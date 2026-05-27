CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集中です。 6月は「オクトパスアーミー シブヤで会いたい」と「ゴーヤーちゃんぷるー」をお届け。「オクトパスアーミー シブヤで会いたい」は渋谷界隈でオールロケが行われた東幹久の映画単独初主演作。フリッパーズ・ギターが担当した音楽にも注目です。「ゴーヤーちゃんぷるー」は、児童文学「まぶらいの島」が原作のヒューマンドラマ。多部未華子、風吹ジュンら豪華キャストが出演した貴重な作品です。この他、紱永英明が出演した「旅の贈りもの 0:00発」など5作品を放送。ぜひご覧ください！

オクトパスアーミー シブヤで会いたい

[放送日] 6月5日(金)午前8:30～／16日(火)午後6:15～ 1990年 [監督・脚本]及川中 [音楽]フリッパーズ・ギター [出演]東幹久、大寶智子、小川隆宏、大久保了、竹中直人、藍田美豊、長江英和、つみきみほ シブヤで敵対する２つのグループ＜オクトパスアーミー＞と＜ティラノサウルス＞。かつてスケボーやローラースケートの実力を誇っていた＜オクト＞は最近では＜ティラノ＞に押され気味。8月31日、＜オクト＞のＯＢの雄太(東)と到(小川)はバイトの最終日だった。バイトを終えた彼らはオールを決め込み、とりあえずアイスクリーム店に入るが、そこでは＜ティラノ＞の連中が店員の女の子(大寶)をからかっていた。その女の子の顔を見て雄太はハッとなった。つい先ほどバイト先のビデオモニターで見かけ、一目惚れした女の子だったのだ。

ゴーヤーちゃんぷるー

[放送日] 6月4日(木)午前8:30～／12日(金)午前8:30～他 ※テレビ初放送 2005年 [監督・脚本]松島哲也 [脚本]宇山圭子 [原作]竹内紘子 [出演]多部未華子、武田航平、下條アトム、美木良介、大城美佐子、森田健作、風吹ジュン 東京都内の中学校に通う15歳のひろみ(多部)は、学校での周りからのイジメと、父親の死が原因で不登校になってしまった。ある日、チャットメールで知り合ったメル友“ケンムン”に誘われ、ひろみは“ケンムン”が暮らす沖縄・西表島へと旅立つ。しかし、ひろみが西表島に行くのには、幼い頃に別れた母親に逢いに行くというもう一つの理由があった。

危ない話

[出演]竹中直人、石橋蓮司、永島敏行 [放送日] 6月2日(火)午後6:15～

旅の贈りもの 0:00発

[出演]櫻井淳子、多岐川華子、紱永英明 [放送日] 6月9日(火)午後6:15～

日本製少年

[出演]大沢樹生、嶋田加織 [放送日] 6月17日(水)深夜1:00～

飛ぶ夢をしばらく見ない

[出演]細川俊之、石田えり [放送日] 6月24日(水)深夜1:00～

江戸むらさき特急

[出演]風間杜夫、中条きよし [放送日] 6月28日(日)深夜0:00～

★「オクトパスアーミー シブヤで会いたい」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S80017

★「ゴーヤーちゃんぷるー」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S80018

★「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=daX0zj_3fpk

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