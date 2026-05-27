『進撃の巨人』“雷槍”が箸置きに！？ ニジゲンノモリ限定コラボグッズ第2弾
目玉「雷槍箸置き」を含む第2弾全9アイテムが6月中に出揃い、販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350520/images/bodyimage1】
▲雷槍箸置き 2200円
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを、2026年3月14日（土）から12月13日（日）までの期間限定で開催しております。
本イベントにあわせ、オリジナルコラボグッズ第2弾を2026年4月下旬より順次販売しております。目玉商品である「雷槍箸置き」をはじめ、第2弾ではミニキャラグッズや実用雑貨など、日常でも取り入れやすい全8アイテムを展開し、2026年6月中に全9アイテムが出揃います。
第1弾の36アイテムに続き、第2弾では作品の世界観を日常に取り入れられるアイテムを取り揃えております。
特に、作中で印象的な武器“雷槍”をモチーフにした「雷槍箸置き」は、食卓に『進撃の巨人』の世界観を取り入れられるユニークな商品として注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350520/images/bodyimage2】
▲アクリルスタンド【ミニキャラ】(全8種/ランダム) 660円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350520/images/bodyimage3】
▲アクリルキーホルダー【ミニキャラ】(全8種/ランダム) 440円（税込）
さらに、オリジナルミニキャライラストを使用したコレクション性の高い「アクリルスタンド【ミニキャラ】（全8種／ランダム）」や、バッグや鍵などに付けて楽しめる「アクリルキーホルダー【ミニキャラ】（全8種／ランダム）」など、日常使いしやすいアイテムも登場しております。
ニジゲンノモリオリジナルのコラボグッズを、ぜひお楽しみください。
■第2弾オリジナルコラボグッズ一覧
・定規 660円（税込） 販売中
・アクリルスタンド【ミニキャラ】（全8種／ランダム 660円（税込） 販売中
・アクリルキーホルダー【ミニキャラ】（全8種／ランダム） 440円（税込） 販売中
・マウスパッド 990円（税込） 販売中
・雷槍箸置き 2,200円（税込） 販売中
・Tシャツ【ミニキャラ】 4,290円（税込） 販売中
・チェンジングマグカップ 2,420円（税込） 販売中
・アートマグネット 990円（税込） 6月中に販売予定
・合皮ミニポーチ 1,320円（税込） 6月中に販売予定
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350520/images/bodyimage1】
▲雷槍箸置き 2200円
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを、2026年3月14日（土）から12月13日（日）までの期間限定で開催しております。
本イベントにあわせ、オリジナルコラボグッズ第2弾を2026年4月下旬より順次販売しております。目玉商品である「雷槍箸置き」をはじめ、第2弾ではミニキャラグッズや実用雑貨など、日常でも取り入れやすい全8アイテムを展開し、2026年6月中に全9アイテムが出揃います。
第1弾の36アイテムに続き、第2弾では作品の世界観を日常に取り入れられるアイテムを取り揃えております。
特に、作中で印象的な武器“雷槍”をモチーフにした「雷槍箸置き」は、食卓に『進撃の巨人』の世界観を取り入れられるユニークな商品として注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350520/images/bodyimage2】
▲アクリルスタンド【ミニキャラ】(全8種/ランダム) 660円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350520/images/bodyimage3】
▲アクリルキーホルダー【ミニキャラ】(全8種/ランダム) 440円（税込）
さらに、オリジナルミニキャライラストを使用したコレクション性の高い「アクリルスタンド【ミニキャラ】（全8種／ランダム）」や、バッグや鍵などに付けて楽しめる「アクリルキーホルダー【ミニキャラ】（全8種／ランダム）」など、日常使いしやすいアイテムも登場しております。
ニジゲンノモリオリジナルのコラボグッズを、ぜひお楽しみください。
■第2弾オリジナルコラボグッズ一覧
・定規 660円（税込） 販売中
・アクリルスタンド【ミニキャラ】（全8種／ランダム 660円（税込） 販売中
・アクリルキーホルダー【ミニキャラ】（全8種／ランダム） 440円（税込） 販売中
・マウスパッド 990円（税込） 販売中
・雷槍箸置き 2,200円（税込） 販売中
・Tシャツ【ミニキャラ】 4,290円（税込） 販売中
・チェンジングマグカップ 2,420円（税込） 販売中
・アートマグネット 990円（税込） 6月中に販売予定
・合皮ミニポーチ 1,320円（税込） 6月中に販売予定
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント