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【金城学院大学】2026年度「ナーシング・セレモニー」を挙行
金城学院大学（名古屋市守山区）は、2026年5月23日（土）、アニー・ランドルフ記念講堂にて、看護学部3年生を対象とした「ナーシング・セレモニー」を開催しました。
ナーシング・セレモニーは、専門基礎科目や看護学専門知識・技術・態度について学びを深め、各専門領域別看護学実習へ臨む学生を対象に毎年実施しているものです。宗教主事による聖書朗読と祈りのもと、厳粛な雰囲気の中で執り行われました。
当日は、看護学部3年生96名と保護者約100名が出席。学生たちは、看護対象者の命とQOL（生活の質）に向き合う医療従事者としての倫理観や使命感を改めて胸に刻み、看護を学び続けることへの誓いを立てました。
「私たちは、看護への道を歩むにあたり、金城学院大学の教育スローガンである『強く、優しく。』を胸に、生涯を清く過ごし、すべての人々への『隣人愛』をもって、私たちの任務（つとめ）を忠実に行うことを誓います。」との宣誓を行い、今後始まる臨地実習に向け、それぞれ決意を新たにしました。
参加した学生からは、「学ぶ姿勢と感謝の気持ちを忘れずに実習へ臨みたい」「患者さん一人ひとりに寄り添い、その方に合ったケアを提供できる看護師を目指したい」「知識や技術だけでなく、多角的な視点を持って患者さんやご家族を支える看護を実践していきたい」「不安や緊張もあるが、仲間と支え合いながら成長していきたい」といった声が寄せられました。
金城学院大学看護学部では、キリスト教精神に基づく「隣人愛」を教育の根幹に据え、専門知識・技術のみならず、人に寄り添う豊かな人間性を備えた看護職者の育成を目指しています。
【開催概要】
■行事名：ナーシング・セレモニー
■日時：2026年5月23日（土）13：30〜15：00
■場所：アニー・ランドルフ記念講堂
■対象：看護学部3年生96名、保護者約100名
▼本件に関する問い合わせ先
学部運営推進課
TEL：052-798-0180
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ナーシング・セレモニーは、専門基礎科目や看護学専門知識・技術・態度について学びを深め、各専門領域別看護学実習へ臨む学生を対象に毎年実施しているものです。宗教主事による聖書朗読と祈りのもと、厳粛な雰囲気の中で執り行われました。
「私たちは、看護への道を歩むにあたり、金城学院大学の教育スローガンである『強く、優しく。』を胸に、生涯を清く過ごし、すべての人々への『隣人愛』をもって、私たちの任務（つとめ）を忠実に行うことを誓います。」との宣誓を行い、今後始まる臨地実習に向け、それぞれ決意を新たにしました。
参加した学生からは、「学ぶ姿勢と感謝の気持ちを忘れずに実習へ臨みたい」「患者さん一人ひとりに寄り添い、その方に合ったケアを提供できる看護師を目指したい」「知識や技術だけでなく、多角的な視点を持って患者さんやご家族を支える看護を実践していきたい」「不安や緊張もあるが、仲間と支え合いながら成長していきたい」といった声が寄せられました。
金城学院大学看護学部では、キリスト教精神に基づく「隣人愛」を教育の根幹に据え、専門知識・技術のみならず、人に寄り添う豊かな人間性を備えた看護職者の育成を目指しています。
【開催概要】
■行事名：ナーシング・セレモニー
■日時：2026年5月23日（土）13：30〜15：00
■場所：アニー・ランドルフ記念講堂
■対象：看護学部3年生96名、保護者約100名
▼本件に関する問い合わせ先
学部運営推進課
TEL：052-798-0180
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/