しく、地域のママ友や子育て支援の場に参加する機会をなかなか得られていなかった若いママがいました。周囲の友人にまだ子育て中の人がおらず、同じ立場で育児について語り合える相手がいない状態が続いていたといいます。





そのママが今回参加できた理由のひとつが、無料託児サービスの存在でした。経験豊富な保育士スタッフが赤ちゃんを預かる別室が設けられ、イベント中はママが育児から完全に離れて、自分自身のための時間を過ごせる環境を実現。「全然声も聞こえないね」と参加者が驚くほど、安心して子どもを預けられる場が整っていました。





この環境の中で、彼女は初めて同じ境遇のママたちと出会い、子育ての本音を語り合うことができました。イベント終了後には、他の参加者と自然に連絡先を交換し、新たなつながりが生まれました。





「CuboAiのイベントがなければ、こういう場に来ることはなかった」――この言葉が、今回のミートアップが持つ意義を物語っています。









■参加者の声から見えた「現代の育児リアル」

みなさんの理想の育児は？に寄せられたコメント(抜粋)

イベントでは、参加者に「あなたの育児を一言で表してください」と問いかけました。集まったのは、「完璧すぎない育児」「ゆる育児」「余裕のある育児」「おおらか育児」といったキーワードでした。





これらの言葉は、さまざまな"正解"があふれる現代において、育児に疲弊しながらも「もっと肩の力を抜いていい」と感じているママたちの本音を映し出しています。同じ立場の当事者同士が集まり、ありのままの言葉で語り合えたこの場が、参加者にとって「共感」と「安心」を得られる貴重な体験になりました。









■アンケート結果

-満足度 100％(大変満足：80％、満足：20％)

-次回参加意向 100％(参加したいと思います：80％、やや参加したいと思います：20％)

-次回希望テーマ：「ねんねトレーニング」(50％)、「雑談・交流」(35％)、「子ども交流会」「離乳食のコツ」「知育・教育」(各5％)









■今後の展開：「孤育てにしない」コミュニティへ

CuboAiは今後もミートアップを開催し、ユーザーが継続してつながれるコミュニティの形成を目指します。





CuboAiは、テクノロジーで安心を支え、リアルなつながりで孤育てをなくします。





今後はCuboAiユーザー向けのイベントに加え、「子育てが気になっているけれど、仲間がいない」という妊娠中のプレママや出産前後のママも対象に広げたイベントの展開も検討しています。「ママの自分時間をリッチに」をコンセプトに、テクノロジーとコミュニティの両輪でママ・パパを支える環境構築を進めてまいります。









■夏先取りセール開催のお知らせ

最大15,970円OFF！「CuboAi 夏先取りセール」開催

ミートアップ開催を記念して、「夏先取りセール」を開催いたします。この機会に、より多くのご家庭にCuboAiをお届けできればと思います。





最大15,970円OFFの特別価格でご提供いたします。ぜひこの機会にご検討ください。





●セール期間

販売チャネル ：期間 ：割引内容

CuboAi公式サイト：5月27日(水)00：00～6月5日(金)23：59：全期間 価格割引

Amazon公式ストア：5月27日(水)00：00～6月2日(火)23：59：価格割引

Amazon公式ストア：6月 3日(水)00：00～6月5日(金)23：59：ポイント還元





●対象商品・特別価格(税込)

商品 ：通常価格：セール価格：割引額

CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット ：66,800円：50,830円 ：15,970円OFF

CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)：51,800円：37,230円 ：14,570円OFF





商品ラインナップ





※赤ちゃんねんね見守りセットは、スマートベビーモニター(第3世代)とベビーセンサーパッドのお得なセット商品です。





●セール実施チャネル

CuboAi公式サイト URL： https://shorturl.at/riMLb

Amazon公式ストア ： https://shorturl.at/4Z7xa









■CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)について

赤ちゃんをしっかり見守る多数の機能

【快適な睡眠環境をサポート】

・温湿度センサー搭載：室内環境が快適範囲を超えたらスマートフォンにお知らせ

・AI子守唄機能：慣れない場所でも快適なねんねタイムを演出





【安心の見守り機能】

・顔覆われ検知＆寝返りアラート：本体内蔵AIで旧モデル比6倍の高速検知

・2.5K QHDカメラ：スマートベビーモニター史上最高画質(※)で細部まで鮮明

・過去72時間の自動録画：無料で最長3日間分の映像保存が可能





顔覆われカバー防止、寝返りアラート





【成長記録機能】

・成長トラッキング：アクセサリー不要の自動身長測定機能を世界初※で実現

・睡眠分析：詳細な睡眠レポートで赤ちゃんの快眠をサポート





睡眠分析





【家族での共有】

・家族シェア機能：最大8デバイスで簡単共有

※2025年当社調べ









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