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【東芝】SGET新潟蓄電所のEPCを受注
２０２６−５−２７
株式会社 東芝
株式会社 東芝
SGET新潟蓄電所のEPCを受注
〜再エネの有効活用と電力の系統安定化に貢献〜
当社は、スパークス・グループ株式会社（以下、「SHC」）、SMFLみらいパートナーズ株式会社が共同出資する特別目的会社（SPC）から、同社の系統用蓄電所であるSGET新潟蓄電所（新潟県新潟市、以下、「新潟蓄電所」）について、定置型蓄電池システムのEPC（設計・調達・建設）を受注しました。新潟蓄電所の定格出力は約22.7MWで、2028年5月に稼働予定です。
再エネの導入拡大に伴い、系統用蓄電池の設置は今後さらに増加すると見込まれており、2030年には、2024年比で累計で最大約10倍となる定格容量23.8GWhの導入が見込まれています注１。
当社はこれまで、多数の大規模太陽光発電所向けのEPCを受注しており、高い設計力と建設プロジェクトの遂行力を培ってきました。これらの知見を生かし、蓄電所のEPCにおいても、案件組成段階から設計・調達・建設に至るまで、きめ細かな支援が可能です。このような当社の総合力が評価され、本受注を獲得しました。なお、当社は今回の新潟蓄電所を含め、SHCが開発を手掛けるSGET札幌1，2蓄電所（定格出力 100MW）注2、SGET水戸蓄電所（50MW）、SGET浜松蓄電所（30MW）、SGET阿蘇蓄電所（50MW）という合計6件のEPCを受注しています。
当社は、今後も、品質の高い蓄電所のEPCや運用保守、アグリゲーション業務などを提供することで、再エネを活用した安定的かつ効率的な電力システムを供給し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。
注1 経済産業省「第三回GX実現に向けた専門家WG資料」
注2 https://www.global.toshiba/jp/news/energy/2025/03/news-20250325-01.html
■新潟蓄電所およびそのEPCの概要
蓄電所名：SGET新潟蓄電所
定格出力：約22.7MW
定格容量：約70.2MWh
着工：2027年3月（予定）
運転開始：2028年5月（予定）
受注範囲：EPC（設計・調達・建設）
■新潟蓄電所イメージ
以上