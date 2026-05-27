鋼線市場、スマートシティ投資と重機製造拡大を背景に2030年までに1,588億ドル規模へ
スマートインフラ投資拡大と産業成長が世界の鋼線需要を押し上げ
世界の鋼線市場は、スマートシティ投資拡大、産業インフラ整備、重機製造増加、エネルギー送電網拡張を背景に力強い成長を続けています。鋼線は、高い引張強度、耐久性、耐腐食性を備えていることから、建設補強材、橋梁、昇降設備、フェンス、電力ケーブル、自動車部品、産業機械など幅広い用途で使用されています。
都市化、工業化、インフラ近代化の進展により、建設・エネルギー・製造業界における高性能鋼線需要が急速に拡大しています。また、地下鉄網、スマートグリッド、高層建築、産業自動化設備への投資拡大も市場成長を後押ししています。
鋼線市場規模・成長率・主要統計データ
世界の鋼線市場規模は2025年に1,199億8,040万ドルに達し、2020年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）8.3%で成長しました。市場は2025年の1,199億8,040万ドルから2030年には1,588億8,920万ドルへ拡大し、2025年から2030年までの予測CAGRは5.8%と見込まれています。さらに2035年には2,059億5,880万ドルへ成長すると予測されています。
鋼線市場主要統計
● 世界市場規模（2025年）：1,199億8,040万ドル
● 世界市場規模予測（2030年）：1,588億8,920万ドル
● 世界市場規模予測（2035年）：2,059億5,880万ドル
● 2020年～2025年CAGR：8.3%
● 2025年～2030年予測CAGR：5.8%
● 2030年～2035年予測CAGR：5.3%
● 炭素鋼分野市場シェア（2025年）：70.5%
● 建設分野市場シェア（2025年）：36.6%
● アジア太平洋地域市場シェア（2025年）：38.8%
● 最も高成長な厚み分野：0.01mm～0.8mm（CAGR 6.5%）
● 最も高成長な形状分野：ロープ分野（CAGR 7.2%）
● 最も高成長な用途分野：エネルギー分野（CAGR 6.3%）
市場は、インフラ投資、産業拡大、耐久性素材需要増加、高強度鋼線採用拡大を背景に長期成長が期待されています。
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スマートシティ投資拡大が建設用鋼線需要を加速
スマートシティ投資拡大は、今後の鋼線市場成長を支える主要要因になると予測されています。各国政府および民間企業は、交通インフラ、スマートグリッド、通信ネットワーク、住宅開発、商業施設への投資を加速しています。
鋼線は、橋梁、エレベーター、送電設備、建設補強材などに幅広く使用されており、高耐久性と高強度が求められるインフラ分野で需要が拡大しています。
スマートシティ関連統計
● スマートシティ投資による2026年市場成長寄与率：1.5%
都市化とインフラ近代化の進展により、今後も鋼線需要拡大が続くと予測されています。
重機・産業機械製造拡大が鋼線市場を支援
重機および産業設備製造拡大は、鋼線市場成長を後押ししています。鋼線は、建設機械、鉱山設備、農業機械、産業用ツール、マテリアルハンドリング設備などに不可欠な部材となっています。
新興国を中心とした工業化と製造業拡大が、高耐久・高柔軟性鋼線需要を押し上げています。また、自動化設備や高性能産業機械の普及も特殊鋼線需要拡大につながっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350500/images/bodyimage1】
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産業機械関連統計
● 重機・産業機械製造による2026年市場成長寄与率：1.0%
世界の鋼線市場は、スマートシティ投資拡大、産業インフラ整備、重機製造増加、エネルギー送電網拡張を背景に力強い成長を続けています。鋼線は、高い引張強度、耐久性、耐腐食性を備えていることから、建設補強材、橋梁、昇降設備、フェンス、電力ケーブル、自動車部品、産業機械など幅広い用途で使用されています。
都市化、工業化、インフラ近代化の進展により、建設・エネルギー・製造業界における高性能鋼線需要が急速に拡大しています。また、地下鉄網、スマートグリッド、高層建築、産業自動化設備への投資拡大も市場成長を後押ししています。
鋼線市場規模・成長率・主要統計データ
世界の鋼線市場規模は2025年に1,199億8,040万ドルに達し、2020年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）8.3%で成長しました。市場は2025年の1,199億8,040万ドルから2030年には1,588億8,920万ドルへ拡大し、2025年から2030年までの予測CAGRは5.8%と見込まれています。さらに2035年には2,059億5,880万ドルへ成長すると予測されています。
鋼線市場主要統計
● 世界市場規模（2025年）：1,199億8,040万ドル
● 世界市場規模予測（2030年）：1,588億8,920万ドル
● 世界市場規模予測（2035年）：2,059億5,880万ドル
● 2020年～2025年CAGR：8.3%
● 2025年～2030年予測CAGR：5.8%
● 2030年～2035年予測CAGR：5.3%
● 炭素鋼分野市場シェア（2025年）：70.5%
● 建設分野市場シェア（2025年）：36.6%
● アジア太平洋地域市場シェア（2025年）：38.8%
● 最も高成長な厚み分野：0.01mm～0.8mm（CAGR 6.5%）
● 最も高成長な形状分野：ロープ分野（CAGR 7.2%）
● 最も高成長な用途分野：エネルギー分野（CAGR 6.3%）
市場は、インフラ投資、産業拡大、耐久性素材需要増加、高強度鋼線採用拡大を背景に長期成長が期待されています。
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スマートシティ投資拡大が建設用鋼線需要を加速
スマートシティ投資拡大は、今後の鋼線市場成長を支える主要要因になると予測されています。各国政府および民間企業は、交通インフラ、スマートグリッド、通信ネットワーク、住宅開発、商業施設への投資を加速しています。
鋼線は、橋梁、エレベーター、送電設備、建設補強材などに幅広く使用されており、高耐久性と高強度が求められるインフラ分野で需要が拡大しています。
スマートシティ関連統計
● スマートシティ投資による2026年市場成長寄与率：1.5%
都市化とインフラ近代化の進展により、今後も鋼線需要拡大が続くと予測されています。
重機・産業機械製造拡大が鋼線市場を支援
重機および産業設備製造拡大は、鋼線市場成長を後押ししています。鋼線は、建設機械、鉱山設備、農業機械、産業用ツール、マテリアルハンドリング設備などに不可欠な部材となっています。
新興国を中心とした工業化と製造業拡大が、高耐久・高柔軟性鋼線需要を押し上げています。また、自動化設備や高性能産業機械の普及も特殊鋼線需要拡大につながっています。
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産業機械関連統計
● 重機・産業機械製造による2026年市場成長寄与率：1.0%