日本の古き良き伝統と無添加にこだわる製品開発により、人々に健康と安心な暮らしを広め続けている、株式会社ナチュラルウィン(愛知県日進市、代表取締役 田布施 和実)は、自社ブランド「スペシャリストビネガー」の主力商品「無添加万能黒酢 BASIC(ベーシック)」「フルーツビネガー3種」が、一般社団法人日本マタニティフード協会の「マタニティフード認定」を取得したことをお知らせします。

妊娠中や授乳中は、毎日の食事の中で「これは食べても大丈夫かな」と迷いやすい時期です。

そうした食への不安に寄り添い、全国のセレクトショップや美容サロンなどでも取り扱いが広がっています。





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当ブランドは認定前から既に、東京ビッグサイトでの展示会を始めとし、東京有明ガーデン内ショップや全国のセレクトショップ・美容サロン・ギフトショップ等の多くの実店舗さんでのお取扱いがスタートしており、最近では、アメリカや台湾、タイ国等からもオファーを頂けております。





妊娠中も安心できるビネガー





■認定取得の背景：専門家が認めた「安心の目印」

妊娠期は、体調の変化に加え、おなかの赤ちゃんのことも考えながら食事を選ぶ毎日が続きます。特に市販食品は、原材料表示を見ても自分に合っているか判断しにくいことがあり、「安心して選べる目印がほしい」と感じる場面も少なくありません。

そんな中、「マタニティフード認定」は、医師や管理栄養士などの専門家とともに、妊産婦に配慮された栄養バランスや成分を厳格に審査する制度です。本商品は、単なる無添加食品という枠を超え、食の安全に最も敏感な時期の方々へ向けた「第三者機関による裏付け」を得ることができました。

食生活の乱れやつわり時期の栄養補給に悩む層へ、確かな安心を届けます。

～妊婦さんが「迷わず手に取りやすい製品開発」により、食品選びの安心と快適さを提供。～









■商品の特徴：200年の伝統製法×徹底した「引き算」の設計

ベースとなるのは、鹿児島県で200年以上続く蔵元による「甕壺露天醸造法」で1年以上発酵熟成させた黒酢です。





〇徹底した添加物不使用：果糖ぶどう糖液糖、調味料(アミノ酸等)、アルコール、防腐剤、人工甘味料、酸味料、香料、着色料などの添加物は一切不使用。

毎日口にするものだからこその誠実な設計。





〇まろやかな風味： 長期熟成によるカドのない味わいで、つわり時期のデリケートな味覚にも寄り添います。









■活用シーン：がんばらない健康習慣「温活・腸活ビネガー」

“健康のためにがんばる”のではなく、日常の食卓に溶け込む使いやすさが魅力です。

〇飲む ： 水や炭酸、冬場はお湯で割る「温活ドリンク」に。

牛乳・豆乳と混ぜると作りたてのヨーグルト風味ドリンクで「おいしく腸活」に。

〇食べる： 和えるだけで完成するマリネ、魚や煮物のコク出しなど時短調理に。

ヨーグルト・アイスクリーム・かき氷のシロップにも。

～飲用・調理の両面で活用できるため、手間をかけずに「自然な形での栄養補給」と「おいしい腸活」をサポートします。～









■商品概要

商品名 ： 『無添加万能黒酢 BASIC(ベーシック)』/

『フルーツビネガー3種』

ブランド名： スペシャリストビネガー

特長 ： 長期発酵熟成黒酢ベース／無添加設計／

飲用・料理の両方に使える万能タイプ

商品URL ： https://item.rakuten.co.jp/vousnature/basic









■会社概要

私達、株式会社ナチュラルウィンは、『人々の暮らしへの不安を減らし、更なる幸せと健康を』を企業理念とし、これまで様々な安心できる製品を16年にわたり開発してきました。

今回の認定取得をきっかけに、妊娠期・授乳期の方が食事を選ぶときの不安を少しでも軽くでき、『母子共における健康・安心』を増やせるよう、認定取得発酵食品をさらに広げてまいります。

特別な人のためだけの商品ではなく、妊婦さんにも家族にもなじみやすい食品として、これからも毎日の暮らしに寄り添う商品づくりを進めていきます。

食べることが、気を張る時間ではなく、少しでも安心できる時間になるように。

スペシャリストビネガーは、そんな安心と幸福感ある食卓の選択肢をこれからも届けてまいります。









■企業情報

会社名 ： 株式会社ナチュラルウィン

設立 ： 平成22年6月

資本金 ： 300万円

代表者 ： 田布施 和実

所在地 ： 〒470-0125 愛知県日進市赤池2-905

TEL ： 052-846-8531

FAX ： 052-846-8532

BtoCサイト： 【楽天 スペシャリストビネガー】検索

https://item.rakuten.co.jp/vousnature/basic

BtoBサイト： 【グッズ スペシャリストビネガー】検索

https://goooods.com/brands/684dd226-3440-4a05-8ffb-1beb28863882









【商品開発者】

開発者 田布施和実は元 日本臨床食物機能研究会顧問。

多岐にわたり、『栄養×身体への作用』＆『添加物がもたらす身体や胎児に与える影響』＆『アレルギー発症と食品添加物の関係性』の研究と啓蒙活動に携わる。

また、これ等をテーマに全国で、年間公演回数120回以上×15年間継続。

今では『健康・安心を軸に、サステナブルな商品開発』により、社会貢献に力を注ぐ。