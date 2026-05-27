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日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団のOsaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)は、ダグラス・ボストックが指揮を務めたCD『鈴木英史：交響曲第1番』のリリースを決定しました。

日本吹奏楽界を牽引する作曲家・鈴木英史の還暦を祝し、ダグラス・ボストック×Shionがオリジナル作品を特集！ メインタイトルの『交響曲第1番』は、マエストロの熱烈なリクエストにより今回のために中間スケルツォ楽章が加えられた最新版です。 細部まで工夫の凝らされた曲運びとサウンドが楽しめる、注目の作品です。 そのほか、高い人気を誇る「英雄の悲劇」シリーズより『信長～ルネサンスの光芒』『大いなる約束の大地～チンギス・ハーン』の2曲に加え、2024年5月の台湾公演で好評を博した『吹奏楽のための「光の祭典」』を収録。 さらに、改訂版をもとに追加のアレンジが施された『ジェネシス』─── 鈴木英史の音楽世界と吹奏楽の最前線を、充実した演奏で味わえる一枚です。

商品概要

商品名：【CD】鈴木英史：交響曲第1番 指揮：ダグラス・ボストック 演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 2025年11月2日 京都コンサートホール 第8回京都定期演奏会にて録音

収録曲

鈴木 英史／ ■ 吹奏楽のための「光の祭典」 ■ 信長 ～ルネサンスの光芒 ■ 大いなる約束の大地 ～チンギス・ハーン 交響曲第1番 ■ I. ■ II. 迷宮～無窮動 ■ III. ■ ジェネシス

価格

一般価格：3,300円(税込) プレミアム応援団 優待価格：3,000円(税込)

https://shion.jp/support/personal-premium/

2026年6月12日(金)より一般販売開始！ お買い求めは、Shion演奏会の会場または、Shion公式オンラインショップ(BASE) にて。

https://shionshop.base.ec

そして！2026年5月31日(日)「東大阪特別演奏会」の会場物販ブースにて先行販売いたします。

お問い合わせ

https://shion.jp/concert/20260531-2/

公益社団法人 大阪市音楽団 フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝を除く10:00～17:30)

指揮：ダグラス・ボストック（首席客演指揮者）

イギリス出身の指揮者。国際的に高く評価されている南西ドイツ室内管弦楽団の首席指揮者兼芸術監督を2019年から務めている。アールガウ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を経て現在は名誉指揮者、ハルウィル・オペラ音楽祭の音楽監督の重責を担い、2024年4月にOsaka Shion Wind Orchestraの首席客演指揮者に就任。 2000年から10年間にわたり東京佼成ウィンドオーケストラの常任指揮者、首席客演指揮者を務めた。その他、南西ドイツ・フィルハーモニー交響楽団の音楽監督、カールスバッド交響楽団の音楽監督及び常任指揮者、ミュンヘン交響楽団の首席客演指揮者として活躍。 今までに、東京フィル、新日本フィル、京響、札響など日本を代表するオーケストラへ定期的に客演。海外においてもロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、BBC交響楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、プラハ放送交響楽団、カンザスシティ交響楽団、メキシコ交響楽団、カルガリー・フィルハーモニー管弦楽団など国内外の主要なオーケストラに客演。

作曲：鈴木 英史

1965年東京生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科を経て同大学院音楽研究科作曲専攻修了。作曲、ピアノ、指揮、声楽、雅楽、尺八を学ぶ。安宅賞、第11回日本管打・吹奏楽アカデミー賞(作編曲 部門)、 外務省在外公館長表彰受章。 2016年台湾クリニック課題曲、2022年度全日本吹奏楽コンクール課題曲委嘱、 2010年シカゴミッドウエストクリニック、2012年スリランカ交響楽団での新作初演はじめ、作曲編曲ワークショップ(台湾・シンガポール・マレーシア・スリランカ)、自作自演コンサート（台湾、香港、シンガポール）等海外での活動も多い。東京2020オリンピック・パラリンピック開閉会式式典にて作品が使用、国民体育大会式典音楽(石川、山形、栃木、滋賀)、国民文化祭創作音楽(鳥取、秋田)、ねんりんぴっく式典音楽(石川)等を担当。 相愛大学客員教授、尚美ミュージックカレッジ専門学校特別講師、洗足学園大学非常勤講師、日本音楽著作権協会正会員、日本吹奏楽指導者協会理事、音楽之友社刊「バンドジャーナル」誌TOPICS主筆、秋田県湯沢市ふるさと応援大使。 主な作品に、ジェネシス、カントゥス・ソナーレ、大いなる約束の大地～チンギスハーン、編曲多数(ニュー・サウンズ・イン・ブラスシリーズ)等。 著書に《吹奏楽作品 世界遺産100》（伊藤康英・滝澤尚哉氏と共著、音楽之友社）等。

演奏：Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

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本リリースに関するお問い合わせ

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