【東芝】SGET新潟蓄電所のEPCを受注

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２０２６−５−２７

株式会社 東芝






SGET新潟蓄電所のEPCを受注

〜再エネの有効活用と電力の系統安定化に貢献〜




　当社は、スパークス・グループ株式会社（以下、「SHC」）、SMFLみらいパートナーズ株式会社が共同出資する特別目的会社（SPC）から、同社の系統用蓄電所であるSGET新潟蓄電所（新潟県新潟市、以下、「新潟蓄電所」）について、定置型蓄電池システムのEPC（設計・調達・建設）を受注しました。新潟蓄電所の定格出力は約22.7MWで、2028年5月に稼働予定です。

　系統用蓄電所は、送電網や発電所の電力系統に接続し、電力の余剰時には充電を行い、不足時には放電を行う発電所で、季節や天候により発電量が大きく変動する再生可能エネルギー（以下、「再エネ」）の有効活用を促進します。

再エネの導入拡大に伴い、系統用蓄電池の設置は今後さらに増加すると見込まれており、2030年には、2024年比で累計で最大約10倍となる定格容量23.8GWhの導入が見込まれています注１。

　当社はこれまで、多数の大規模太陽光発電所向けのEPCを受注しており、高い設計力と建設プロジェクトの遂行力を培ってきました。これらの知見を生かし、蓄電所のEPCにおいても、案件組成段階から設計・調達・建設に至るまで、きめ細かな支援が可能です。このような当社の総合力が評価され、本受注を獲得しました。なお、当社は今回の新潟蓄電所を含め、SHCが開発を手掛けるSGET札幌1，2蓄電所（定格出力　100MW）注2、SGET水戸蓄電所（50MW）、SGET浜松蓄電所（30MW）、SGET阿蘇蓄電所（50MW）という合計6件のEPCを受注しています。

　当社は、今後も、品質の高い蓄電所のEPCや運用保守、アグリゲーション業務などを提供することで、再エネを活用した安定的かつ効率的な電力システムを供給し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

注1　経済産業省「第三回GX実現に向けた専門家WG資料」

注2 　https://www.global.toshiba/jp/news/energy/2025/03/news-20250325-01.html

■新潟蓄電所およびそのEPCの概要

蓄電所名：SGET新潟蓄電所

定格出力：約22.7MW

定格容量：約70.2MWh

着工：2027年3月（予定）

運転開始：2028年5月（予定）

受注範囲：EPC（設計・調達・建設）

■新潟蓄電所イメージ







以上