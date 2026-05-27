筑波山中腹に位置し、関東平野の絶景を見渡す「筑波山温泉 ホテル一望」（所在地：茨城県つくば市）は、昨今幼稚園や保育園からの宿泊問い合わせが増加していることを受け、夏の学習旅に最適な「お泊り保育・卒園旅行プラン」の魅力を改めてお知らせいたします。大自然の中でのキャンプファイヤーなど、子どもたちの成長を促す集団宿泊体験を提供します。

「ホテル一望」公式サイト： https://www.ichibou.com/

■提供背景：安全で、心に残る「はじめての宿泊体験」をサポート

近年、自然の中で仲間と過ごし、自立心や協調性を育む「お泊り保育」の価値が再認識されており、当ホテルへも幼稚園・保育園関係者様からのご相談やお問い合わせが増加しております。筑波山という豊かな自然環境に囲まれた当ホテルでは、日常から離れた特別な「夏の学習旅」を提供できる環境が整っています。子どもたちの記憶に残るかけがえのない体験をサポートするため、設備や立地を最大限にご活用いただける本プランを、改めて広くアピールすることといたしました。

■「お泊り保育プラン」3つの特徴

1. 筑波山の大自然を満喫する野外活動と充実の夏期オプション ホテルの敷地内や周辺の自然環境を活かし、広場でのキャンプファイヤーといった特別なレクリエーションが実施可能です。さらに、夏の思い出作りを後押しする「スイカ割り用の丸ごとスイカ」や「かき氷」などの各種オプションもご用意しており、子どもたちの豊かな感性を育む体験をサポートします。 2. 子どもたちが喜ぶ専用お食事メニューと安心の設備 ご夕食には、ハンバーグや海老フライ、鶏のからあげなど、子どもたちが大好きなメニューをワンプレートでご用意。ごはんは地元・茨城県筑波山麓米を使用しております。翌日の昼食や散策用として「おにぎり弁当」のオプションも手配可能です。また、隣接する日帰り温浴施設「つくば湯」の広い大浴場での入浴や、大広間での集団でのお食事など、園児たちが安全に楽しく過ごせる設備が整っています。 3. ご要望に寄り添う柔軟な対応と分かりやすい料金体系 園児様は1泊2食付きで6,050円（税込）、引率の先生様は7,150円（税込）という、ご利用しやすい価格設定をご用意しております。アレルギーに配慮したお食事の対応や、事前の施設下見の受け入れなど、各園のスケジュールやご希望に合わせたきめ細やかな対応を行っております。

■プラン概要

プラン名 ：ホテル一望 お泊り保育・卒園旅行プラン 対象期間 ： 2026年4月～（詳細はお問い合わせください） 料金（税込）： 園児様（1泊2食）：6,050円 先生様（1泊2食）：7,150円 オプション（税込）： キャンプファイヤー用薪セット：5,500円 スイカ（1個）：3,300円 ／ カットスイカ（1人前）：220円 かき氷（1個）：165円 おにぎり弁当（昼食・持ち帰り用）：770円

■ホテル一望について

一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿。四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。 施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望 所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2 アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約） URL ： https://www.ichibou.com/ Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja ■会社概要 商号： 株式会社TSUKUBAリゾート 代表者： 代表取締役 小勝 健太 所在地： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-9 設立： 2012年3月 事業内容： 温泉旅館、公衆浴場、飲食店運営 資本金： 200万円 URL： https://www.ichibou.com/

【本件に関する幼稚園・保育園様からのお問い合わせ先】 筑波山温泉 ホテル一望 TEL：029-866-2222 MAIL：info@ichibou.com