兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、作中の人気キャラクター「うちはイタチ」と「うちはサスケ」の誕生日を記念し、ファン待望の没入型ミッション『幻術からの脱出』を2026年6月9日（火）から7月23日（木）までの期間限定で開催いたします。 本ミッションは、「うちはイタチ」が「うちはサスケ」に仕掛けた幻術の世界をモチーフにした、屋内型の“脱出ミッション”です。参加者は、幻術に囚われた暗闇の空間へ足を踏み入れ、わずかな光を放つ「赤いライト」１本を手に、制限時間１５分以内の脱出に挑みます。 頼れるのは自らの感覚と判断力のみ。暗闇に隠されたわずかな手がかりを見抜き、イタチの術を破らなければ、この世界から抜け出すことはできません。見事脱出に成功した忍には、忍里限定の「ゲマキ風」オリジナルブロマイドをプレゼント。さらに、脱出までのタイムを競う「タイムアタックランキング」も実施し、最も優秀な成績を収めた方には「特別認定証」を贈呈いたします。

あなたはこの幻術から、生還できるか。 極限の緊張感に包まれる、かつてない脱出体験をお楽しみください。

■バースデー特別ミッション『幻術からの脱出』 概要

配布期間： 2026年6月9日（火）～7月23日（木） 営業時間： 10:00~16:00（最終入場15:30） 入場料金： 1組500円（税込） ※別途、アトラクションへの入場チケットが必要です。 内容： 「NARUTO＆BORUTO 忍里」の特別任務として、うちはイタチが仕掛けた“幻術”に囚われた暗闇エリアからの脱出ミッションに挑戦。参加者は支給される赤いライト1本を手に、エリア内に散りばめられた手がかりを頼りに仲間と協力し、制限時間15分以内の脱出を目指します。脱出成功後はクリアタイムが記録され、最速脱出を競うタイムアタックランキングを実施。期間中、最も優秀な成績を収めたチーム（または個人）には、忍里オリジナルの「特別認定証」を贈呈いたします。1チーム最大4名まで参加可能。 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ