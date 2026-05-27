次世代のWEB小説プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：Evan Luo）は、不当な評価を自らの輝きで覆す物語をテーマにした投稿型コンテスト「第1回 逆転ヒロイン大賞」の最終選考を行い、栄えある【大賞】および【佳作】の受賞作品を本日発表いたしました。 本コンテストは、日常の閉塞感を打破する「自己再生」や「格差逆転」をテーマに作品を募集し、多くの読者や作家から熱い支持を集めました。厳正なる選考の結果、賞金20万円と連載契約確約を手にした大賞作品、および今後の活躍が期待される佳作作品が決定いたしました。 「第1回 逆転ヒロイン大賞」入賞作紹介ページ：https://www.neopage.com/announcements/1057375220310364160 本日発表した最終結果（大賞ほか入賞作）に合わせ、ネオページ公式WEBサイトおよび公式noteでは、今回の最終選考のベースとなった「入選12作品」の魅力を徹底解剖する深掘り紹介企画をWEB連載形式で同時展開中です。最終受賞作の誕生へと繋がる、新時代ヒロインたちの輝きをあわせてお楽しみください。 ネオページ公式note：https://note.com/neopage

■ 「第1回 逆転ヒロイン大賞」最終結果発表

【大賞】（賞金20万円＋連載契約確約）

作品名：

『お望み通り消えてあげます～身の程知らずと笑われた私の華麗なる反撃～』

著者：

オデットオディール

1行フック：

「消えてあげる」と言い放った後の、周囲の反応や彼女の変貌ぶり。これぞ現代女性が求めるカタルシス！

作品概要：

恋人にも家族にも見放され、婚約披露パーティーで屈辱を受けた瑠衣。 すべてを捨てた彼女は、自分らしい人生を取り戻すため歩き出す。 裏切りと陰謀が渦巻く中、本当の輝きを掴む“逆転劇”が始まる――。

作品ページ：

【金賞】（賞金15万円＋連載契約確約）

https://neopage.co/PyG76f

作品名：

『離婚届に印鑑を捺したら夫が泣いた』

著者：

雫石しま

1行フック：

ヒロインが選んだのは「破壊」ではなく、新しい家族との再生。タイトルの強さとは裏腹に、読後に残る温かさ。

作品概要：

妊娠中に夫の不倫を知った奈美は、静かに離婚を決意する。 傷つきながらも、新しい家族との出会いや息子の存在に支えられ、前を向いて歩き始める。 過去を乗り越え、“母としての幸せ”を掴み取る再生ストーリー。

作品ページ：

【銀賞】（賞金10万円＋連載契約確約）

https://neopage.co/3HA5Un

作品名：

『婚約破棄され会っていなかった婚約者が目の前に‥‥‥‥‥‥。』

著者：

水月 花

1行フック：

シングルマザーとして生きる道を選んだヒロインと策略によって引き離された元婚約者。そして始まる「小さな奇跡」――。

作品概要：

婚約目前で両親を事故で失い、さらに婚約破棄まで告げられた実花。 どん底の中でも弟と支え合い前を向く彼女の前に、突然“元婚約者”が現れる。 喪失と再生、そして新たな運命が交差するヒューマンドラマ。

作品ページ：

【佳作】（連載契約確約）

https://neopage.co/FyD46j

作品名：

『皆様、地獄でどうぞお幸せに。』

著者：

白亜一華

1行フック：

「抗えない力」によって【地獄】へと突き落とされても、あきらめずに立ち向かったヒロインにもたらされたものは――。

作品概要：

両親を亡くし、小鳥遊家に引き取られた美桜は、そのまま御曹司・蓮と結婚する。 だが彼には幼馴染との秘密があり、美桜自身も“家のための道具”として利用されていたことを知ってしまう。 愛と裏切りの果てに、彼女が選ぶ復讐と再生の物語――。

作品ページ：

https://neopage.co/TP11rE

作品名：

『「君は不要」と左遷されたので、廃墟ホテルを世界一にしました。謎の客（次期総帥）からの溺愛は業務外です！』

著者：

秦江湖

1行フック：

「不要」と言われた場所をただ価値ある場所に変える。静かに、でも痛快な逆転劇が読みたい方へ。

作品概要：

婚約破棄と左遷で、廃墟同然のホテルへ追いやられた玲奈。 だが彼女は持ち前の実務力と観察眼を武器に、最悪の環境を“世界一のホテル”へ変えようと立ち上がる。 逆境から奇跡を起こす、痛快お仕事再生ストーリー。

作品ページ：

■編集部からの総評

https://neopage.co/Ny8e1m

本コンテストでは、“現実を乗り越え成長する女性”をテーマに、多彩な作品が集まりました。 絶望的な状況から始まりながらも、自らの力で人生を切り拓き、新たな居場所や幸せを掴み取っていくヒロインたちの姿には、強い熱量と魅力があり、選考期間中、編集部一同たびたび胸を打たれました。 また、読者の共感を強く集めた作品には共通点もありました。 それは、ヒロインが単に“かわいそうな存在”として描かれるのではなく、自ら考え、悩み、選択し、一歩ずつ前へ進んでいたことです。 誰かに救われるだけではなく、自分自身でも未来を掴みに行く――。 そんなヒロインたちの姿に、私たちは大きな魅力と可能性を感じました。 改めまして、ご応募いただいたすべての皆様へ心より御礼申し上げます。 皆様が描かれた“逆転ヒロイン”たちの物語は、どれも強く、優しく、そして魅力にあふれていました。 今後のさらなるご活躍を、編集部一同楽しみにしております。

「第1回 逆転ヒロイン大賞」特設・最終結果発表ページURL

大賞から佳作までの各入賞作の情報や講評を掲載しています。

https://www.neopage.com/announcements/1057375220310364160

■ 【大賞発表記念】熱狂をもう一度！入選12作品の深掘り紹介＆WEB連載はこちら

https://www.neopage.com/announcements/1057375220310364160

最終選考の舞台となり、現代の読者共感を大きく集めた「入選12作品」の詳細を、 ネオページ公式note等にて順次公開しています。（現在6作品まで公開中）。 大賞・佳作に一歩届かなかったものの、編集部が熱狂した珠玉のラインナップをぜひご覧ください。

ネオページ公式note（入選作品紹介）

https://note.com/neopage/n/n0e7939560a27

※直近紹介作「歩く15億の花嫁～契約婚約から始まるオフィス・シンデレラ～」 https://note.com/neopage/n/na9f539307394

その他の入選作紹介はネオページ公式noteをご覧ください。

■ 「第2回 逆転ヒロイン大賞」も応募受付中！

ネオページでは、早くも「第2回 逆転ヒロイン大賞」を開催しており、現在作品を募集中です。大賞作品には賞金20万円と連載契約が確約されます。

第2回コンテスト詳細URL：https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624

■ネオページについて

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「誰かの『書きたい』が、誰かの『救い』になる場所へ」を掲げるweb小説プラットフォーム。作家の収益性とIP展開のスピードを重視し、読者には日々、日常を彩る最高の物語を提供しています。

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