デジタルサイネージプレーヤーの世界市場2026年、グローバル市場規模（Windows、Android、Linux）・分析レポートを発表
2026年5月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタルサイネージプレーヤーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、デジタルサイネージプレーヤーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のデジタルサイネージプレーヤー市場は、2024年時点で10億4700万米ドル規模に達しており、2031年には23億5500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は12.4％とされており、今後も高い成長が期待されています。
デジタルサイネージプレーヤーとは、デジタル表示装置に接続または内蔵されるコンピューター機器を指します。この機器は、映像、画像、動画、対話型コンテンツなどを画面へ配信する役割を担っており、表示内容によっては高度な処理能力も必要となります。近年では小売、交通、金融、医療、企業用途など幅広い分野で導入が進んでいます。
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【市場成長の背景】
市場成長を支える主な要因として、広告のデジタル化、店舗体験向上への需要拡大、リアルタイム情報配信ニーズの増加などが挙げられます。特に小売業界では、購買促進や顧客体験向上を目的としたデジタルサイネージ導入が急速に拡大しています。
また、企業内コミュニケーション、交通機関での案内表示、病院での情報提供など、多様な用途への活用も進んでいます。さらに、高解像度映像技術や通信インフラの進展により、より高度な表示システムへの需要が増加しています。
本レポートでは、米国の関税政策や各国の政策対応についても分析されており、これらが競争環境、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響について詳しく検証されています。
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【市場セグメント分析】
市場は主に製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「Windows」「Android」「Linux」「その他」に区分されています。特にAndroid系プレーヤーは低コストかつ柔軟性が高いため、中小規模導入を中心に需要が拡大しています。一方でWindows系製品は高性能用途や大規模システムで強みを持っています。
用途別では、「小売」「金融」「医療」「交通」「企業」「その他」に分類されています。小売分野は依然として最大市場となっており、店舗広告や商品プロモーション用途での採用が拡大しています。また、交通分野では駅や空港での情報表示需要が増加しています。医療分野では患者案内や待合室向け情報配信用途が成長しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
北米市場は技術導入が早く、大規模小売チェーンや企業向け需要を背景に高い市場シェアを維持しています。欧州市場でも商業施設や交通インフラ向け需要が安定しています。
一方、アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に急速な成長が見込まれています。特に都市化やスマートシティ推進政策により、デジタル表示需要が急増しています。中国市場は製造基盤としても重要性が高く、供給面でも世界市場へ大きな影響を与えています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタルサイネージプレーヤーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、デジタルサイネージプレーヤーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のデジタルサイネージプレーヤー市場は、2024年時点で10億4700万米ドル規模に達しており、2031年には23億5500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は12.4％とされており、今後も高い成長が期待されています。
デジタルサイネージプレーヤーとは、デジタル表示装置に接続または内蔵されるコンピューター機器を指します。この機器は、映像、画像、動画、対話型コンテンツなどを画面へ配信する役割を担っており、表示内容によっては高度な処理能力も必要となります。近年では小売、交通、金融、医療、企業用途など幅広い分野で導入が進んでいます。
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【市場成長の背景】
市場成長を支える主な要因として、広告のデジタル化、店舗体験向上への需要拡大、リアルタイム情報配信ニーズの増加などが挙げられます。特に小売業界では、購買促進や顧客体験向上を目的としたデジタルサイネージ導入が急速に拡大しています。
また、企業内コミュニケーション、交通機関での案内表示、病院での情報提供など、多様な用途への活用も進んでいます。さらに、高解像度映像技術や通信インフラの進展により、より高度な表示システムへの需要が増加しています。
本レポートでは、米国の関税政策や各国の政策対応についても分析されており、これらが競争環境、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響について詳しく検証されています。
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【市場セグメント分析】
市場は主に製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「Windows」「Android」「Linux」「その他」に区分されています。特にAndroid系プレーヤーは低コストかつ柔軟性が高いため、中小規模導入を中心に需要が拡大しています。一方でWindows系製品は高性能用途や大規模システムで強みを持っています。
用途別では、「小売」「金融」「医療」「交通」「企業」「その他」に分類されています。小売分野は依然として最大市場となっており、店舗広告や商品プロモーション用途での採用が拡大しています。また、交通分野では駅や空港での情報表示需要が増加しています。医療分野では患者案内や待合室向け情報配信用途が成長しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
北米市場は技術導入が早く、大規模小売チェーンや企業向け需要を背景に高い市場シェアを維持しています。欧州市場でも商業施設や交通インフラ向け需要が安定しています。
一方、アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に急速な成長が見込まれています。特に都市化やスマートシティ推進政策により、デジタル表示需要が急増しています。中国市場は製造基盤としても重要性が高く、供給面でも世界市場へ大きな影響を与えています。