アクロニス、Jim Tedescoを最高収益責任者に任命
～ 収益およびカスタマーサクセス領域で豊富な経験を有するリーダーの参画により、グローバルセールス活動の拡大とパートナー主導の成長の加速へ ～
※本リリースは5月14日にスイス、シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバープロテクションのグローバルリーダーであるアクロニスはこの度、ジム・テデスコ（Jim Tedesco）を最高収益責任者（CRO）に任命したことを発表しました。本職においてジムは、アクロニスのグローバルセールスおよびGo-To-Market活動を指揮し、グローバルセールス、Go-To-Market戦略、プロフェッショナルサービス、およびソリューションエンジニアリングの各部門を統括します。
アクロニスの最高経営責任者（CEO）であるヤン＝ヤープ（JJ）・ヤーガーは、次のように述べています。
「ジムは、パートナー主導型でグローバルな収益組織の拡大を牽引してきた豊富な経験を有しており、アクロニスのリーダーシップチームにとって非常に強力な人材です。当社の次の成長フェーズでは、パートナーを通じてより大規模にビジネスを拡大していきます。具体的には、グローバルでのマネージドサービスプロバイダー（MSP）のさらなる獲得、既存パートナーの成長加速、そしてこれらの取り組みを基盤とした、より予測可能でスケーラブルな収益基盤の構築に注力してまいります。当社は、売上を10億ドル超へと拡大する大きな可能性があると見ており、その実現には、着実な実行力、組織的な業務運営、そしてパートナーエコシステムとの強固な連携が不可欠です。 ジムは、当社のグローバル成長をさらに加速させるために必要なリーダーシップと豊富な経験を兼ね備えています。」
ジムは、グローバルでの一貫した収益達成の推進、MSP主導の成長とアップセル実行の強化、パートナー関係の強化を担当します。また、業務遂行を通じた売上成長の加速、パートナーエンゲージメントの強化、および各地域にわたる、よりスケーラブルで予測可能な収益基盤の構築にも重点を置きます。
ジムは、セールス、オペレーション、カスタマーサクセスの各分野において、30年以上のエグゼクティブとしての経験を有しています。直近では、大手バックアップおよびレプリケーションソフトウェア企業において、カスタマーサクセス担当ゼネラルマネージャー兼SVPを務め、グローバルな顧客ライフサイクルに関する施策と成長プログラムを統括しながら、同社のARRを数億ドル規模から数十億ドル規模へと大きく成長させました。その他にも、テクノロジー企業での上級管理職を歴任し、高い成果を上げるチームの構築、グローバル市場でのARR成長推進などを経験しています。
今回の就任にあたり、ジム・テデスコは次のように述べています。
「アクロニスの成長における重要な時期に参画できることを大変嬉しく思います。20以上の保護、自動化、管理に関するユースケースと、25以上のAI搭載機能を単一のソリューションに統合した、ネイティブ統合型プラットフォームにより、強力な市場ポジションを築いています。21,000社以上のMSPパートナー、75万社以上のお客様、そして世界50以上のデータセンターを支える、強力なパートナー重視のアプローチと相まって、アクロニスは継続的な成長に向けた独自のポジションを確立しています。今後はチームと協力しながら実行力を強化し、グローバルでの成長を加速させ、パートナーとお客様の成功を支援していくことを楽しみにしています。」
※本リリースは5月14日にスイス、シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバープロテクションのグローバルリーダーであるアクロニスはこの度、ジム・テデスコ（Jim Tedesco）を最高収益責任者（CRO）に任命したことを発表しました。本職においてジムは、アクロニスのグローバルセールスおよびGo-To-Market活動を指揮し、グローバルセールス、Go-To-Market戦略、プロフェッショナルサービス、およびソリューションエンジニアリングの各部門を統括します。
アクロニスの最高経営責任者（CEO）であるヤン＝ヤープ（JJ）・ヤーガーは、次のように述べています。
「ジムは、パートナー主導型でグローバルな収益組織の拡大を牽引してきた豊富な経験を有しており、アクロニスのリーダーシップチームにとって非常に強力な人材です。当社の次の成長フェーズでは、パートナーを通じてより大規模にビジネスを拡大していきます。具体的には、グローバルでのマネージドサービスプロバイダー（MSP）のさらなる獲得、既存パートナーの成長加速、そしてこれらの取り組みを基盤とした、より予測可能でスケーラブルな収益基盤の構築に注力してまいります。当社は、売上を10億ドル超へと拡大する大きな可能性があると見ており、その実現には、着実な実行力、組織的な業務運営、そしてパートナーエコシステムとの強固な連携が不可欠です。 ジムは、当社のグローバル成長をさらに加速させるために必要なリーダーシップと豊富な経験を兼ね備えています。」
ジムは、グローバルでの一貫した収益達成の推進、MSP主導の成長とアップセル実行の強化、パートナー関係の強化を担当します。また、業務遂行を通じた売上成長の加速、パートナーエンゲージメントの強化、および各地域にわたる、よりスケーラブルで予測可能な収益基盤の構築にも重点を置きます。
ジムは、セールス、オペレーション、カスタマーサクセスの各分野において、30年以上のエグゼクティブとしての経験を有しています。直近では、大手バックアップおよびレプリケーションソフトウェア企業において、カスタマーサクセス担当ゼネラルマネージャー兼SVPを務め、グローバルな顧客ライフサイクルに関する施策と成長プログラムを統括しながら、同社のARRを数億ドル規模から数十億ドル規模へと大きく成長させました。その他にも、テクノロジー企業での上級管理職を歴任し、高い成果を上げるチームの構築、グローバル市場でのARR成長推進などを経験しています。
今回の就任にあたり、ジム・テデスコは次のように述べています。
「アクロニスの成長における重要な時期に参画できることを大変嬉しく思います。20以上の保護、自動化、管理に関するユースケースと、25以上のAI搭載機能を単一のソリューションに統合した、ネイティブ統合型プラットフォームにより、強力な市場ポジションを築いています。21,000社以上のMSPパートナー、75万社以上のお客様、そして世界50以上のデータセンターを支える、強力なパートナー重視のアプローチと相まって、アクロニスは継続的な成長に向けた独自のポジションを確立しています。今後はチームと協力しながら実行力を強化し、グローバルでの成長を加速させ、パートナーとお客様の成功を支援していくことを楽しみにしています。」