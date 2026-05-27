世界の特殊イソシアネート市場動向、年平均成長率5.8%で拡大継続
特殊イソシアネートとは
特殊イソシアネートは、イソシアネート官能基（-NCO）を有する高機能化学品であり、ポリウレタンやポリウレアの製造に不可欠な原料である。一般的なイソシアネートと比較して、特殊イソシアネートは特定用途向けに設計されており、高耐候性、高耐薬品性、低黄変性などの付加価値性能を実現できる点が特徴である。
2025年の世界生産量は約850万トンに達し、平均市場価格は1トン当たり約3,250米ドルとなる見通しである。特殊イソシアネート市場の粗利益率は20％～40％と比較的高水準で推移しており、技術力と製品差別化が収益性を左右する構造となっている。
また、2025年における米国の関税政策変更は、特殊イソシアネートの国際取引やサプライチェーン構造に一定の影響を及ぼしている。原材料供給網の見直しや地域生産体制の強化が進んでおり、企業各社は調達先の多様化と生産拠点の最適化を急いでいる。
2025年の特殊イソシアネート市場は、高性能ポリウレタン、環境対応コーティング、接着剤、脂肪族イソシアネート、低VOC材料といった分野の需要拡大を背景に、堅調な成長局面を迎えている。自動車、建築、電子材料など多様な産業において、高耐久性と高機能性を兼ね備えた特殊イソシアネートへの需要が継続的に高まっていることが市場拡大の主要因となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350527/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350527/images/bodyimage2】
図. 特殊イソシアネートの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「特殊イソシアネート―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、特殊イソシアネートの世界市場は、2025年に27580百万米ドルと推定され、2026年には27730百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で推移し、2032年には38892百万米ドルに拡大すると見込まれています。
特殊イソシアネート需要を支える高性能ポリウレタン市場
特殊イソシアネート市場の最大の成長エンジンは、高性能ポリウレタン材料の需要拡大である。自動車補修用塗料や建築用コーティングでは、耐候性や耐久性への要求が年々高まっており、特殊イソシアネートの採用比率が上昇している。
特に脂肪族イソシアネートは、紫外線による変色が少なく、長期間にわたり外観品質を維持できるため、高級自動車塗装や建築外装材向けコーティング市場で需要が急増している。近年ではEV市場の拡大に伴い、バッテリー保護用コーティングや軽量複合材料向け用途も新たな成長領域として注目されている。
さらに電子機器分野では、防湿性や絶縁性能を強化するための特殊イソシアネート系保護材料の採用が進んでおり、高性能ポリウレタン市場との連動性が一段と強まっている。
環境対応コーティングと低VOC技術の進展
特殊イソシアネート市場では、環境規制の強化が技術革新を促進している。欧州を中心としたVOC排出規制の厳格化により、低VOC配合や水系コーティングへの転換が加速している。
特殊イソシアネートメーカーは、環境負荷を抑制しながら高性能を維持できる新世代製品の開発を進めており、低VOC材料の市場規模は今後も拡大が予想される。直近6か月では、アジアおよび欧州の塗料メーカーを中心に、低VOC型ポリウレタンコーティングの採用案件が増加しており、建築・産業設備向け市場での普及が進んでいる。
特殊イソシアネートは、イソシアネート官能基（-NCO）を有する高機能化学品であり、ポリウレタンやポリウレアの製造に不可欠な原料である。一般的なイソシアネートと比較して、特殊イソシアネートは特定用途向けに設計されており、高耐候性、高耐薬品性、低黄変性などの付加価値性能を実現できる点が特徴である。
2025年の世界生産量は約850万トンに達し、平均市場価格は1トン当たり約3,250米ドルとなる見通しである。特殊イソシアネート市場の粗利益率は20％～40％と比較的高水準で推移しており、技術力と製品差別化が収益性を左右する構造となっている。
また、2025年における米国の関税政策変更は、特殊イソシアネートの国際取引やサプライチェーン構造に一定の影響を及ぼしている。原材料供給網の見直しや地域生産体制の強化が進んでおり、企業各社は調達先の多様化と生産拠点の最適化を急いでいる。
2025年の特殊イソシアネート市場は、高性能ポリウレタン、環境対応コーティング、接着剤、脂肪族イソシアネート、低VOC材料といった分野の需要拡大を背景に、堅調な成長局面を迎えている。自動車、建築、電子材料など多様な産業において、高耐久性と高機能性を兼ね備えた特殊イソシアネートへの需要が継続的に高まっていることが市場拡大の主要因となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350527/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350527/images/bodyimage2】
図. 特殊イソシアネートの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「特殊イソシアネート―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、特殊イソシアネートの世界市場は、2025年に27580百万米ドルと推定され、2026年には27730百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で推移し、2032年には38892百万米ドルに拡大すると見込まれています。
特殊イソシアネート需要を支える高性能ポリウレタン市場
特殊イソシアネート市場の最大の成長エンジンは、高性能ポリウレタン材料の需要拡大である。自動車補修用塗料や建築用コーティングでは、耐候性や耐久性への要求が年々高まっており、特殊イソシアネートの採用比率が上昇している。
特に脂肪族イソシアネートは、紫外線による変色が少なく、長期間にわたり外観品質を維持できるため、高級自動車塗装や建築外装材向けコーティング市場で需要が急増している。近年ではEV市場の拡大に伴い、バッテリー保護用コーティングや軽量複合材料向け用途も新たな成長領域として注目されている。
さらに電子機器分野では、防湿性や絶縁性能を強化するための特殊イソシアネート系保護材料の採用が進んでおり、高性能ポリウレタン市場との連動性が一段と強まっている。
環境対応コーティングと低VOC技術の進展
特殊イソシアネート市場では、環境規制の強化が技術革新を促進している。欧州を中心としたVOC排出規制の厳格化により、低VOC配合や水系コーティングへの転換が加速している。
特殊イソシアネートメーカーは、環境負荷を抑制しながら高性能を維持できる新世代製品の開発を進めており、低VOC材料の市場規模は今後も拡大が予想される。直近6か月では、アジアおよび欧州の塗料メーカーを中心に、低VOC型ポリウレタンコーティングの採用案件が増加しており、建築・産業設備向け市場での普及が進んでいる。