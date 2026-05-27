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【新発売】フロアや拠点エッジに適した2.5Gマルチギガ対応PoE++スイッチ「AT-mGS950/18HS」
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、ネットワークエッジでの実用性を重視し、導入から運用までを見据えて必要な機能に厳選した「mGS950シリーズ」より、PoE++に対応した最大2.5Gのマルチギガビットインターフェースを備えたレイヤー2スマートスイッチ「AT-mGS950/18HS」の受注を、5月27日より開始したことをお知らせします。
■ マルチギガ × PoE++で高性能端末を効率的に収容
本製品は、マルチギガビット(100/1000/2.5G BASE‑T)対応の全16ポートがPoE++給電に対応しています。 1ポートあたり最大60Wの給電が可能なため、Wi‑Fi 6E/Wi‑Fi 7対応の無線LANアクセスポイントや高解像度IPカメラなど、高消費電力を必要とする機器も安定して接続できます。 また、SFP/SFP+スロットを2ポート備えることで、上位スイッチやコアネットワークとの高速接続にも対応します。エッジでの収容規模を抑えつつ、バックボーンとの帯域を確保した構成が可能です。
■ エッジ運用を支える基本機能と直感的なGUI
VLAN機能やQoS、ネットワークループを検出・遮断するループガード（LDF検出機能）など、エッジ環境の安定運用に必要な機能を搭載しています。直感的に操作できるWeb GUIにより専門的な知識がなくても設定・管理しやすい点も特長です。 オフィスの一部フロアや小規模拠点をはじめ、医療施設、公共施設、教育現場など、安定した通信と給電が求められるエッジ環境において、柔軟に活用いただけます。
【新製品】AT-mGS950/18HS
【製品仕様】出荷開始日：2026年5月28日（木）
https://digitalpr.jp/table_img/631/135023/135023_web_1.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-mGS950/18HSの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-mgs950-18hs/
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
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■ マルチギガ × PoE++で高性能端末を効率的に収容
本製品は、マルチギガビット(100/1000/2.5G BASE‑T)対応の全16ポートがPoE++給電に対応しています。 1ポートあたり最大60Wの給電が可能なため、Wi‑Fi 6E/Wi‑Fi 7対応の無線LANアクセスポイントや高解像度IPカメラなど、高消費電力を必要とする機器も安定して接続できます。 また、SFP/SFP+スロットを2ポート備えることで、上位スイッチやコアネットワークとの高速接続にも対応します。エッジでの収容規模を抑えつつ、バックボーンとの帯域を確保した構成が可能です。
■ エッジ運用を支える基本機能と直感的なGUI
VLAN機能やQoS、ネットワークループを検出・遮断するループガード（LDF検出機能）など、エッジ環境の安定運用に必要な機能を搭載しています。直感的に操作できるWeb GUIにより専門的な知識がなくても設定・管理しやすい点も特長です。 オフィスの一部フロアや小規模拠点をはじめ、医療施設、公共施設、教育現場など、安定した通信と給電が求められるエッジ環境において、柔軟に活用いただけます。
【新製品】AT-mGS950/18HS
【製品仕様】出荷開始日：2026年5月28日（木）
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※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
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注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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